Terremoto de 7.4 sacude Colombia: reportan daños y heridos
Publicado el10/08/2026 a las 05:23
Un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto, provocando evacuaciones, daños en edificios y reportes preliminares de personas heridas en varias zonas del país.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo su epicentro aproximadamente 5 kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.
El terremoto se produjo a una profundidad aproximada de 107 kilómetros.
El terremoto se sintió en gran parte de Colombia
El fuerte movimiento fue percibido en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste colombiano.
En Bogotá, numerosos residentes evacuaron viviendas y edificios. El alcalde Carlos Fernando Galán informó inicialmente que no había reportes de daños estructurales importantes, aunque sí se habían detectado algunas grietas en edificaciones.
La situación fue diferente en otras partes del país.
Reportan heridos y daños en Manizales y Quibdó
En Manizales se reportaron edificios afectados y personas heridas. También se registraron desprendimientos de fachadas y daños en una de las torres de la catedral.
En Quibdó, capital del Chocó, las autoridades también reportaron personas heridas y daños importantes en edificaciones.
“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas”, señaló la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.
Las autoridades comenzaron evaluaciones para determinar la magnitud de los daños.
Daños en Cali y Pereira
En Cali se reportaron desprendimientos en fachadas de edificios y vehículos afectados por escombros.
El alcalde Alejandro Eder señaló que había numerosos edificios agrietados, aunque inicialmente no se tenía información sobre víctimas.
Pereira también registró daños importantes en diferentes estructuras, incluido el aeropuerto, mientras algunas edificaciones sufrieron derrumbes parciales.
El terremoto también se sintió en Panamá y Ecuador
La intensidad del movimiento hizo que también fuera percibido fuera de Colombia.
En Panamá, las vibraciones duraron entre 40 segundos y un minuto y fueron sentidas especialmente en Darién, Guna Yala y Panamá Este.
Numerosos edificios de la capital panameña y ciudades cercanas fueron evacuados preventivamente, incluidos centros de salud.
Durante la primera hora posterior al terremoto, las autoridades panameñas no habían reportado víctimas ni daños materiales importantes.
El movimiento también fue percibido en Ecuador.
Las autoridades colombianas mantienen las evaluaciones de daños mientras existe preocupación por posibles réplicas.
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