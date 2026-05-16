Terremoto de magnitud 6.0 sacude Antigua y Barbuda y se siente en varias islas del Caribe
Publicado el16/05/2026 a las 10:15
- Terremoto en Antigua y Barbuda
- Magnitud 6.0 confirmada
- Sin alerta de tsunami
Un fuerte sismo de magnitud 6.0 estremeció la mañana del sábado a las islas de Antigua y Barbuda, generando preocupación en la región del Caribe oriental.
El movimiento telúrico se registró alrededor de las 10:50 a.m., hora local, y fue perceptible en varias zonas más allá del epicentro.
Autoridades y servicios de monitoreo activaron protocolos de observación tras el evento, mientras habitantes reportaban temblores de intensidad moderada.
Hasta el momento, no se han emitido alertas de tsunami relacionadas con este fenómeno.
El epicentro se localizó cerca de Barbuda
De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a aproximadamente 70 kilómetros del poblado de Codrington, en la isla de Barbuda.
La profundidad y ubicación del sismo explican por qué el movimiento se sintió en otras islas del arco de las Antillas Menores.
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Reportes preliminares indican que los temblores alcanzaron territorios tan al oeste como Puerto Rico y tan al sur como Martinica.
Aunque el evento fue catalogado como potente, no se han confirmado daños estructurales significativos en las primeras horas posteriores al sismo.
Una región con intensa actividad sísmica
Las Antillas Menores son una zona conocida por su actividad tectónica constante debido a su ubicación geográfica.
Desde 2016, se han registrado al menos cuatro terremotos de magnitud 6.0 o superior en esta región del Caribe.
Si se amplía la perspectiva histórica, los registros indican que desde 1900 se han contabilizado cerca de 30 eventos de igual o mayor magnitud.
El sismo más fuerte documentado en esta área ocurrió en octubre de 1974, cuando un terremoto alcanzó magnitud 7.5.
La subducción explica los movimientos telúricos
Especialistas señalan que el archipiélago se encuentra en una zona donde convergen varias placas tectónicas.
En este punto, las placas de América del Norte y América del Sur se deslizan por debajo de la placa del Caribe en un proceso conocido como subducción.
La subducción ocurre cuando una placa tectónica se hunde bajo otra y desciende hacia el manto terrestre, generando acumulación de energía.
Esa liberación de energía es la responsable de los sismos que periódicamente sacuden a las islas caribeñas, como el registrado este sábado en Antigua y Barbuda, detalló ‘Fox Weather‘.