¿Te duele el hombro al levantar el brazo? Podría ser una lesión del manguito rotador

Dolor al levantar el brazo

Molestias durante la noche

Debilidad y menor movilidad

Levantar una bolsa del supermercado, peinarse o alcanzar un objeto en un estante puede convertirse en un movimiento doloroso cuando existe una lesión en el manguito rotador, uno de los problemas más frecuentes que afectan la articulación del hombro, especialmente en adultos mayores de 50 años y personas que realizan movimientos repetitivos con los brazos.

Aunque muchas personas creen que se trata de un simple «tirón» muscular, el dolor persistente en el hombro puede ser una señal de inflamación de los tendones o incluso de un desgarro que requiere atención médica para evitar una pérdida permanente de fuerza y movilidad.

Lo que debes saber sobre el dolor y las lesiones del hombro

¿Qué es el manguito rotador y por qué es tan importante?

El manguito rotador está formado por un grupo de cuatro músculos y sus tendones que rodean la articulación del hombro.

Su función principal es mantener estable la cabeza del hueso del brazo dentro de la articulación y permitir movimientos como levantar, girar o extender el brazo con normalidad.