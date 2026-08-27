La Champions League 2026-27 queda definida: estos son los partidazos que dejó el sorteo

¡Todo definido! La UEFA Champions League 2026-27 ya conoce los enfrentamientos de su Fase de Liga después del sorteo celebrado este jueves 27 de agosto en Mónaco.

Los 36 participantes conocieron a sus ocho rivales, cuatro como locales y cuatro como visitantes, en una edición que presenta auténticos partidazos desde la primera etapa.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Bayern Múnich y el vigente campeón Paris Saint-Germain ya conocen el camino que deberán superar para avanzar a las rondas eliminatorias.

Los rivales del Real Madrid en Champions League

El Real Madrid tendrá una ruta cargada de grandes enfrentamientos.

En casa:

Inter de Milán

PSV

RB Leipzig

LASK

Como visitante: