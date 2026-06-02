Temporada de huracanes 2026 inicia con incertidumbre sobre la primera tormenta

Primer tormenta de temporada

Vigilancia en el Golfo

Influencia de El Niño

El 1 de junio marca el comienzo oficial de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, pero la primera tormenta con nombre aún no tiene fecha clara de formación. Aunque el calendario ya cambió, la atmósfera mantiene varios obstáculos que limitan el desarrollo inmediato de ciclones.

La cizalladura del viento se perfila como el principal impedimento en el Golfo de México, el Caribe y el Atlántico suroccidental. Estos vientos en altura tienden a desorganizar sistemas incipientes antes de que logren consolidarse.

Las temperaturas del mar superan el umbral necesario para la formación tropical. Sin embargo, actualmente no existen perturbaciones organizadas que aprovechen esas aguas cálidas.

Los niveles de humedad son suficientes en algunos sectores. Pero la ausencia de una baja presión definida mantiene en pausa cualquier desarrollo significativo.

Frentes y posibles zonas bajo vigilancia

Durante las próximas dos semanas, varios frentes podrían avanzar y quedarse estacionados en la región. En esos límites atmosféricos podrían generarse áreas débiles de baja presión.

Una zona frente a la costa este será monitoreada hacia finales de esta semana. Por ahora, se prevé que permanezca como sistema no tropical.

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Aunque no evolucione a ciclón, podría generar fuerte oleaje y marejadas. La presencia de alta presión al norte podría intensificar el impacto marítimo.

También se observa posible actividad cerca de las Bahamas la próxima semana. El suroeste del Golfo aparece como otro punto climatológicamente sensible.