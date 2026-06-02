Temporada de huracanes 2026 inicia con incertidumbre sobre la primera tormenta
Publicado el02/06/2026 a las 09:04
- Primer tormenta de temporada
- Vigilancia en el Golfo
- Influencia de El Niño
El 1 de junio marca el comienzo oficial de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, pero la primera tormenta con nombre aún no tiene fecha clara de formación. Aunque el calendario ya cambió, la atmósfera mantiene varios obstáculos que limitan el desarrollo inmediato de ciclones.
La cizalladura del viento se perfila como el principal impedimento en el Golfo de México, el Caribe y el Atlántico suroccidental. Estos vientos en altura tienden a desorganizar sistemas incipientes antes de que logren consolidarse.
Las temperaturas del mar superan el umbral necesario para la formación tropical. Sin embargo, actualmente no existen perturbaciones organizadas que aprovechen esas aguas cálidas.
Los niveles de humedad son suficientes en algunos sectores. Pero la ausencia de una baja presión definida mantiene en pausa cualquier desarrollo significativo.
Frentes y posibles zonas bajo vigilancia
Durante las próximas dos semanas, varios frentes podrían avanzar y quedarse estacionados en la región. En esos límites atmosféricos podrían generarse áreas débiles de baja presión.
Una zona frente a la costa este será monitoreada hacia finales de esta semana. Por ahora, se prevé que permanezca como sistema no tropical.
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Aunque no evolucione a ciclón, podría generar fuerte oleaje y marejadas. La presencia de alta presión al norte podría intensificar el impacto marítimo.
También se observa posible actividad cerca de las Bahamas la próxima semana. El suroeste del Golfo aparece como otro punto climatológicamente sensible.
El Niño y proyecciones para 2026
El fenómeno de El Niño podría fortalecerse hacia finales del verano y el otoño. Históricamente, su presencia tiende a reducir la actividad tropical en el Atlántico.
Durante años con El Niño, aumenta la cizalladura sobre la cuenca atlántica. Eso suele limitar la formación y fortalecimiento de huracanes.
Para 2026 se pronostican entre 11 y 16 tormentas con nombre. De ellas, entre cuatro y siete podrían alcanzar categoría de huracán.
Mientras tanto, el Pacífico oriental podría registrar mayor dinamismo. Al menos un sistema podría representar amenaza para zonas de México, detalló ‘AccuWeather‘.
Qué hacer y qué evitar en temporada de huracanes
Es fundamental mantenerse informado a través de fuentes meteorológicas oficiales. Revisar planes de emergencia familiares antes de que surja una amenaza concreta.
Preparar un kit con agua, alimentos no perecederos y linternas es clave. También conviene asegurar documentos importantes en lugares protegidos.
Evitar acercarse a playas con fuerte oleaje o corrientes de resaca. Las marejadas pueden ser peligrosas incluso sin huracán en tierra.
No subestimar sistemas débiles o no tropicales. Al inicio de temporada, la prevención marca la diferencia ante cambios rápidos en el pronóstico.