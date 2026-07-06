Supertifón Bavi impacta con fuerza extrema y amenaza con devastación en su paso
Publicado el06/07/2026 a las 11:11
- Supertifón Bavi toca tierra
- Vientos extremos y marejadas
- Riesgo de inundaciones graves
El supertifón Bavi tocó tierra con una intensidad equivalente a categoría 5, poniendo en riesgo a miles de personas en las Islas Marianas mientras avanza con vientos sostenidos de hasta 282 km/h y ráfagas que superan los 320 km/h.
Dicho fenómeno se desplaza lentamente hacia el oeste en dirección a Rota, alimentado por aguas oceánicas cálidas que han permitido mantener su potencia, convirtiéndolo en uno de los sistemas más peligrosos de la temporada.
Aunque el ojo del tifón se ha desplazado al oeste del archipiélago, sus efectos continúan golpeando con fuerza, generando lluvias torrenciales, vientos intensos y marejadas ciclónicas que mantienen en alerta a la población.
Las autoridades advierten que las condiciones representan un riesgo vital, especialmente en zonas costeras expuestas a inundaciones y daños estructurales por la fuerza del viento.
Lluvias, olas gigantes y cortes eléctricos tras el impacto
Durante la noche del lunes se registraron olas de entre 25 y 30 pies, acompañadas de lluvias persistentes que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varias islas.
Se prevé que, una vez disminuyan los vientos, las autoridades puedan evaluar daños significativos, incluyendo interrupciones masivas del suministro eléctrico y afectaciones a la infraestructura.
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El impacto prolongado del sistema ha complicado las labores de emergencia, ya que las condiciones climáticas siguen siendo peligrosas incluso después del paso del núcleo de la tormenta.
Expertos señalan que este tipo de fenómenos, al moverse lentamente, suelen generar mayores acumulaciones de lluvia y daños más severos.
Bavi avanza hacia Taiwán y China con menor intensidad
Tras su paso por las Islas Marianas, se espera que el tifón continúe su trayectoria hacia el oeste-noroeste, debilitándose gradualmente mientras se aproxima a Taiwán y posteriormente a China continental.
Sin embargo, el sistema aún podría mantener vientos superiores a los 200 km/h, lo que lo ubicaría como un tifón fuerte equivalente a categoría 3 al momento de impactar el norte de Taiwán.
Ciudades como Taipéi podrían enfrentar inundaciones repentinas, interrupciones en el transporte y cortes de energía, según los pronósticos meteorológicos.
Las autoridades locales ya han comenzado a preparar medidas preventivas ante la llegada del fenómeno en los próximos días.
Antecedentes de destrucción elevan alerta regional
El paso de Bavi ocurre pocos meses después del impacto del supertifón Sinlaku, que causó daños millonarios en la región, lo que incrementa la preocupación por una posible repetición de escenarios devastadores.
Aquel fenómeno alcanzó vientos cercanos a los 300 km/h y dejó destrucción generalizada, aunque sin víctimas mortales, lo que ahora sirve como referencia para medir el potencial impacto de Bavi.
Especialistas advierten que la intensidad actual del sistema podría generar consecuencias similares o incluso más graves si mantiene su fuerza en las próximas horas.
La combinación de vientos extremos, lluvias intensas y marejadas convierte a Bavi en una amenaza crítica para toda la región del Pacífico occidental, detalló ‘Fox Weather‘.