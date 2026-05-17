Target acelera su expansión: seis nuevas tiendas abrirán este mes en cuatro estados
Publicado el17/05/2026 a las 07:37
- Target abrirá seis nuevas tiendas
- Más empleos en comunidades
- Locales serán más grandes
Target prepara una nueva etapa de crecimiento con la apertura de seis tiendas en distintos puntos del país.
La cadena minorista confirmó que las inauguraciones se realizarán el 17 de mayo como parte de su plan anual de expansión.
Con estas nuevas sucursales, la compañía mantiene su meta de superar las 30 aperturas antes de que termine el año.
Las nuevas tiendas estarán distribuidas en Arizona, Missouri, Nueva Jersey y Carolina del Norte.
Locales más grandes y mayor oferta
Cinco de las seis nuevas ubicaciones superarán el tamaño promedio tradicional de la cadena, que ronda los 125,000 pies cuadrados.
Esto las convertirá en algunas de las tiendas más amplias dentro de la red nacional de Target.
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La más grande estará ubicada en St. Louis, Missouri, con aproximadamente 149,000 pies cuadrados de superficie comercial.
El mayor espacio permitirá ampliar el surtido de productos y ofrecer una experiencia de compra más cómoda y variada.
Más inventario y mejor abastecimiento
Además del área de ventas, el espacio destinado a almacenamiento también crecerá de forma significativa.
En algunos casos, las áreas de inventario serán hasta cinco veces más grandes que las de tiendas anteriores.
Esta ampliación busca facilitar la reposición constante de mercancía y reducir la falta de productos en estanterías.
La compañía apuesta a que estas mejoras optimicen el servicio y agilicen las operaciones internas.
Impacto económico y nuevos empleos
El plan de expansión también tendrá efectos en las economías locales donde se instalarán las nuevas tiendas.
Target prevé contratar a cerca de 870 empleados para cubrir distintos puestos en estas seis sucursales.
Curiosamente, la tienda más pequeña del grupo, ubicada en Nueva Jersey con 119.000 pies cuadrados, será la que más personal incorpore.
Se estima que esa sucursal empleará a más de 180 trabajadores, superando a locales de mayor tamaño.
Ubicaciones estratégicas en cuatro estados
En Arizona abrirán dos tiendas, una en Buckeye y otra en Casa Grande, ampliando la presencia de la marca en el estado.
Missouri sumará una nueva tienda en Olive Boulevard, en St. Louis, que será la de mayor superficie comercial.
Nueva Jersey contará con una nueva ubicación en Jersey City, mientras que Carolina del Norte incorporará tiendas en Wilmington y Selma.
Estas aperturas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por el nuevo liderazgo ejecutivo, orientada a fortalecer el crecimiento y mejorar la experiencia del cliente en todo el país, según ‘The US Sun‘.