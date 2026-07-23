Terror en Walmart: hombre con lanzallamas se atrinchera 14 horas
Publicado el23/07/2026 a las 08:37
- Atrincherado por 14 horas
- Sospechoso con armas
- Antecedentes criminales clave
Un hombre de Florida provocó un operativo de alto riesgo en un Walmart de Nueva Jersey tras atrincherarse durante más de 14 horas dentro de una casa rodante, en un caso que escaló desde una simple discusión hasta un enfrentamiento policial complejo.
El incidente revela cómo situaciones cotidianas pueden derivar en crisis de seguridad, especialmente cuando hay armas, historial criminal y posible inestabilidad mental involucrados.
De una discusión a un robo y amenaza armada
El hecho comenzó cerca de las 11 p.m. en el estacionamiento de un Walmart en Lumberton.
Según la policía, una disputa entre dos desconocidos escaló rápidamente.
El sospechoso, Blake Reed, de 38 años, reaccionó de forma violenta.
Durante el altercado, le arrancó unas gafas a otra persona.
Luego se refugió en una casa rodante (RV) y se negó a salir.
Sospechas de armas elevan el nivel de alerta
Las autoridades recibieron reportes de que Reed estaba armado.
Se habló de un cuchillo y hasta un lanzallamas dentro del vehículo.
Esto obligó a desplegar unidades especializadas.
El estacionamiento fue evacuado y acordonado por seguridad.
Al menos siete vehículos policiales rodearon la zona.
Un operativo extremo con drones, robots y negociadores
El enfrentamiento se prolongó por más de 14 horas.
Participaron negociadores de crisis y expertos en salud mental.
La policía utilizó drones y robots para evaluar el interior.
Incluso desmontaron partes de la RV desde un vehículo blindado.
Reed respondió lanzando pintura contra los dispositivos.
La tensión se mantuvo durante toda la noche y parte del día.
Captura en condiciones inusuales
El sospechoso fue encontrado escondido en el compartimento del motor.
La unidad táctica estatal logró detenerlo sin disparos.
Reed sufrió heridas menores y fue trasladado al hospital.
No se reportaron otros lesionados durante el operativo.
El desenlace evitó una tragedia mayor.
Un historial que agrava el caso
Las autoridades confirmaron que Reed figura como delincuente sexual en Florida.
No tenía permitido poseer armas.
Registros indican que fue condenado en 2009 por delitos sexuales.
También fue identificado como una persona sin hogar.
Estos antecedentes podrían complicar su situación legal.
Cargos y una investigación en curso
Reed enfrenta cargos por robo, posesión ilegal de armas y obstrucción.
La investigación sigue abierta para determinar todos los detalles.
Las autoridades buscan esclarecer qué detonó la reacción violenta.
El caso deja preguntas sobre seguridad pública y prevención.
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