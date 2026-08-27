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La Champions League 2026-27 queda definida: estos son los partidazos que dejó el sorteo
El sorteo de Champions League 2026-27 definió los rivales de Real Madrid, Barcelona, PSG, Arsenal, Liverpool, Bayern y Manchester City.
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La Champions League 2026-27 queda definida: estos son los partidazos que dejó el sorteo

Publicado el27/08/2026 a las 08:48

¡Todo definido! La UEFA Champions League 2026-27 ya conoce los enfrentamientos de su Fase de Liga después del sorteo celebrado este jueves 27 de agosto en Mónaco.

Los 36 participantes conocieron a sus ocho rivales, cuatro como locales y cuatro como visitantes, en una edición que presenta auténticos partidazos desde la primera etapa.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Bayern Múnich y el vigente campeón Paris Saint-Germain ya conocen el camino que deberán superar para avanzar a las rondas eliminatorias.

Los rivales del Real Madrid en Champions League

EFE

El Real Madrid tendrá una ruta cargada de grandes enfrentamientos.

En casa:

  • Inter de Milán
  • PSV
  • RB Leipzig
  • LASK

Como visitante:

  • Arsenal
  • Roma
  • Shakhtar
  • AEK Atenas

El duelo ante Arsenal aparece como uno de los grandes atractivos de la Fase de Liga, mientras que el choque contra Inter también promete ser determinante.

Los rivales del Barcelona

FOTO: EFE

El Barcelona tampoco tendrá un camino sencillo y deberá medirse con dos de los grandes favoritos al título: Manchester City y PSG.

En casa:

  • Manchester City
  • Aston Villa
  • Feyenoord
  • Como

Como visitante:

  • PSG
  • Sporting Lisboa
  • Galatasaray
  • Sabah

Atlético de Madrid tendrá Bayern y Liverpool

FOTO: EFE

El Atlético de Madrid tendrá una de las rutas más exigentes.

En casa:

  • Bayern Múnich
  • Manchester United
  • Fenerbahce
  • Viking

Como visitante:

  • Liverpool
  • PSV
  • Bodo/Glimt
  • Stuttgart

Manchester City tendrá dos gigantes

EFE

Manchester City recibirá al vigente campeón PSG y además tendrá que visitar al Barcelona.

En casa:

  • PSG
  • Sporting Lisboa
  • Napoli
  • AEK Atenas

Como visitante:

  • Barcelona
  • Porto
  • Leipzig
  • Lens

PSG tendrá Barcelona y Manchester City

FOTO: EFE

El Paris Saint-Germain iniciará la defensa de su corona con varios partidos de máxima exigencia.

En casa:

  • Barcelona
  • Roma
  • Galatasaray
  • Slovan Bratislava

Como visitante:

  • Manchester City
  • Aston Villa
  • Villarreal
  • Como

Los rivales del Arsenal

FOTO: EFE

Arsenal tendrá que superar a varios pesos pesados europeos.

En casa:

  • Real Madrid
  • Borussia Dortmund
  • Lille
  • Sabah

Como visitante:

  • Bayern Múnich
  • Real Betis
  • Napoli
  • Slavia Praga

Los rivales del Liverpool

Liverpool
FOTO: EFE

Liverpool también tendrá enfrentamientos de alto impacto.

En casa:

  • Atlético de Madrid
  • Porto
  • Villarreal
  • Lens

Como visitante:

  • Inter de Milán
  • Brujas
  • Fenerbahce
  • LASK

Los rivales del Bayern Múnich

Bayern Munich
Foto: EFE

El gigante alemán tendrá como principales desafíos a Arsenal, Atlético de Madrid y Manchester United.

En casa:

  • Arsenal
  • Real Betis
  • Bodo/Glimt
  • Slavia Praga

Como visitante:

  • Atlético de Madrid
  • Manchester United
  • Lille
  • Viking

Así funciona la Fase de Liga

EFE

Cada uno de los 36 participantes disputará ocho encuentros ante ocho rivales diferentes.

Los equipos estarán incluidos en una única tabla general. Los ocho primeros avanzarán directamente a los Octavos de Final, mientras que los clubes ubicados entre las posiciones 9 y 24 tendrán que disputar los playoffs.

Los equipos que terminen entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

Con el sorteo terminado, comienza ahora la cuenta regresiva para una Champions League que desde su primera jornada ofrecerá duelos como Arsenal-Real Madrid, Barcelona-Manchester City, PSG-Barcelona, Manchester City-PSG, Bayern-Arsenal y Liverpool-Atlético de Madrid.

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