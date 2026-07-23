Terror en Walmart: hombre con lanzallamas se atrinchera 14 horas

Atrincherado por 14 horas

Sospechoso con armas

Antecedentes criminales clave

Un hombre de Florida provocó un operativo de alto riesgo en un Walmart de Nueva Jersey tras atrincherarse durante más de 14 horas dentro de una casa rodante, en un caso que escaló desde una simple discusión hasta un enfrentamiento policial complejo.

El incidente revela cómo situaciones cotidianas pueden derivar en crisis de seguridad, especialmente cuando hay armas, historial criminal y posible inestabilidad mental involucrados.

De una discusión a un robo y amenaza armada

El hecho comenzó cerca de las 11 p.m. en el estacionamiento de un Walmart en Lumberton.

Según la policía, una disputa entre dos desconocidos escaló rápidamente.

El sospechoso, Blake Reed, de 38 años, reaccionó de forma violenta.

Durante el altercado, le arrancó unas gafas a otra persona.

Luego se refugió en una casa rodante (RV) y se negó a salir.