Suecia arrasa a Túnez con Ayari y Gyökeres como figuras

Suecia firmó un debut sólido en el Mundial 2026 al imponerse con claridad ante Túnez en un partido donde aprovechó errores rivales y mostró contundencia ofensiva.

El triunfo coloca a Suecia en una posición favorable en el grupo y confirma el peso de su ataque liderado por Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Ayari marca el rumbo desde el inicio

El partido se abrió temprano gracias a un error en defensa de Túnez que Suecia no perdonó.

Yasin Ayari fue el encargado de romper el cero con un potente disparo desde fuera del área tras una jugada con múltiples rebotes dentro del área. El mediocampista, de origen tunecino, no celebró el gol frente a la selección de sus raíces.

Poco después, Suecia amplió la ventaja con una jugada de contraataque: Gyökeres bajó el balón y asistió a Alexander Isak, quien definió con un remate cruzado para el 2-0.

Túnez reacciona, pero no logra sostener el ritmo

Antes del descanso, Túnez encontró el descuento con un gol de cabeza de Omar Rekik tras un centro de Hannibal Mejbri, lo que devolvió la tensión al partido.