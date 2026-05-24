Temporada de huracanes arranca con señales tempranas frente al sureste de EE.UU.
Publicado el24/05/2026 a las 08:25
- Temporada de huracanes arranca
- Vigilancia temprana en Atlántico
- Lluvias intensas en junio
La temporada de huracanes del Atlántico comienza oficialmente el 1 de junio y este año podría no tardar en mostrar actividad.
Además, la atención de los meteorólogos se centra en la costa sureste de Estados Unidos, donde podrían surgir indicios de desarrollo tropical en las primeras dos semanas del mes.
Climatológicamente, la primera tormenta con nombre suele formarse alrededor del 20 de junio.
Sin embargo, modelos de predicción ya sugieren un escenario distinto para este inicio de temporada.
Modelos apuntan a posible baja presión
Proyecciones del modelo europeo anticipan la formación de una zona de baja presión frente al sureste del país.
Aunque por ahora las probabilidades de desarrollo tropical son bajas, los expertos consideran que el patrón merece seguimiento.
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Todavía es demasiado pronto para confirmar si el sistema evolucionará hacia una depresión o tormenta tropical.
Lo que sí parece claro es que la región experimentará lluvias significativas, independientemente de que el sistema adquiera carácter tropical.
Humedad tropical y alta presión, combinación clave
A inicios de junio, una masa de humedad tropical se asentará sobre el Golfo de México y el Caribe.
Esa humedad quedará bloqueada hacia el sur debido a una fuerte zona de alta presión extendida sobre territorio estadounidense.
Con este escenario, los especialistas señalan que solo haría falta un detonante atmosférico para activar el desarrollo.
Actualmente, todo apunta a que ese detonante podría presentarse en forma de un frente estacionario sobre la región.
Frente estacionario podría activar tormentas
El establecimiento de ese frente favorecería la formación de tormentas eléctricas generalizadas.
Estas tormentas traerían fuertes lluvias y podrían dar origen a una zona de baja presión más organizada.
Si el sistema adquiere suficiente estructura, podría evolucionar hacia una depresión tropical o incluso recibir un nombre oficial.
Una depresión tropical se define como un ciclón con vientos sostenidos inferiores a 63 km/h, y al formarse recibe un número consecutivo durante la temporada.
Cizalladura del viento limitaría organización
Aun en caso de desarrollo, los meteorólogos advierten que la fuerte cizalladura del viento podría impedir que el sistema se organice adecuadamente.
Esto significa que, más allá de los vientos, la principal amenaza sería la acumulación de lluvias intensas.
El sureste del país atraviesa condiciones de sequía severa o extrema en amplias áreas.
Por ello, las precipitaciones podrían representar tanto un alivio hídrico como un riesgo de inundaciones locales.
Vigilancia constante en las próximas semanas
Los expertos recalcan que la incertidumbre sigue siendo alta en esta etapa temprana.
En los próximos días, nuevos datos permitirán determinar si la actividad tropical realmente se materializa.
Mientras tanto, la región sureste debe prepararse para episodios de lluvias abundantes y tormentas eléctricas.
Con la temporada apenas comenzando, el comportamiento atmosférico en junio podría marcar el tono de los meses siguientes en el Atlántico, detalló ‘Fox Weather‘.