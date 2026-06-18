Suiza golea a Bosnia en el Mundial
Publicado el18/06/2026 a las 12:11
Suiza cerró un partido contundente y se impuso 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el estadio de Los Ángeles, en un duelo que se resolvió en el tramo final tras una serie de golpes decisivos.
El triunfo permite a Suiza avanzar con confianza en el torneo, mientras Bosnia queda comprometida por su diferencia de goles tras un colapso en los minutos finales.
Un partido cerrado que cambió en el tramo final
Durante gran parte del encuentro, el marcador se mantuvo sin goles.
Suiza dominó la posesión y buscó constantemente generar peligro, mientras Bosnia optó por un bloque defensivo compacto para resistir.
El equilibrio se rompió recién en el minuto 74, cuando Johan Manzambi abrió el marcador tras una jugada que aprovechó un despeje corto en el área.
Los cambios fueron clave para Suiza
La intervención desde el banquillo resultó determinante para el desarrollo del partido.
El ingreso de jugadores como Manzambi y Ruben Vargas revitalizó el ataque suizo y cambió el ritmo del encuentro.
Apenas diez minutos después del primer gol, Vargas amplió la ventaja con un remate raso tras asistencia de Breel Embolo, dejando a Bosnia sin respuesta.
La expulsión que terminó de inclinar el partido
El momento clave llegó en el minuto 80, cuando Tarik Muharemovic fue expulsado con roja directa.
A partir de ahí, Bosnia se desmoronó completamente, sin capacidad de reacción ni control del partido.
Manzambi firmó su doblete poco después, llevando el marcador a 3-0 y sentenciando prácticamente el encuentro.
Bosnia reacciona tarde y Suiza liquida desde el penal
Con un hombre menos, Bosnia logró descontar gracias a Ermin Mahmic, que aprovechó un balón suelto en el área para el 3-1.
Sin embargo, cualquier intento de reacción fue neutralizado en el cierre.
En el tiempo añadido, Suiza obtuvo un penal que Granit Xhaka convirtió para sellar el 4-1 definitivo y cerrar la goleada.
Suiza se posiciona con fuerza en el grupo, mientras Bosnia deberá reaccionar rápidamente tras un resultado que la deja con un diferencial de goles negativo y dudas en su rendimiento.
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