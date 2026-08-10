Terremoto de 7.4 sacude Colombia: reportan daños y heridos

Un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto, provocando evacuaciones, daños en edificios y reportes preliminares de personas heridas en varias zonas del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo su epicentro aproximadamente 5 kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El terremoto se produjo a una profundidad aproximada de 107 kilómetros.

El terremoto se sintió en gran parte de Colombia

El fuerte movimiento fue percibido en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste colombiano.

En Bogotá, numerosos residentes evacuaron viviendas y edificios. El alcalde Carlos Fernando Galán informó inicialmente que no había reportes de daños estructurales importantes, aunque sí se habían detectado algunas grietas en edificaciones.

La situación fue diferente en otras partes del país.

Reportan heridos y daños en Manizales y Quibdó