Cúpula de calor amenaza a EEUU: millones enfrentarán temperaturas extremas
Publicado el30/06/2026 a las 14:33
- Temperaturas extremas en EEUU
- Riesgo por cúpula de calor
- Posibles cortes de energía
Más de 250 millones de personas en el centro y este de Estados Unidos enfrentarán condiciones peligrosas por una intensa ola de calor que coincide con el feriado del 4 de julio.
El fenómeno está impulsado por una enorme “cúpula de calor” que atrapa altas temperaturas, humedad y radiación solar durante varios días consecutivos.
Expertos advierten que este episodio podría marcar los registros más altos del año y, en algunos casos, los peores en décadas.
Ciudades como Nueva York podrían experimentar una de sus olas de calor más severas desde el año 2000, con temperaturas que rondarían los 100 °F.
Temperaturas extremas y noches sofocantes
Los pronósticos indican máximas entre 90 y 105 °F desde las Grandes Llanuras hasta la costa este, con picos superiores en áreas urbanas.
Estas cifras representan entre 10 y 20 grados por encima del promedio histórico, afectando a casi tres docenas de estados.
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Además del calor diurno, las noches no ofrecerán alivio, con mínimas que podrían mantenerse por encima de los 80 °F en grandes ciudades.
Este fenómeno urbano se intensifica debido al concreto y el asfalto, que absorben calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche.
Riesgo energético y advertencias de expertos
El impacto no solo será físico, sino también energético, con una demanda eléctrica cercana a niveles récord en varias regiones.
“Se prevé que el calor y la humedad extremos provoquen un consumo de energía cercano a niveles récord”, advirtió Alan Reppert, meteorólogo sénior de AccuWeather.
El especialista también alertó sobre posibles interrupciones en el suministro: “algunas empresas podrían sufrir posibles cortes de energía para estabilizar la red”.
El índice de severidad de olas de calor muestra que varias ciudades enfrentarán condiciones peligrosas durante varios días consecutivos.
Riesgos para la salud y lo que viene
Las autoridades advierten que estas condiciones representan un peligro significativo para toda la población, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades.
El calor extremo aumenta el riesgo de agotamiento y golpes de calor, particularmente en quienes realizan actividades físicas o trabajos al aire libre.
Especialistas recomiendan hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y buscar espacios frescos o con aire acondicionado.
Aunque se espera un leve alivio hacia el fin de semana con tormentas y cambios en la corriente en chorro, otra ola de calor podría formarse la próxima semana en el sur del país, apuntó ‘AccuWeather‘.