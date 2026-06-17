Susana Zabaleta explota contra Nodal y lo responsabiliza por ataques a los Aguilar
Publicado el17/06/2026 a las 12:11
- Susana Zabaleta estalla contra Nodal
- Defiende a Ángela
- Polémica crece en redes
Una nueva controversia sacude al mundo del regional mexicano luego de que Susana Zabaleta protagonizara un momento viral durante un concierto en Monterrey, donde lanzó fuertes declaraciones contra Christian Nodal.
El episodio ocurrió en el Escenario GNP Seguros, donde la cantante reaccionó ante las críticas constantes que ha recibido la familia Aguilar en los últimos años.
Durante su presentación, Zabaleta no evitó referirse al sonorense, a quien llamó el “innombrable”, generando una inmediata reacción del público presente.
La artista dejó claro su descontento con la narrativa que responsabiliza a Ángela Aguilar por la polémica, desviando la atención hacia el intérprete de regional mexicano.
Señala a Nodal por críticas a Ángela Aguilar
En su intervención, Zabaleta defendió a Ángela Aguilar, señalando que gran parte de las críticas que recibe la joven cantante están mal dirigidas.
“Las mujeres acabamos odiándolo al hijo de su ching*** mad**”, expresó, provocando aplausos y muestras de apoyo por parte de los asistentes.
TE PUEDE INTERESAR: Kenia Os y Peso Pluma: rumores de traición sacuden su inesperada ruptura amorosa
La cantante cuestionó que la opinión pública culpe a la hija de Pepe Aguilar por una situación que, según su postura, tiene otros responsables.
“Le echan la culpa a la pobrecita… de todo nos echan la culpa a nosotras y una dice: ‘¿mande?’”, agregó, en un mensaje que resonó entre el público.
Relación con Ángela y polémicas recientes
Las declaraciones de Zabaleta se dan en un contexto marcado por la controversia que rodea la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.
Desde que el cantante hizo pública su relación con la joven artista, ambos han sido objeto de constantes comentarios negativos en redes sociales.
A esto se suman señalamientos previos contra Nodal por una supuesta infidelidad a la cantante argentina Cazzu, lo que alimentó la conversación pública.
Además, el conflicto legal relacionado con la custodia y manutención de su hija Inti ha mantenido al cantante en el centro de la polémica.
@alex90_sp
Susana zabaleta habla de nodal #nodal #angelaaguilar #susanazabaleta
Nodal enfrenta nuevos retos fuera del escenario
Aunque el intérprete se ha mantenido alejado de declaraciones públicas, su nombre vuelve a acaparar titulares por diversas situaciones que lo rodean.
Recientemente se dio a conocer que podría enfrentar un nuevo proceso legal relacionado con el uso del nombre “El Forajido”.
La disputa fue iniciada por José Manuel Maldonado Ayala, integrante del Grupo Forajido, quien asegura tener derechos sobre ese nombre desde hace décadas.
Este nuevo frente legal, sumado a las críticas públicas, mantiene a Christian Nodal en un momento complejo tanto en lo personal como en lo profesional.