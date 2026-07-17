Taco Bell retira lechuga de sus restaurantes tras brote que ya suma más de 1,600 enfermos
Publicado el17/07/2026 a las 08:39
- Taco Bell retira lechuga
- Más de 1,600 enfermos
- Brote afecta cinco estados
Taco Bell retiró lechuga iceberg rallada de sus restaurantes en Estados Unidos después de que autoridades sanitarias la relacionaran con un brote de ciclosporiasis.
La investigación apunta hacia un producto suministrado desde México que habría sido distribuido en establecimientos de varios estados estadounidenses durante los últimos dos meses.
La infección, causada por el parásito Cyclospora, ha provocado diarrea intensa y otros problemas digestivos entre personas que consumieron alimentos en la cadena.
Ante el aumento de casos, la compañía decidió aplicar un retiro nacional, aunque la alerta oficial está concentrada inicialmente en cinco estados.
La FDA identifica la lechuga vinculada con los contagios
La Administración de Alimentos y Medicamentos y los CDC relacionaron los casos con lechuga iceberg rallada procedente de un solo proveedor mexicano.
Asimismo, la FDA pidió evitar este ingrediente en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental mientras continúa la investigación.
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Los casos fueron identificados entre personas que comieron en establecimientos de esas entidades desde el 13 de mayo hasta el 13 de julio.
Las autoridades aún analizan la distribución del producto para establecer si la lechuga potencialmente contaminada llegó a restaurantes ubicados en otros estados.
El brote supera ampliamente los registros anteriores
Los CDC confirmaron 1,644 personas enfermas por ciclosporiasis, de las cuales al menos 94 necesitaron ser hospitalizadas debido a las complicaciones.
La cantidad representa 27 veces más infecciones que las registradas durante el mismo periodo del año pasado, según los datos divulgados por la agencia.
Los funcionarios advirtieron que la cifra real podría ser mayor porque algunas personas no buscan atención médica o reciben diagnósticos incorrectos.
La ciclosporiasis puede confundirse con otras enfermedades gastrointestinales, lo que dificulta conocer con precisión cuántos consumidores resultaron afectados por el brote.
Taco Bell amplía el retiro a todo el país
Aunque no existe una orden federal que obligue a modificar su cadena de suministro, Taco Bell decidió retirar preventivamente las hortalizas posiblemente contaminadas.
La empresa indicó que la medida será aplicada de manera indefinida y en todos sus restaurantes, no solamente en los cinco estados señalados.
También aseguró que reemplazará los productos retirados en menos de 24 horas para mantener disponibles los ingredientes incluidos habitualmente en su menú.
La compañía comunicó la decisión este viernes mediante sus redes sociales, mientras las autoridades sanitarias continúan rastreando el origen de la contaminación.
Autoridades mantienen abierta la investigación sanitaria
La FDA y los CDC siguen trabajando para determinar cómo ocurrió la contaminación y en qué momento la lechuga llegó a los restaurantes afectados.
Por ahora, no se ha informado si otros negocios recibieron productos del mismo proveedor ni si existe riesgo relacionado con marcas diferentes.
La recomendación principal es no consumir lechuga iceberg rallada en los establecimientos señalados hasta que las autoridades confirmen que el riesgo terminó.
Quienes hayan comido el producto durante las últimas dos semanas deben vigilar su estado de salud y prestar atención a posibles molestias digestivas.
Estos son los principales síntomas de Cyclospora
El síntoma más común es una diarrea severa, frecuente y prolongada que puede aparecer varios días después de consumir alimentos o agua contaminados.
También pueden presentarse pérdida del apetito, reducción de peso, inflamación abdominal, náuseas, cansancio, gases y malestar general.
Algunos pacientes desarrollan fiebre baja y vómitos, aunque las manifestaciones pueden variar dependiendo de la condición de salud de cada persona.
Las autoridades recomendaron buscar atención médica cuando los síntomas sean persistentes, especialmente ante señales de deshidratación o un deterioro rápido del estado físico.
El retiro busca evitar nuevos casos en restaurantes
La eliminación nacional de la lechuga busca reducir la exposición mientras se reemplazan los suministros y avanza la revisión de la cadena de distribución.
De acuerdo con la ‘FDA‘, la rapidez del retiro será clave para impedir que los productos investigados permanezcan disponibles en restaurantes fuera de las zonas inicialmente afectadas.
Las autoridades no han informado fallecimientos, pero mantienen la vigilancia debido al elevado número de contagios y hospitalizaciones registrado hasta ahora.
La investigación continuará hasta determinar el origen definitivo del brote y confirmar que los alimentos servidos en los establecimientos ya no representan un riesgo, señaló ‘EFE’ y ‘BBC‘.