Terremoto de magnitud 7.8 sacude Filipinas y deja al menos 32 muertos en Mindanao

Terremoto de 7.8 sacude Filipinas

32 muertos confirmados

Alerta de tsunami regional

Un terremoto de magnitud 7.8 estremeció la costa sur de Filipinas la mañana del lunes, con epicentro frente a la isla de Mindanao. El movimiento ocurrió a poca profundidad, lo que intensificó su impacto en zonas densamente pobladas.

El temblor fue sentido con gran violencia por millones de personas, generando escenas de pánico colectivo. Habitantes evacuaron viviendas, oficinas y centros comerciales ante el riesgo de colapso estructural.

La sacudida alcanzó un nivel considerado severo en la escala de intensidad, provocando alarma generalizada. Muchos residentes describieron el movimiento como prolongado y difícil de mantenerse en pie.

Mindanao, donde viven más de 25 millones de personas, concentra parte importante de la actividad económica del sur filipino. La magnitud del evento reavivó temores en un país acostumbrado a la actividad sísmica.

Víctimas mortales y daños estructurales

Las autoridades confirmaron al menos 32 personas fallecidas y más de 100 heridas tras el desastre. Equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre estructuras colapsadas.

En General Santos, ciudad cercana al epicentro, varios edificios de varios niveles se vinieron abajo. Las imágenes mostraron fachadas destruidas y escombros cubriendo calles enteras.

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Hospitales locales recibieron decenas de heridos con lesiones de diversa gravedad. El sistema sanitario fue reforzado para atender la emergencia.

El gobierno movilizó unidades de respuesta ante desastres para coordinar asistencia inmediata. Se habilitaron refugios temporales para familias que perdieron sus hogares.