Susana Zabaleta explota contra Nodal y lo responsabiliza por ataques a los Aguilar

Susana Zabaleta estalla contra Nodal

Defiende a Ángela

Polémica crece en redes

Una nueva controversia sacude al mundo del regional mexicano luego de que Susana Zabaleta protagonizara un momento viral durante un concierto en Monterrey, donde lanzó fuertes declaraciones contra Christian Nodal.

El episodio ocurrió en el Escenario GNP Seguros, donde la cantante reaccionó ante las críticas constantes que ha recibido la familia Aguilar en los últimos años.

Durante su presentación, Zabaleta no evitó referirse al sonorense, a quien llamó el “innombrable”, generando una inmediata reacción del público presente.

La artista dejó claro su descontento con la narrativa que responsabiliza a Ángela Aguilar por la polémica, desviando la atención hacia el intérprete de regional mexicano.

Señala a Nodal por críticas a Ángela Aguilar

En su intervención, Zabaleta defendió a Ángela Aguilar, señalando que gran parte de las críticas que recibe la joven cantante están mal dirigidas.

“Las mujeres acabamos odiándolo al hijo de su ching*** mad**”, expresó, provocando aplausos y muestras de apoyo por parte de los asistentes.

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La cantante cuestionó que la opinión pública culpe a la hija de Pepe Aguilar por una situación que, según su postura, tiene otros responsables.

“Le echan la culpa a la pobrecita… de todo nos echan la culpa a nosotras y una dice: ‘¿mande?’”, agregó, en un mensaje que resonó entre el público.