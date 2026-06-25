¡Sudáfrica clasifica por primera vez a 16vos del Mundial!

Sudáfrica escribió una página inolvidable en su historia.

Con un triunfo 1-0 ante Corea del Sur, los Bafana Bafana lograron por primera vez superar la fase de grupos en una Copa del Mundo.

El equipo africano rompe una barrera histórica y se mete en la fase eliminatoria, consolidando su crecimiento en el torneo.

Sudáfrica resistió y creció con el paso de los minutos

El partido comenzó cuesta arriba.

Corea del Sur tomó la iniciativa y generó las primeras ocasiones claras, incluso con una opción temprana que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Pero Sudáfrica resistió.

Con el correr de los minutos, el equipo africano logró equilibrar el juego y empezó a ganar confianza.

El partido se destrabó en el momento justo