Temporada de huracanes 2026 sería más tranquila, pero expertos advierten: “Basta una sola tormenta”
Temporada de huracanes tranquila Menos tormentas previstas Riesgo aún latente El pronóstico para la temporada de huracanes del Atlántico 2026 anticipa menos actividad de lo habitual, impulsado por el desarrollo de un fenómeno de El Niño que alterará los patrones atmosféricos. La temporada oficial se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre y […]
Publicado el13/05/2026 a las 10:57
- Temporada de huracanes tranquila
- Menos tormentas previstas
- Riesgo aún latente
El pronóstico para la temporada de huracanes del Atlántico 2026 anticipa menos actividad de lo habitual, impulsado por el desarrollo de un fenómeno de El Niño que alterará los patrones atmosféricos.
La temporada oficial se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre y abarca el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México.
Meteorólogos de AEM/WeatherWorks estiman que podrían formarse entre 6 y 12 tormentas con nombre durante este periodo.
De ese total, entre 2 y 4 alcanzarían categoría de huracán y solo entre 1 y 3 podrían convertirse en huracanes mayores.
Menos tormentas que el promedio histórico
El promedio anual entre 1991 y 2020 fue de 14.4 tormentas con nombre, 7.2 huracanes y 3 huracanes mayores.
Para 2026, el índice de Energía Ciclónica Acumulada (ACE) se proyecta en torno a 63, por debajo del promedio de largo plazo.
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Los especialistas atribuyen esta reducción al fortalecimiento de El Niño en el Pacífico ecuatorial central y oriental.
Este fenómeno genera cambios en los vientos en altura que dificultan la organización de sistemas tropicales en el Atlántico.
El Niño cambia el mapa del riesgo
“El fenómeno de El Niño no paraliza completamente el Atlántico, simplemente cambia las zonas donde es más probable que se desarrollen tormentas”, explicó Matt Mehallow, meteorólogo de AEM.
Según el experto, en años con este patrón la actividad tiende a concentrarse en menos áreas de la cuenca.
Se espera que aumente la cizalladura vertical del viento, un factor que interfiere con la formación y fortalecimiento de ciclones.
Sin embargo, esa influencia no es uniforme y pueden abrirse ventanas temporales favorables en ciertas regiones.
Atlántico central con mayor potencial
Los modelos anticipan temperaturas oceánicas superiores a lo normal desde el Golfo de México hasta el Atlántico subtropical.
El mayor calor se concentraría en el Atlántico central y norte, mientras la Región Principal de Desarrollo se mantendría cercana al promedio.
La actividad ciclónica podría verse suprimida en el Caribe, el Golfo y la costa este de Estados Unidos.
Aun así, algunas tormentas podrían originarse en el Atlántico central cuando disminuya momentáneamente la cizalladura.
Riesgo reducido no significa impacto nulo
“Si bien se espera que El Niño limite la actividad en gran parte de la cuenca, aún podría existir una ventana de oportunidad para su desarrollo en el Atlántico central”, señaló Steve Copertino, de WeatherWorks.
Rob Miller, también meteorólogo de AEM, advirtió que “con menos tormentas previstas, el lugar donde se forman se vuelve tan importante como la cantidad que se desarrolla”.
La probabilidad de impactos directos en la costa este y el Golfo podría disminuir respecto al promedio.
Sin embargo, expertos subrayan que la ubicación y el momento de formación pueden marcar la diferencia para comunidades específicas.
Un solo sistema puede marcar la temporada
“Los pronósticos estacionales describen el entorno general, no el resultado de una sola tormenta”, enfatizó Kevin Winters, meteorólogo de WeatherWorks.
La temporada 2025 mostró cómo un número limitado de sistemas puede generar consecuencias significativas. El huracán Melissa, que alcanzó categoría 5, dejó daños severos en el Caribe y provocó decenas de víctimas.
Además, la Organización Meteorológica Mundial retiró su nombre en marzo de 2026, recordando que incluso en años menos activos puede surgir un evento devastador.
Los especialistas insisten en que la preparación sigue siendo esencial para quienes viven en zonas vulnerables. Actualizar planes de emergencia y revisar seguros continúa siendo una recomendación clave, incluso ante un pronóstico más moderado, señaló ‘Weatherbug‘.