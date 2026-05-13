Temporada de huracanes tranquila

Menos tormentas previstas

Riesgo aún latente El pronóstico para la temporada de huracanes del Atlántico 2026 anticipa menos actividad de lo habitual, impulsado por el desarrollo de un fenómeno de El Niño que alterará los patrones atmosféricos. La temporada oficial se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre y abarca el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México. Meteorólogos de AEM/WeatherWorks estiman que podrían formarse entre 6 y 12 tormentas con nombre durante este periodo. De ese total, entre 2 y 4 alcanzarían categoría de huracán y solo entre 1 y 3 podrían convertirse en huracanes mayores. Menos tormentas que el promedio histórico El promedio anual entre 1991 y 2020 fue de 14.4 tormentas con nombre, 7.2 huracanes y 3 huracanes mayores.

Para 2026, el índice de Energía Ciclónica Acumulada (ACE) se proyecta en torno a 63, por debajo del promedio de largo plazo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Adiós a “Christian Nodal”? El cantante desata polémica tras denunciar que su nombre “no es suyo” Los especialistas atribuyen esta reducción al fortalecimiento de El Niño en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Este fenómeno genera cambios en los vientos en altura que dificultan la organización de sistemas tropicales en el Atlántico. El Niño cambia el mapa del riesgo “El fenómeno de El Niño no paraliza completamente el Atlántico, simplemente cambia las zonas donde es más probable que se desarrollen tormentas”, explicó Matt Mehallow, meteorólogo de AEM.

Según el experto, en años con este patrón la actividad tiende a concentrarse en menos áreas de la cuenca. Se espera que aumente la cizalladura vertical del viento, un factor que interfiere con la formación y fortalecimiento de ciclones. Sin embargo, esa influencia no es uniforme y pueden abrirse ventanas temporales favorables en ciertas regiones. Atlántico central con mayor potencial Los modelos anticipan temperaturas oceánicas superiores a lo normal desde el Golfo de México hasta el Atlántico subtropical. El mayor calor se concentraría en el Atlántico central y norte, mientras la Región Principal de Desarrollo se mantendría cercana al promedio.

La actividad ciclónica podría verse suprimida en el Caribe, el Golfo y la costa este de Estados Unidos. Aun así, algunas tormentas podrían originarse en el Atlántico central cuando disminuya momentáneamente la cizalladura. Riesgo reducido no significa impacto nulo “Si bien se espera que El Niño limite la actividad en gran parte de la cuenca, aún podría existir una ventana de oportunidad para su desarrollo en el Atlántico central”, señaló Steve Copertino, de WeatherWorks. Rob Miller, también meteorólogo de AEM, advirtió que “con menos tormentas previstas, el lugar donde se forman se vuelve tan importante como la cantidad que se desarrolla”. La probabilidad de impactos directos en la costa este y el Golfo podría disminuir respecto al promedio.