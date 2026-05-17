Target acelera su expansión: seis nuevas tiendas abrirán este mes en cuatro estados

Target abrirá seis nuevas tiendas

Más empleos en comunidades

Locales serán más grandes

Target prepara una nueva etapa de crecimiento con la apertura de seis tiendas en distintos puntos del país.

La cadena minorista confirmó que las inauguraciones se realizarán el 17 de mayo como parte de su plan anual de expansión.

Con estas nuevas sucursales, la compañía mantiene su meta de superar las 30 aperturas antes de que termine el año.

Las nuevas tiendas estarán distribuidas en Arizona, Missouri, Nueva Jersey y Carolina del Norte.

Locales más grandes y mayor oferta

Cinco de las seis nuevas ubicaciones superarán el tamaño promedio tradicional de la cadena, que ronda los 125,000 pies cuadrados.