Sorteo Champions League 2026-27: hora y dónde verlo en EE.UU.
Publicado el26/08/2026 a las 13:34
La UEFA Champions League 2026-27 está lista para uno de los primeros grandes momentos de la temporada: el sorteo que determinará los enfrentamientos de los 36 clubes participantes en la fase de liga.
El evento se realizará este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco y definirá los ocho rivales que enfrentará cada equipo durante la primera etapa del torneo.
¿A qué hora es el sorteo de Champions League en Estados Unidos?
El sorteo comenzará a las 12:00 p.m. ET de este jueves 27 de agosto.
Estos son los horarios en Estados Unidos:
- 12:00 p.m. ET
- 11:00 a.m. CT
- 10:00 a.m. MT
- 9:00 a.m. PT
En el centro de México comenzará a las 10:00 a.m.
¿Qué equipos participan?
La fase de liga estará integrada por 36 clubes. Entre los principales equipos clasificados se encuentran:
España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis.
Inglaterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Aston Villa.
Italia: Inter de Milán, Napoli, Roma y Como.
Alemania: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart.
Francia: Paris Saint-Germain, Lens y Lille.
También estarán clubes como PSV, Feyenoord, Porto, Sporting CP, Galatasaray, Club Brugge, Slavia Praga y Shakhtar Donetsk.
Los últimos siete lugares proceden de las rondas clasificatorias.
¿Cómo funciona el sorteo de la Champions?
Los 36 equipos serán distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes según su coeficiente UEFA.
Cada equipo tendrá ocho rivales diferentes: dos procedentes de cada uno de los cuatro bombos.
De esos ocho encuentros, cuatro se disputarán como local y cuatro como visitante.
Además, en principio, dos clubes pertenecientes a la misma federación no pueden enfrentarse durante esta etapa.
¿Cómo funciona la fase de liga?
Todos los equipos forman parte de una única clasificación general.
Cada club jugará ocho partidos y su posición final determinará su futuro:
- Puestos 1 al 8: avanzan directamente a Octavos de Final.
- Puestos 9 al 24: disputan el playoff previo a Octavos.
- Puestos 25 al 36: quedan eliminados.
La primera jornada comenzará el 8 de septiembre.
¿Dónde ver el sorteo?
La UEFA ofrecerá una transmisión gratuita del sorteo a través de sus plataformas oficiales.
Aunque el jueves se conocerán los ocho rivales de cada equipo, UEFA informó que el calendario completo, con fechas y horarios de los encuentros, será comunicado a más tardar el sábado 29 de agosto.
Fechas de la Champions League 2026-27
La fase de liga tendrá ocho jornadas entre septiembre de 2026 y enero de 2027.
Los playoffs se disputarán en febrero, los Octavos de Final en marzo, los Cuartos en abril y las Semifinales entre abril y mayo.
La gran final está programada para el 5 de junio de 2027 en Madrid.
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