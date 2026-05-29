Temporada de Huracanes 2026: las medidas clave que pueden salvar tu vida y tu patrimonio
Publicado el29/05/2026 a las 12:11
- Medidas durante temporada de huracanes
- Preparación reduce riesgos
- Evacuación salva vidas
La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 comienza oficialmente el 1 de junio y, aunque los pronósticos indican una actividad ligeramente menor al promedio, las autoridades advierten que eso no significa ausencia de riesgos.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé entre ocho y catorce tormentas con nombre, una cifra cercana al promedio histórico, por lo que expertos recomiendan no bajar la guardia ante posibles impactos.
Meteorólogos y responsables de gestión de emergencias coinciden en que la preparación temprana es la mejor herramienta para reducir daños materiales y proteger la vida familiar.
Aunque reforzar una vivienda implica costos, especialistas subrayan que invertir antes de la primera tormenta puede marcar la diferencia en la recuperación posterior.
Prepararse antes de que aparezca la amenaza
Una de las recomendaciones centrales es planificar con antelación, especialmente si se reside en zonas propensas a marejadas ciclónicas o inundaciones costeras.
En caso de que un huracán amenace directamente a la comunidad, es crucial estar listo para evacuar y dejar tiempo suficiente para empacar lo esencial y notificar a familiares.
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Las autoridades insisten en que la protección del hogar debe realizarse antes de la emergencia, incluyendo la instalación de contraventanas permanentes o el uso de madera contrachapada adecuada para cubrir ventanas.
Comprar estos materiales fuera del periodo de alerta evita las prisas de último momento, cuando la demanda aumenta y los recursos pueden escasear.
Mantenerse informado y seguir instrucciones oficiales
El monitoreo constante de información confiable es otro pilar fundamental durante la temporada de huracanes.
Las oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional y las agencias de gestión de emergencias ofrecen actualizaciones clave sobre posibles trayectorias y medidas a tomar.
Escuchar la radio meteorológica de la NOAA o consultar medios oficiales permite conocer cambios repentinos en la intensidad o dirección de la tormenta.
Las autoridades son enfáticas: si se ordena evacuación, debe abandonarse la zona de inmediato para evitar quedar atrapado en condiciones extremas.
Qué hacer si no se ordena evacuación
En situaciones donde no exista mandato de evacuación, la recomendación es refugiarse en una habitación pequeña o en un pasillo interior en la planta baja.
Colocar la mayor cantidad posible de paredes entre las personas y el exterior ayuda a disminuir el riesgo ante vientos intensos y objetos proyectados.
También es indispensable mantenerse alejado de ventanas, tragaluces y puertas de cristal, ya que pueden romperse bajo presión.
Si el ojo del huracán atraviesa la zona, puede registrarse una calma momentánea; sin embargo, expertos advierten que el viento regresará con fuerza desde la dirección opuesta, alcanzando nuevamente intensidad de huracán, según ‘National Weather Service‘ y ‘USA Today‘.