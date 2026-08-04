¿Te duele el hombro al levantar el brazo? Podría ser una lesión del manguito rotador
Publicado el04/08/2026 a las 08:57
- Dolor al levantar el brazo
- Molestias durante la noche
- Debilidad y menor movilidad
Levantar una bolsa del supermercado, peinarse o alcanzar un objeto en un estante puede convertirse en un movimiento doloroso cuando existe una lesión en el manguito rotador, uno de los problemas más frecuentes que afectan la articulación del hombro, especialmente en adultos mayores de 50 años y personas que realizan movimientos repetitivos con los brazos.
Aunque muchas personas creen que se trata de un simple «tirón» muscular, el dolor persistente en el hombro puede ser una señal de inflamación de los tendones o incluso de un desgarro que requiere atención médica para evitar una pérdida permanente de fuerza y movilidad.
Lo que debes saber sobre el dolor y las lesiones del hombro
¿Qué es el manguito rotador y por qué es tan importante?
El manguito rotador está formado por un grupo de cuatro músculos y sus tendones que rodean la articulación del hombro.
Su función principal es mantener estable la cabeza del hueso del brazo dentro de la articulación y permitir movimientos como levantar, girar o extender el brazo con normalidad.
Cuando estos tendones se inflaman o se rompen, cada movimiento cotidiano puede convertirse en una fuente constante de dolor.
Las lesiones más comunes incluyen:
- Tendinitis del manguito rotador, que consiste en la inflamación e irritación de los tendones.
- Síndrome de pinzamiento, cuando los tendones se comprimen al mover el brazo.
- Desgarro parcial, donde solo una parte del tendón se rompe.
- Desgarro completo, cuando el tendón se desprende totalmente del hueso.
Estas personas tienen un mayor riesgo de sufrir esta lesión
No siempre es consecuencia de un accidente.
En muchos casos, el daño aparece lentamente por el desgaste natural de los tendones con el paso de los años.
Sin embargo, algunos hábitos y profesiones aumentan considerablemente el riesgo.
Entre los principales factores se encuentran:
- Tener más de 50 años.
- Trabajar durante horas con los brazos elevados, como pintores, carpinteros o electricistas.
- Pasar largos períodos frente a la computadora con mala postura.
- Practicar deportes como tenis, béisbol, natación o levantamiento de pesas.
- Dormir constantemente sobre el mismo hombro.
- Levantar objetos pesados de manera repetitiva.
- Haber sufrido caídas o golpes sobre el hombro.
Incluso algunas personas presentan una predisposición familiar a desarrollar este tipo de lesiones.
Los síntomas que no deberías ignorar
El dolor suele comenzar de forma leve y muchas personas lo confunden con una molestia pasajera.
Con el tiempo, los síntomas pueden intensificarse hasta afectar actividades tan simples como vestirse o lavarse el cabello.
Las señales más frecuentes incluyen:
- Dolor al levantar el brazo por encima del hombro.
- Molestia al peinarse o alcanzar objetos altos.
- Dificultad para tocarse la espalda.
- Debilidad en el brazo.
- Rigidez en el hombro.
- Dolor que empeora durante la noche.
- Despertarse al dormir sobre el hombro afectado.
- Dolor incluso estando en reposo.
En los casos de un desgarro agudo, el dolor suele aparecer inmediatamente después de una caída o de intentar levantar un objeto pesado, acompañado de una pérdida importante de fuerza.
¿Cómo se confirma el diagnóstico?
El médico suele comenzar con una exploración física para evaluar la fuerza y el rango de movimiento del hombro.
Si sospecha una lesión más importante, puede solicitar estudios de imagen para conocer el estado de los tendones.
Las pruebas más utilizadas son:
- Radiografías, para descartar otras causas como artritis o espolones óseos.
- Ecografía, útil para detectar desgarros en los tendones.
- Resonancia magnética, considerada una de las pruebas más completas para valorar la gravedad de la lesión.
- En algunos casos específicos, una artrografía con medio de contraste
El tratamiento depende del tipo de lesión
No todas las personas necesitan cirugía.
Cuando el problema se detecta a tiempo, muchos pacientes mejoran con medidas conservadoras y un programa adecuado de rehabilitación.
El tratamiento puede incluir:
- Descanso temporal de las actividades que provocan dolor.
- Aplicación de hielo durante 15 a 20 minutos varias veces al día.
- Medicamentos antiinflamatorios bajo indicación médica.
- Fisioterapia para recuperar fuerza y movilidad.
- Inyecciones de corticosteroides en algunos casos.
- Cirugía cuando existe un desgarro completo o el dolor no mejora con otros tratamientos.
Los especialistas destacan que la fisioterapia suele ser uno de los pilares más importantes del tratamiento, ya que fortalece los músculos que estabilizan el hombro y ayuda a recuperar la función.
Cómo prevenir una lesión del manguito rotador
Adoptar algunos hábitos puede reducir significativamente el riesgo de sufrir este problema.
Las principales recomendaciones son:
- Evitar movimientos repetitivos por encima de la cabeza cuando sea posible.
- Corregir la postura durante el trabajo y frente a la computadora.
- Fortalecer los músculos del hombro con ejercicios supervisados.
- Calentar antes de practicar deportes.
- No ignorar un dolor persistente en el hombro.
- Evitar dormir sobre el hombro lesionado mientras exista dolor.
¿Cuándo es momento de consultar al médico?
Aunque algunas molestias pueden mejorar con reposo, el dolor persistente nunca debe normalizarse.
Busca atención médica si:
- El dolor dura varios días y no mejora.
- Existe debilidad importante para levantar el brazo.
- El hombro perdió movilidad.
- El dolor apareció después de una caída o un golpe.
- El dolor despierta constantemente durante la noche.
- El brazo presenta hormigueo, pérdida de sensibilidad o cambios de color.
Detectar una lesión del manguito rotador de manera temprana puede evitar complicaciones y mejorar las posibilidades de recuperar completamente la movilidad del hombro.
Advertencia: Esta información tiene fines educativos y no sustituye la evaluación de un profesional de la salud. Si presentas dolor intenso, pérdida de fuerza o limitación importante del movimiento, consulta a un médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.
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¿Alguna vez has sentido dolor en el hombro al levantar el brazo o al dormir de lado?
FUENTE: MedlinePlus / Mayo Clinic / Drugs.com