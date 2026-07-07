¿Sufres de Ojo seco? El problema silencioso que puede estar relacionado con el exceso de pantallas

Ojos secos, ardor y visión borrosa pueden estar relacionados con el uso excesivo de pantallas. Conoce síntomas y cuidados.

Pantallas favorecen el ojo seco.

Síntomas que no ignores.

Cómo aliviar molestias 👉Alivia la resequedad ocular hoy mismo: encuentra aquí opciones para cuidar tus ojos Pasar horas frente a la computadora, el celular o la tableta puede hacer mucho más que cansar la vista. Cada vez más personas experimentan molestias oculares que terminan atribuyendo al estrés, las alergias o la falta de sueño, cuando en realidad podrían estar desarrollando síndrome del ojo seco. Según el National Eye Institute (NEI), esta enfermedad afecta a millones de personas cada año en Estados Unidos y ocurre cuando los ojos no producen suficientes lágrimas o estas no funcionan correctamente para mantener la superficie ocular protegida. La buena noticia es que, con un diagnóstico oportuno y algunos cambios en los hábitos diarios, es posible aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Ojo seco y pantallas: síntomas, causas y cómo aliviarlo ¿Qué es exactamente el síndrome del ojo seco?

Las lágrimas no solo sirven para llorar. También forman una capa protectora que mantiene los ojos lubricados, elimina partículas, ayuda a prevenir infecciones y permite una visión clara. Cuando esa película lagrimal disminuye o pierde calidad, aparecen las molestias características del ojo seco. El problema puede deberse a diferentes causas: Las glándulas producen pocas lágrimas.

Las lágrimas se evaporan demasiado rápido.

La composición de las lágrimas no protege correctamente la superficie ocular. En casos persistentes, el problema puede afectar la calidad de vida e incluso comprometer la salud de la córnea si no recibe tratamiento. 👉No dejes que el ojo seco arruine tu día: mira estas soluciones disponible Los síntomas que muchas personas pasan por alto El síndrome del ojo seco no siempre provoca únicamente sensación de resequedad.

En muchas personas los síntomas aparecen de forma gradual y empeoran conforme avanza el día. Las señales más frecuentes incluyen: Sensación de arena o cuerpo extraño.

Ardor o escozor.

Picazón constante.

Ojos rojos.

Sensibilidad a la luz.

Visión borrosa intermitente.

Molestias al usar lentes de contacto.

Lagrimeo excesivo como respuesta a la irritación. Muchas personas creen que llorar mucho significa que sus ojos están bien hidratados. Sin embargo, el lagrimeo también puede ser una respuesta refleja cuando el ojo está demasiado seco. 👉Si tus ojos arden o se sienten cansados, revisa estos productos antes de que la molestia aumente ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar ojo seco? Aunque cualquier persona puede padecerlo, algunos grupos presentan un riesgo significativamente mayor. Entre ellos se encuentran los adultos mayores de 50 años.

También es más frecuente en mujeres. El NEI señala que usar lentes de contacto incrementa las probabilidades de desarrollar síntomas. Una alimentación baja en vitamina A y ácidos grasos omega-3 también puede favorecer la aparición del problema. Asimismo, enfermedades autoinmunes como el lupus o el síndrome de Sjögren aumentan el riesgo. 👉Dale hidratación y descanso a tus ojos con productos pensados para el ojo seco Las pantallas se han convertido en uno de los principales desencadenantes El uso intensivo de dispositivos electrónicos ha cambiado la forma en que trabajan nuestros ojos. De acuerdo con el oftalmólogo Alden Leifer, MD, normalmente parpadeamos entre 15 y 20 veces por minuto. Cuando usamos computadoras, celulares o tabletas, esa frecuencia puede caer hasta 5 o 7 parpadeos por minuto.

Eso significa que la película lagrimal permanece menos tiempo distribuida sobre la superficie ocular. Como consecuencia, las lágrimas se evaporan más rápido. Además, muchas personas realizan parpadeos incompletos, dejando zonas del ojo expuestas al aire. Otro factor importante es la posición de la pantalla. Cuando el monitor está al nivel de los ojos o más arriba, estos permanecen más abiertos, aumentando la evaporación de las lágrimas. 👉Alivia la resequedad ocular hoy mismo: encuentra aquí opciones para cuidar tus ojos ¿Qué tan común es el ojo seco relacionado con pantallas? Los especialistas advierten que este problema es cada vez más frecuente. Se estima que entre el 50% y el 90% de quienes utilizan pantallas durante varias horas al día presentan síntomas de fatiga visual digital o síndrome visual informático.

Los trabajadores de oficina, estudiantes y personas que permanecen entre cuatro y ocho horas diarias frente a dispositivos constituyen algunos de los grupos más afectados. Ambientes con aire acondicionado, calefacción o baja humedad pueden empeorar todavía más las molestias. 👉Dale hidratación y descanso a tus ojos AQUI! ¿Cómo confirma el diagnóstico un oftalmólogo? El diagnóstico no depende únicamente de los síntomas. El especialista realiza un examen ocular completo que suele incluir la dilatación de las pupilas. Durante la consulta puede evaluar varios aspectos importantes. Entre ellos: La cantidad de lágrimas que producen los ojos.

El tiempo que tardan en evaporarse.

La calidad de la película lagrimal.

La estructura de los párpados.

El estado de la superficie ocular.

El examen es sencillo, indoloro y permite descartar otras enfermedades que también pueden causar irritación ocular. 👉No dejes que el ojo seco arruine tu día: mira estas soluciones disponible Tratamientos que ayudan a aliviar el ojo seco El tratamiento dependerá de la causa específica. En los casos leves suelen recomendarse lágrimas artificiales de venta libre. También existen geles y ungüentos lubricantes que ayudan a conservar la humedad ocular durante más tiempo. Cuando los síntomas son más intensos, el oftalmólogo puede indicar medicamentos como ciclosporina (Restasis) o lifitegrast (Xiidra) para estimular una mejor producción de lágrimas. En situaciones específicas también pueden utilizarse tapones lagrimales que reducen el drenaje de las lágrimas naturales. Solo en casos poco frecuentes puede recomendarse cirugía para corregir alteraciones en los párpados.

👉No dejes que el ojo seco arruine tu día: mira estas soluciones disponible Cambios diarios que pueden marcar una gran diferencia Los especialistas coinciden en que pequeños hábitos pueden disminuir considerablemente las molestias. Estas son algunas recomendaciones respaldadas por los expertos: Aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos mirar un objeto lejano durante al menos 20 segundos.

Parpadear de forma consciente y completa.

Colocar la pantalla ligeramente por debajo del nivel de los ojos.

Evitar corrientes directas de aire acondicionado.Utilizar humidificadores cuando el ambiente sea muy seco.

Dormir entre siete y ocho horas.

Mantener una buena hidratación durante el día.

Limitar el tiempo continuo frente a pantallas.

Usar gafas de sol envolventes cuando esté al aire libre. 👉Si tus ojos arden o se sienten cansados, revisa estos productos antes de que la molestia aumente ¿Cuándo es momento de acudir al especialista?

Si las molestias aparecen con frecuencia, interfieren con el trabajo, la lectura o la conducción, no deben ignorarse. También es recomendable buscar atención médica si las gotas lubricantes ya no alivian los síntomas o si la visión borrosa se vuelve persistente. El National Eye Institute recuerda que un ojo seco severo sin tratamiento puede llegar a dañar la córnea. Por ello, identificar el problema a tiempo y seguir las recomendaciones del oftalmólogo sigue siendo la mejor forma de proteger la salud visual a largo plazo. 👉Dale hidratación y descanso a tus ojos con productos pensados para el ojo seco Te Puede Interesar: ¿Qué causa la diarrea explosiva? Todo sobre la Ciclosporiasis, cómo prevenirla y tratarla Advertencia: Este contenido es únicamente informativo y no sustituye la valoración, el diagnóstico ni el tratamiento indicado por un oftalmólogo. Si los síntomas persisten o empeoran, consulta con un profesional de la salud visual. Aviso : Este contenido es únicamente informativo. Si esta nota incluye recomendaciones de productos, algunos enlaces pueden ser de afiliados, lo que significa que podríamos recibir una comisión sin costo adicional para el lector. ¿Has sentido ardor, resequedad o visión borrosa después de pasar varias horas frente a una computadora o usando el celular?