Terremoto de magnitud 5.6 sacude California y activa evaluación de daños en la región

Sismo de 5.6 en California

Alerta por terremoto

Sin daños confirmados

Un sismo de magnitud 5.6 sorprendió la mañana de este miércoles a residentes del norte de California, generando alertas y momentos de incertidumbre en distintas comunidades de la región.

El movimiento telúrico ocurrió poco después de las 8:00 de la mañana, con epicentro cerca de Redwood Valley, una localidad ubicada en el condado de Mendocino, al norte de San Francisco.

Miles de personas reportaron haber sentido las sacudidas en diferentes puntos del Área de la Bahía, mientras las autoridades iniciaban las primeras evaluaciones para determinar posibles afectaciones.

Hasta las primeras horas posteriores al evento, no existían informes confirmados sobre víctimas ni daños materiales significativos, aunque continuaban las inspecciones preventivas.

Autoridades activan protocolos de emergencia

La oficina del gobernador Gavin Newsom informó que fue notificada inmediatamente sobre el terremoto y comenzó la coordinación con agencias estatales y locales.

Los equipos de respuesta revisan infraestructura crítica, carreteras y servicios esenciales para descartar impactos que puedan representar riesgos para la población.

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Las autoridades de gestión de emergencias mantienen comunicación constante con los gobiernos locales mientras recopilan información sobre las condiciones en las zonas cercanas al epicentro.

El monitoreo continuará durante las próximas horas para confirmar si el fenómeno dejó consecuencias que requieran acciones adicionales de protección civil.