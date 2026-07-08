Temporada de huracanes cambia de rumbo: expertos reducen el pronóstico por el avance de El Niño

Temporada de huracanes cambia

Baja pronóstico ciclónico

El Niño influye

La Universidad Estatal de Colorado (CSU) actualizó nuevamente su pronóstico para la temporada de huracanes en el Atlántico y redujo el número de ciclones esperados durante 2026.

Los especialistas atribuyen el cambio a la creciente probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad considerable durante los meses de mayor actividad ciclónica.

La institución, reconocida por elaborar pronósticos estacionales desde 1984, ahora prevé una temporada menos activa que la estimada apenas unas semanas atrás.

La revisión contempla la formación de nueve tormentas con nombre, de las cuales cuatro podrían convertirse en huracanes y únicamente una alcanzaría categoría mayor, es decir, categoría 3 o superior.

El Niño gana fuerza y modifica las condiciones atmosféricas

El nuevo escenario representa un descenso respecto al pronóstico emitido en junio, cuando la CSU estimaba once tormentas con nombre, cinco huracanes y dos sistemas de gran intensidad.

Las cifras también se ubican por debajo del promedio histórico, ya que una temporada típica en el Atlántico suele registrar alrededor de catorce tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes mayores.

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Los investigadores explican que la evolución de El Niño es uno de los principales factores considerados al momento de calcular la actividad esperada en el océano Atlántico.

Este fenómeno climático modifica la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial y altera la circulación atmosférica, generando efectos que pueden extenderse a distintas regiones del planeta.