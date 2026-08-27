La Champions League 2026-27 queda definida: estos son los partidazos que dejó el sorteo
Publicado el27/08/2026 a las 08:48
¡Todo definido! La UEFA Champions League 2026-27 ya conoce los enfrentamientos de su Fase de Liga después del sorteo celebrado este jueves 27 de agosto en Mónaco.
Los 36 participantes conocieron a sus ocho rivales, cuatro como locales y cuatro como visitantes, en una edición que presenta auténticos partidazos desde la primera etapa.
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Bayern Múnich y el vigente campeón Paris Saint-Germain ya conocen el camino que deberán superar para avanzar a las rondas eliminatorias.
Los rivales del Real Madrid en Champions League
El Real Madrid tendrá una ruta cargada de grandes enfrentamientos.
En casa:
- Inter de Milán
- PSV
- RB Leipzig
- LASK
Como visitante:
- Arsenal
- Roma
- Shakhtar
- AEK Atenas
El duelo ante Arsenal aparece como uno de los grandes atractivos de la Fase de Liga, mientras que el choque contra Inter también promete ser determinante.
Los rivales del Barcelona
El Barcelona tampoco tendrá un camino sencillo y deberá medirse con dos de los grandes favoritos al título: Manchester City y PSG.
En casa:
- Manchester City
- Aston Villa
- Feyenoord
- Como
Como visitante:
- PSG
- Sporting Lisboa
- Galatasaray
- Sabah
Atlético de Madrid tendrá Bayern y Liverpool
El Atlético de Madrid tendrá una de las rutas más exigentes.
En casa:
- Bayern Múnich
- Manchester United
- Fenerbahce
- Viking
Como visitante:
- Liverpool
- PSV
- Bodo/Glimt
- Stuttgart
Manchester City tendrá dos gigantes
Manchester City recibirá al vigente campeón PSG y además tendrá que visitar al Barcelona.
En casa:
- PSG
- Sporting Lisboa
- Napoli
- AEK Atenas
Como visitante:
- Barcelona
- Porto
- Leipzig
- Lens
PSG tendrá Barcelona y Manchester City
El Paris Saint-Germain iniciará la defensa de su corona con varios partidos de máxima exigencia.
En casa:
- Barcelona
- Roma
- Galatasaray
- Slovan Bratislava
Como visitante:
- Manchester City
- Aston Villa
- Villarreal
- Como
Los rivales del Arsenal
Arsenal tendrá que superar a varios pesos pesados europeos.
En casa:
- Real Madrid
- Borussia Dortmund
- Lille
- Sabah
Como visitante:
- Bayern Múnich
- Real Betis
- Napoli
- Slavia Praga
Los rivales del Liverpool
Liverpool también tendrá enfrentamientos de alto impacto.
En casa:
- Atlético de Madrid
- Porto
- Villarreal
- Lens
Como visitante:
- Inter de Milán
- Brujas
- Fenerbahce
- LASK
Los rivales del Bayern Múnich
El gigante alemán tendrá como principales desafíos a Arsenal, Atlético de Madrid y Manchester United.
En casa:
- Arsenal
- Real Betis
- Bodo/Glimt
- Slavia Praga
Como visitante:
- Atlético de Madrid
- Manchester United
- Lille
- Viking
Así funciona la Fase de Liga
Cada uno de los 36 participantes disputará ocho encuentros ante ocho rivales diferentes.
Los equipos estarán incluidos en una única tabla general. Los ocho primeros avanzarán directamente a los Octavos de Final, mientras que los clubes ubicados entre las posiciones 9 y 24 tendrán que disputar los playoffs.
Los equipos que terminen entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
Con el sorteo terminado, comienza ahora la cuenta regresiva para una Champions League que desde su primera jornada ofrecerá duelos como Arsenal-Real Madrid, Barcelona-Manchester City, PSG-Barcelona, Manchester City-PSG, Bayern-Arsenal y Liverpool-Atlético de Madrid.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fifa sorprende con su plan para el centenario del Mundial