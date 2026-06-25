¡Sudáfrica clasifica por primera vez a 16vos del Mundial!
Publicado el24/06/2026 a las 18:41
Sudáfrica escribió una página inolvidable en su historia.
Con un triunfo 1-0 ante Corea del Sur, los Bafana Bafana lograron por primera vez superar la fase de grupos en una Copa del Mundo.
El equipo africano rompe una barrera histórica y se mete en la fase eliminatoria, consolidando su crecimiento en el torneo.
Sudáfrica resistió y creció con el paso de los minutos
El partido comenzó cuesta arriba.
Corea del Sur tomó la iniciativa y generó las primeras ocasiones claras, incluso con una opción temprana que pudo cambiar el rumbo del encuentro.
Pero Sudáfrica resistió.
Con el correr de los minutos, el equipo africano logró equilibrar el juego y empezó a ganar confianza.
El partido se destrabó en el momento justo
Tras un primer tiempo sin goles, el complemento trajo la diferencia.
A los 63 minutos, Thapelo Maseko apareció con un potente remate de zurda para romper el cero y desatar la ilusión sudafricana.
Un gol que cambió todo.
Sudáfrica supo jugar con la presión
Con la ventaja en el marcador, el equipo dirigido por Hugo Broos mostró madurez.
Corea del Sur se lanzó en busca del empate, pero lo hizo con más empuje que claridad. Sudáfrica, en cambio, supo administrar los tiempos y el nerviosismo rival.
El orden fue clave.
Una clasificación histórica para los Bafana Bafana
El pitazo final confirmó la hazaña.
Sudáfrica se metió por primera vez en su historia en la fase eliminatoria de un Mundial, asegurando el segundo lugar del grupo.
Un logro que marca un antes y un después.
El reto ahora será Canadá
El siguiente paso no será sencillo.
Sudáfrica enfrentará a Canadá en los dieciseisavos de final, uno de los anfitriones del torneo. Pero el objetivo principal ya está cumplido.
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