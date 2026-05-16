Terremoto de magnitud 6.0 sacude Antigua y Barbuda y se siente en varias islas del Caribe

Terremoto en Antigua y Barbuda

Magnitud 6.0 confirmada

Sin alerta de tsunami

Un fuerte sismo de magnitud 6.0 estremeció la mañana del sábado a las islas de Antigua y Barbuda, generando preocupación en la región del Caribe oriental.

El movimiento telúrico se registró alrededor de las 10:50 a.m., hora local, y fue perceptible en varias zonas más allá del epicentro.

Autoridades y servicios de monitoreo activaron protocolos de observación tras el evento, mientras habitantes reportaban temblores de intensidad moderada.

Hasta el momento, no se han emitido alertas de tsunami relacionadas con este fenómeno.

El epicentro se localizó cerca de Barbuda

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a aproximadamente 70 kilómetros del poblado de Codrington, en la isla de Barbuda.