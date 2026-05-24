Temporada de huracanes arranca con señales tempranas frente al sureste de EE.UU.

Temporada de huracanes arranca

Vigilancia temprana en Atlántico

Lluvias intensas en junio

La temporada de huracanes del Atlántico comienza oficialmente el 1 de junio y este año podría no tardar en mostrar actividad.

Además, la atención de los meteorólogos se centra en la costa sureste de Estados Unidos, donde podrían surgir indicios de desarrollo tropical en las primeras dos semanas del mes.

Climatológicamente, la primera tormenta con nombre suele formarse alrededor del 20 de junio.

Sin embargo, modelos de predicción ya sugieren un escenario distinto para este inicio de temporada.

Modelos apuntan a posible baja presión

Proyecciones del modelo europeo anticipan la formación de una zona de baja presión frente al sureste del país.

Aunque por ahora las probabilidades de desarrollo tropical son bajas, los expertos consideran que el patrón merece seguimiento.

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Todavía es demasiado pronto para confirmar si el sistema evolucionará hacia una depresión o tormenta tropical.

Lo que sí parece claro es que la región experimentará lluvias significativas, independientemente de que el sistema adquiera carácter tropical.