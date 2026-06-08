Terremoto de magnitud 7.8 sacude Filipinas y deja al menos 32 muertos en Mindanao
Publicado el08/06/2026 a las 07:20
- Terremoto de 7.8 sacude Filipinas
- 32 muertos confirmados
- Alerta de tsunami regional
Un terremoto de magnitud 7.8 estremeció la costa sur de Filipinas la mañana del lunes, con epicentro frente a la isla de Mindanao. El movimiento ocurrió a poca profundidad, lo que intensificó su impacto en zonas densamente pobladas.
El temblor fue sentido con gran violencia por millones de personas, generando escenas de pánico colectivo. Habitantes evacuaron viviendas, oficinas y centros comerciales ante el riesgo de colapso estructural.
La sacudida alcanzó un nivel considerado severo en la escala de intensidad, provocando alarma generalizada. Muchos residentes describieron el movimiento como prolongado y difícil de mantenerse en pie.
Mindanao, donde viven más de 25 millones de personas, concentra parte importante de la actividad económica del sur filipino. La magnitud del evento reavivó temores en un país acostumbrado a la actividad sísmica.
Víctimas mortales y daños estructurales
Las autoridades confirmaron al menos 32 personas fallecidas y más de 100 heridas tras el desastre. Equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre estructuras colapsadas.
En General Santos, ciudad cercana al epicentro, varios edificios de varios niveles se vinieron abajo. Las imágenes mostraron fachadas destruidas y escombros cubriendo calles enteras.
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Hospitales locales recibieron decenas de heridos con lesiones de diversa gravedad. El sistema sanitario fue reforzado para atender la emergencia.
El gobierno movilizó unidades de respuesta ante desastres para coordinar asistencia inmediata. Se habilitaron refugios temporales para familias que perdieron sus hogares.
An offshore magnitude 7.8 earthquake rocked the southern Philippines Monday, killing at least 16 people, injuring more than 200 others and sending a 3-foot tsunami into nearby coasts.
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— ABC News (@ABC) June 8, 2026
Réplicas y temor persistente
Después del sismo principal se registraron más de 150 réplicas en pocas horas. Algunas alcanzaron magnitudes superiores a 6, manteniendo a la población en constante alerta.
Las autoridades advirtieron que nuevas sacudidas podrían continuar en los próximos días. Muchos residentes optaron por permanecer en espacios abiertos por seguridad.
El movimiento inicial fue catalogado como intenso, percibido prácticamente por todos en la zona afectada. La sensación de vulnerabilidad se extendió en comunidades costeras.
La baja profundidad del epicentro contribuyó a que los daños fueran significativos. Especialistas señalan que este factor suele aumentar el impacto destructivo.
EARTHQUAKE SHAKES ELEMENTARY SCHOOL FLAG CEREMONY
WATCH: The magnitude 7.8 earthquake shocks students and teachers during their Monday morning flag ceremony at Mahayahay Elementary School in Barangay Kilalag, Malita, Davao Occidental.
As seen in the video, a small structure… pic.twitter.com/y5LzSJpRNS
— NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026
Alerta de tsunami y suspensión de actividades
Tras el terremoto, se emitieron alertas de tsunami en Filipinas y otros países del Pacífico. Se advirtió sobre posibles olas de hasta tres metros en algunas costas.
También se activaron avisos preventivos en Indonesia, Malasia, Taiwán, Japón y otras islas cercanas. Algunas alertas fueron levantadas posteriormente al disminuir el riesgo.
Las operaciones en el aeropuerto de General Santos fueron suspendidas temporalmente. El presidente anunció la cancelación de clases en zonas afectadas como medida preventiva.
Autoridades internacionales descartaron riesgo de tsunami para Estados Unidos, Canadá y Hawái. Filipinas, ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, vuelve a enfrentar la fuerza de su geografía sísmica, detalló ‘Fox Weather‘.
At least 12 people were killed and more than 200 injured after a powerful earthquake struck General Santos, Philippines, earlier today, officials said. pic.twitter.com/DgDjCrKJMu
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026