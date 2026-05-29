Temporada de Huracanes 2026: las medidas clave que pueden salvar tu vida y tu patrimonio

Medidas durante temporada de huracanes

Preparación reduce riesgos

Evacuación salva vidas

La temporada de huracanes del Atlántico de 2026 comienza oficialmente el 1 de junio y, aunque los pronósticos indican una actividad ligeramente menor al promedio, las autoridades advierten que eso no significa ausencia de riesgos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé entre ocho y catorce tormentas con nombre, una cifra cercana al promedio histórico, por lo que expertos recomiendan no bajar la guardia ante posibles impactos.

Meteorólogos y responsables de gestión de emergencias coinciden en que la preparación temprana es la mejor herramienta para reducir daños materiales y proteger la vida familiar.

Aunque reforzar una vivienda implica costos, especialistas subrayan que invertir antes de la primera tormenta puede marcar la diferencia en la recuperación posterior.

Prepararse antes de que aparezca la amenaza

Una de las recomendaciones centrales es planificar con antelación, especialmente si se reside en zonas propensas a marejadas ciclónicas o inundaciones costeras.

En caso de que un huracán amenace directamente a la comunidad, es crucial estar listo para evacuar y dejar tiempo suficiente para empacar lo esencial y notificar a familiares.

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Las autoridades insisten en que la protección del hogar debe realizarse antes de la emergencia, incluyendo la instalación de contraventanas permanentes o el uso de madera contrachapada adecuada para cubrir ventanas.

Comprar estos materiales fuera del periodo de alerta evita las prisas de último momento, cuando la demanda aumenta y los recursos pueden escasear.