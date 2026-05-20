7 Erupciones de la piel comunes en el verano y cómo solucionarlas a tiempo

Erupciones comunes del verano

El calor afecta la piel

Cuándo acudir al médico 👉Protege tu piel cada día con los mejores productos AQUI! El verano es sinónimo de vacaciones, playa, piscina y actividades al aire libre. Pero mientras muchos disfrutan del sol y las altas temperaturas, la piel enfrenta una temporada especialmente agresiva. El calor, la humedad, el sudor y la exposición constante a bacterias, hongos e insectos aumentan el riesgo de sufrir irritaciones y enfermedades cutáneas. Especialistas de Hartford HealthCare y Novaderma advierten que algunas afecciones comunes del verano pueden pasar de ser una simple molestia a convertirse en un problema serio si no se detectan a tiempo.

La buena noticia es que muchas pueden prevenirse con cuidados básicos y atención temprana 1. Hiedra venenosa y plantas tóxicas: una de las erupciones más comunes Pasar tiempo en jardines, parques o zonas boscosas puede terminar en una fuerte reacción alérgica en la piel. Plantas como la hiedra venenosa, el roble venenoso y el zumaque contienen aceites irritantes capaces de provocar ampollas, manchas rojas y una intensa picazón. El Dr. Syed Hussain, director médico de Hartford HealthCare Urgent Care, explica que incluso un roce rápido con una hoja puede desencadenar la reacción. Síntomas más frecuentes: Enrojecimiento de la piel.

Picazón intensa.

Ampollas o inflamación.

Ardor en la zona afectada. Cómo prevenirlo:

Evitar tocar plantas desconocidas.

Usar ropa larga en áreas boscosas.

Lavar la piel inmediatamente tras actividades al aire libre. Soluciones recomendadas: Aplicar loción de calamina.

Utilizar cremas con hidrocortisona.

Lavar con agua y jabón lo antes posible. 👉El daño solar sí se nota cuidate con el mejor protector solar 2. Picaduras de insectos: pequeñas lesiones que pueden complicarse Mosquitos, arañas y otros insectos aparecen con fuerza durante el verano. Aunque la mayoría de las picaduras son leves, algunas personas desarrollan inflamación severa, alergias o infecciones por rascarse demasiado. Los expertos señalan que ciertas picaduras pueden generar ampollas o lesiones importantes, especialmente en pieles sensibles.

Señales de alerta: Hinchazón excesiva.

Picazón persistente.

Aparición de ampollas.

Dolor o calor en la zona. Cómo protegerse: Usar repelente.

Vestir ropa de manga larga.

Evitar zonas húmedas al amanecer y atardecer.

Usar protecto solar Qué hacer: Aplicar compresas frías.

Usar antihistamínicos.

Consultar al médico si la inflamación empeora. 👉Dale descanso a tu piel 3. Enfermedad de Lyme: la erupción más peligrosa del verano Las garrapatas representan uno de los mayores riesgos para quienes hacen senderismo o pasan tiempo en áreas verdes. La enfermedad de Lyme puede comenzar con una erupción roja en forma de anillo o “tiro al blanco”. El problema es que no siempre aparece la marca visible, por lo que muchas personas ignoran la infección hasta que avanzan otros síntomas. Síntomas que no debes ignorar:

Fiebre.

Fatiga extrema.

Dolor muscular.

Erupción circular en expansión. Cómo prevenirla: Revisar la piel después de caminar en bosques.

Usar repelentes especiales para garrapatas.

Evitar hierba alta. Soluciones: Retirar la garrapata inmediatamente.

Acudir al médico ante síntomas sospechosos.

Iniciar tratamiento temprano. 👉Cuida tu piel este verano 4. Sarpullido por calor: el clásico problema del verano El sudor atrapado bajo la piel puede provocar pequeños granos rojos, irritación y mucha incomodidad, especialmente en zonas donde la ropa ajusta demasiado.

Además, el protector solar, las telas sintéticas y la humedad empeoran la situación. Áreas más afectadas: Cuello.

Espalda.

Axilas.

Pliegues de la piel. Cómo evitarlo: Usar ropa ligera y transpirable.

Mantener la piel seca.

Evitar permanecer sudado demasiado tiempo. Tratamientos comunes: Duchas frías.

Cremas calmantes.

Evitar el calor excesivo. 👉Los mejores productos para el verano AQUI! 5. Hongos en la piel: el calor favorece las infecciones El verano crea el ambiente perfecto para que hongos y bacterias se multipliquen rápidamente. Una de las infecciones más frecuentes es la pitiriasis versicolor, que provoca manchas claras o marrones en espalda, cuello y pecho. Estas manchas suelen hacerse más visibles después de tomar sol. Factores que la favorecen: Sudor excesivo.

Humedad constante.

Mala ventilación de la piel. Cómo prevenirla:

Secar bien el cuerpo.

Cambiar ropa húmeda rápidamente.

Mantener buena higiene. Soluciones dermatológicas: Antimicóticos tópicos.

Productos con ketoconazol.

Lavados especiales recomendados por médicos. 👉El daño solar sí se nota 6. Foliculitis de piscina: un riesgo poco conocido Las piscinas, jacuzzis y parques acuáticos pueden contener bacterias si el agua no está correctamente tratada. Una de las más comunes es la Pseudomona aeruginosa, responsable de la llamada foliculitis de piscina.

Cómo identificarla: Granitos rojos.

Irritación alrededor del vello.

Picazón o sensibilidad. Cómo reducir el riesgo: Ducharse después de nadar.

Evitar piscinas mal mantenidas.

Cambiar el traje de baño húmedo rápidamente. Tratamiento: Mantener la zona limpia.

Cremas antibacterianas.

Atención médica si empeora.

👉Dale descanso a tu piel 7. Pie de atleta y verrugas de agua: infecciones muy frecuentes Caminar descalzo en piscinas o duchas públicas facilita el contagio de hongos y virus. El pie de atleta causa descamación, grietas y picazón entre los dedos, mientras que el moluscum contagiosum produce pequeñas verrugas contagiosas. Lugares de mayor riesgo:

Piscinas públicas.

Duchas compartidas.

Vestidores húmedos. Cómo prevenirlas: Usar sandalias.

No compartir toallas.

Mantener los pies secos. Soluciones habituales: Cremas antimicóticas.

Tratamientos dermatológicos.

Eliminación médica de lesiones.

Cuándo deberías consultar a un médico Aunque muchas erupciones desaparecen con cuidados básicos, algunas requieren atención inmediata. 👉Protege tu piel cada día aqui! ¿Cuándo deberías buscar ayuda médica por una erupción en la piel? Busca ayuda médica si:

La erupción se expande rápidamente.

Hay fiebre o dolor intenso.

Aparecen ampollas severas.

La piel cambia de color o tamaño.

Los síntomas no mejoran. El verano puede ser una de las mejores épocas del año, pero también una de las más agresivas para la piel. Reconocer los síntomas y actuar rápido puede evitar complicaciones y ayudarte a disfrutar la temporada sin problemas. 👉Protectores solares AQUI! Te Puede Interesar: 4 zapatos clásicos infalibles que no pueden faltarte y nunca pasan de moda