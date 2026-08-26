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Sorteo Champions League 2026-27: hora y dónde verlo en EE.UU.
A qué hora es el sorteo de Champions League 2026-27? Conoce horario en Estados Unidos, equipos, bombos y cómo funciona.
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Sorteo Champions League 2026-27: hora y dónde verlo en EE.UU.

Publicado el26/08/2026 a las 13:34

La UEFA Champions League 2026-27 está lista para uno de los primeros grandes momentos de la temporada: el sorteo que determinará los enfrentamientos de los 36 clubes participantes en la fase de liga.

El evento se realizará este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco y definirá los ocho rivales que enfrentará cada equipo durante la primera etapa del torneo.

¿A qué hora es el sorteo de Champions League en Estados Unidos?

El sorteo comenzará a las 12:00 p.m. ET de este jueves 27 de agosto.

Estos son los horarios en Estados Unidos:

  • 12:00 p.m. ET
  • 11:00 a.m. CT
  • 10:00 a.m. MT
  • 9:00 a.m. PT

En el centro de México comenzará a las 10:00 a.m.

¿Qué equipos participan?

Bayern Múnich vence 3-1 al Chelsea con doblete de Harry Kane
FOTO: EFE

La fase de liga estará integrada por 36 clubes. Entre los principales equipos clasificados se encuentran:

España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis.

Inglaterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Aston Villa.

Italia: Inter de Milán, Napoli, Roma y Como.

Alemania: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart.

Francia: Paris Saint-Germain, Lens y Lille.

También estarán clubes como PSV, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Galatasaray, Club Brugge, Slavia Praga y Shakhtar Donetsk.

Los últimos siete lugares proceden de las rondas clasificatorias.

¿Cómo funciona el sorteo de la Champions?

Champions League
FOTO: ShutterStock

Los 36 equipos serán distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes según su coeficiente UEFA.

Cada equipo tendrá ocho rivales diferentes: dos procedentes de cada uno de los cuatro bombos.

De esos ocho encuentros, cuatro se disputarán como local y cuatro como visitante.

Además, en principio, dos clubes pertenecientes a la misma federación no pueden enfrentarse durante esta etapa.

¿Cómo funciona la fase de liga?

Foto: EFE

Todos los equipos forman parte de una única clasificación general.

Cada club jugará ocho partidos y su posición final determinará su futuro:

  • Puestos 1 al 8: avanzan directamente a Octavos de Final.
  • Puestos 9 al 24: disputan el playoff previo a Octavos.
  • Puestos 25 al 36: quedan eliminados.

La primera jornada comenzará el 8 de septiembre.

¿Dónde ver el sorteo?

La UEFA ofrecerá una transmisión gratuita del sorteo a través de sus plataformas oficiales.

Aunque el jueves se conocerán los ocho rivales de cada equipo, UEFA informó que el calendario completo, con fechas y horarios de los encuentros, será comunicado a más tardar el sábado 29 de agosto.

Fechas de la Champions League 2026-27

Foto: Adidas

La fase de liga tendrá ocho jornadas entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Los playoffs se disputarán en febrero, los Octavos de Final en marzo, los Cuartos en abril y las Semifinales entre abril y mayo.

La gran final está programada para el 5 de junio de 2027 en Madrid.

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