¿Riesgo de Demencia o Alzheimer? La dieta que podría ayudar a proteger tu cerebro según nuevos estudios

Conoce cómo una dieta antiinflamatoria podría ayudar a cuidar tu memoria y proteger tu cerebro de enfermedades como la demencia.

Dieta antiinflamatoria y memoria.

Menor riesgo de demencia.

Estudio respalda sus beneficios. 👉El aceite que tu cerebro puede agradecer y lo encuentras aquí La alimentación vuelve a colocarse en el centro de la conversación sobre la salud cerebral tras la publicación de un nuevo estudio que encontró una relación entre las dietas con menor potencial inflamatorio y un menor riesgo de desarrollar demencia. La investigación, publicada en la revista científica JAMA Network Open, sugiere que este beneficio podría observarse incluso en personas que ya presentan biomarcadores asociados con la enfermedad de Alzheimer. Aunque los expertos aclaran que el estudio no demuestra una relación directa de causa y efecto, sí refuerza la importancia de adoptar hábitos saludables como parte de la prevención de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Un estudio siguió durante años a más de 1,800 adultos mayores Los investigadores analizaron a más de 1,800 personas de 60 años o más en Suecia que no presentaban demencia al inicio del estudio. Durante seis años evaluaron su alimentación mediante cuestionarios detallados y también analizaron tres biomarcadores en sangre relacionados con el Alzheimer y otros tipos de daño cerebral.

Posteriormente realizaron un seguimiento de hasta 15 años para identificar qué participantes desarrollaban demencia. En ese periodo, 240 personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad. 👉El ingrediente dorado de la rutina antiinflamatoria Los resultados fueron especialmente llamativos Entre los principales hallazgos destacan los siguientes: Las personas con una alimentación menos inflamatoria tuvieron un menor riesgo de desarrollar demencia.

El beneficio también apareció en participantes considerados biológicamente de alto riesgo.

Quienes presentaban niveles elevados del biomarcador p-tau217, relacionado con el Alzheimer, mostraron un 29 % menos riesgo de desarrollar demencia cuando seguían una dieta con menor potencial inflamatorio.

Resultados similares se observaron en personas con otros biomarcadores asociados con daño neuronal e inflamación. Los investigadores consideran que estos datos aportan evidencia adicional sobre la posible influencia que tiene la alimentación en la salud del cerebro. 👉El magnesio favorito para apoyar la memoria

¿Qué es exactamente una dieta antiinflamatoria? La doctora Leana Wen, médica de urgencias y profesora clínica asociada de la Universidad George Washington, explica que no existe una dieta oficial denominada «antiinflamatoria». Más bien, se trata de un patrón de alimentación que favorece alimentos naturales y limita aquellos que promueven procesos inflamatorios crónicos. En este estudio, los investigadores calcularon el llamado índice inflamatorio de la dieta de cada participante utilizando cuestionarios alimentarios. Las personas con una menor puntuación inflamatoria consumían con mayor frecuencia: Verduras.

Frutas.

Legumbres.

Frutos secos.

Cereales integrales. Mientras tanto, consumían menos: Bebidas azucaradas.

Alimentos ultraprocesados.

Carnes rojas.

Muy parecida a la dieta mediterránea Aunque no son exactamente iguales, la dieta antiinflamatoria comparte muchas características con la conocida dieta mediterránea.

Ambos patrones alimentarios promueven el consumo de: Frutas y verduras frescas.

Aceite de oliva.

Pescados.

Legumbres.

Cereales integrales.

Grasas saludables. Más que seguir una dieta estricta, los especialistas señalan que lo importante es mantener una alimentación basada en productos frescos y mínimamente procesados. El combo clave para tu sistema nervioso ¡AQUÍ! ¿Qué tiene que ver la inflamación con el cerebro? La inflamación forma parte del mecanismo natural que utiliza el organismo para defenderse frente a infecciones o lesiones. Sin embargo, cuando esa inflamación permanece durante años a niveles bajos, puede convertirse en un problema para distintos órganos. Según explica la doctora Wen, la inflamación crónica podría: Dañar vasos sanguíneos.

Lesionar células nerviosas.

Activar procesos inflamatorios dentro del cerebro.Favorecer el deterioro cognitivo.

No obstante, recuerda que la demencia es una enfermedad compleja en la que también intervienen la genética, enfermedades cardiovasculares, pérdida auditiva, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y otros factores de estilo de vida. 👉El aceite que tu cerebro puede agradecer y lo encuentras aquí Los expertos piden interpretar el estudio con cautela Aunque los resultados son prometedores, la especialista insiste en que este trabajo no demuestra que una dieta antiinflamatoria prevenga por sí sola la demencia. Se trata de un estudio observacional, es decir, los investigadores observaron qué comían las personas y analizaron qué ocurrió con ellas a lo largo del tiempo. Además, existen algunas limitaciones importantes. Los datos sobre alimentación fueron obtenidos mediante cuestionarios, que dependen de la memoria de los participantes. Asimismo, el estudio solo incluyó adultos mayores de Suecia, por lo que los resultados podrían variar en poblaciones con diferentes estilos de vida o antecedentes genéticos. 👉El magnesio favorito para apoyar la memoria