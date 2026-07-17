Taco Bell retira lechuga de sus restaurantes tras brote que ya suma más de 1,600 enfermos

Taco Bell retira lechuga

Más de 1,600 enfermos

Brote afecta cinco estados

Taco Bell retiró lechuga iceberg rallada de sus restaurantes en Estados Unidos después de que autoridades sanitarias la relacionaran con un brote de ciclosporiasis.

La investigación apunta hacia un producto suministrado desde México que habría sido distribuido en establecimientos de varios estados estadounidenses durante los últimos dos meses.

La infección, causada por el parásito Cyclospora, ha provocado diarrea intensa y otros problemas digestivos entre personas que consumieron alimentos en la cadena.

Ante el aumento de casos, la compañía decidió aplicar un retiro nacional, aunque la alerta oficial está concentrada inicialmente en cinco estados.

La FDA identifica la lechuga vinculada con los contagios

La Administración de Alimentos y Medicamentos y los CDC relacionaron los casos con lechuga iceberg rallada procedente de un solo proveedor mexicano.

Asimismo, la FDA pidió evitar este ingrediente en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental mientras continúa la investigación.

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Los casos fueron identificados entre personas que comieron en establecimientos de esas entidades desde el 13 de mayo hasta el 13 de julio.

Las autoridades aún analizan la distribución del producto para establecer si la lechuga potencialmente contaminada llegó a restaurantes ubicados en otros estados.