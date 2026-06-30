Cúpula de calor amenaza a EEUU: millones enfrentarán temperaturas extremas

Temperaturas extremas en EEUU

Riesgo por cúpula de calor

Posibles cortes de energía

Más de 250 millones de personas en el centro y este de Estados Unidos enfrentarán condiciones peligrosas por una intensa ola de calor que coincide con el feriado del 4 de julio.

El fenómeno está impulsado por una enorme “cúpula de calor” que atrapa altas temperaturas, humedad y radiación solar durante varios días consecutivos.

Expertos advierten que este episodio podría marcar los registros más altos del año y, en algunos casos, los peores en décadas.

Ciudades como Nueva York podrían experimentar una de sus olas de calor más severas desde el año 2000, con temperaturas que rondarían los 100 °F.

Temperaturas extremas y noches sofocantes

Los pronósticos indican máximas entre 90 y 105 °F desde las Grandes Llanuras hasta la costa este, con picos superiores en áreas urbanas.

Estas cifras representan entre 10 y 20 grados por encima del promedio histórico, afectando a casi tres docenas de estados.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos

Además del calor diurno, las noches no ofrecerán alivio, con mínimas que podrían mantenerse por encima de los 80 °F en grandes ciudades.

Este fenómeno urbano se intensifica debido al concreto y el asfalto, que absorben calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche.