Suecia arrasa a Túnez con Ayari y Gyökeres como figuras
Publicado el14/06/2026 a las 19:45
Suecia firmó un debut sólido en el Mundial 2026 al imponerse con claridad ante Túnez en un partido donde aprovechó errores rivales y mostró contundencia ofensiva.
El triunfo coloca a Suecia en una posición favorable en el grupo y confirma el peso de su ataque liderado por Alexander Isak y Viktor Gyökeres.
Ayari marca el rumbo desde el inicio
El partido se abrió temprano gracias a un error en defensa de Túnez que Suecia no perdonó.
Yasin Ayari fue el encargado de romper el cero con un potente disparo desde fuera del área tras una jugada con múltiples rebotes dentro del área. El mediocampista, de origen tunecino, no celebró el gol frente a la selección de sus raíces.
Poco después, Suecia amplió la ventaja con una jugada de contraataque: Gyökeres bajó el balón y asistió a Alexander Isak, quien definió con un remate cruzado para el 2-0.
Túnez reacciona, pero no logra sostener el ritmo
Antes del descanso, Túnez encontró el descuento con un gol de cabeza de Omar Rekik tras un centro de Hannibal Mejbri, lo que devolvió la tensión al partido.
En la segunda mitad, el equipo africano intentó presionar y generar peligro, pero le costó concretar sus oportunidades. Suecia, en cambio, fue más efectiva.
El tercer gol llegó tras un grave error en salida de balón de Túnez, que Isak aprovechó para asistir a Viktor Gyökeres, quien no falló frente al arco.
Minutos más tarde, Mattias Svanberg amplió la diferencia tras una jugada revisada por el VAR que terminó validando su posición.
Ayari sentencia con un doblete en el cierre
El golpe final llegó en tiempo de compensación. Tras otra pérdida en zona peligrosa, Ayari apareció nuevamente para firmar su doblete con un potente remate que selló el resultado.
El gol en el 90+6 confirmó la superioridad sueca y dejó sin respuesta a Túnez en los minutos finales.
Suecia enfrentará ahora desafíos más exigentes ante Países Bajos y Japón, mientras que Túnez deberá reaccionar rápidamente si quiere seguir con opciones en el grupo.
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