Supertifón Bavi impacta con fuerza extrema y amenaza con devastación en su paso

Supertifón Bavi toca tierra

Vientos extremos y marejadas

Riesgo de inundaciones graves

El supertifón Bavi tocó tierra con una intensidad equivalente a categoría 5, poniendo en riesgo a miles de personas en las Islas Marianas mientras avanza con vientos sostenidos de hasta 282 km/h y ráfagas que superan los 320 km/h.

Dicho fenómeno se desplaza lentamente hacia el oeste en dirección a Rota, alimentado por aguas oceánicas cálidas que han permitido mantener su potencia, convirtiéndolo en uno de los sistemas más peligrosos de la temporada.

Aunque el ojo del tifón se ha desplazado al oeste del archipiélago, sus efectos continúan golpeando con fuerza, generando lluvias torrenciales, vientos intensos y marejadas ciclónicas que mantienen en alerta a la población.

Las autoridades advierten que las condiciones representan un riesgo vital, especialmente en zonas costeras expuestas a inundaciones y daños estructurales por la fuerza del viento.

Lluvias, olas gigantes y cortes eléctricos tras el impacto

Durante la noche del lunes se registraron olas de entre 25 y 30 pies, acompañadas de lluvias persistentes que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varias islas.

Se prevé que, una vez disminuyan los vientos, las autoridades puedan evaluar daños significativos, incluyendo interrupciones masivas del suministro eléctrico y afectaciones a la infraestructura.

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El impacto prolongado del sistema ha complicado las labores de emergencia, ya que las condiciones climáticas siguen siendo peligrosas incluso después del paso del núcleo de la tormenta.

Expertos señalan que este tipo de fenómenos, al moverse lentamente, suelen generar mayores acumulaciones de lluvia y daños más severos.