Sorteo Champions League 2026-27: hora y dónde verlo en EE.UU.

La UEFA Champions League 2026-27 está lista para uno de los primeros grandes momentos de la temporada: el sorteo que determinará los enfrentamientos de los 36 clubes participantes en la fase de liga.

El evento se realizará este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco y definirá los ocho rivales que enfrentará cada equipo durante la primera etapa del torneo.

¿A qué hora es el sorteo de Champions League en Estados Unidos?

El sorteo comenzará a las 12:00 p.m. ET de este jueves 27 de agosto.

Estos son los horarios en Estados Unidos:

12:00 p.m. ET

11:00 a.m. CT

10:00 a.m. MT

9:00 a.m. PT

En el centro de México comenzará a las 10:00 a.m.

¿Qué equipos participan?