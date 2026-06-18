Suiza golea a Bosnia en el Mundial

Suiza cerró un partido contundente y se impuso 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el estadio de Los Ángeles, en un duelo que se resolvió en el tramo final tras una serie de golpes decisivos.

El triunfo permite a Suiza avanzar con confianza en el torneo, mientras Bosnia queda comprometida por su diferencia de goles tras un colapso en los minutos finales.

Un partido cerrado que cambió en el tramo final

Durante gran parte del encuentro, el marcador se mantuvo sin goles.

Suiza dominó la posesión y buscó constantemente generar peligro, mientras Bosnia optó por un bloque defensivo compacto para resistir.

El equilibrio se rompió recién en el minuto 74, cuando Johan Manzambi abrió el marcador tras una jugada que aprovechó un despeje corto en el área.

Los cambios fueron clave para Suiza

La intervención desde el banquillo resultó determinante para el desarrollo del partido.