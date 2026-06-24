Terremoto de magnitud 5.6 sacude California y activa evaluación de daños en la región
Publicado el24/06/2026 a las 08:10
- Sismo de 5.6 en California
- Alerta por terremoto
- Sin daños confirmados
Un sismo de magnitud 5.6 sorprendió la mañana de este miércoles a residentes del norte de California, generando alertas y momentos de incertidumbre en distintas comunidades de la región.
El movimiento telúrico ocurrió poco después de las 8:00 de la mañana, con epicentro cerca de Redwood Valley, una localidad ubicada en el condado de Mendocino, al norte de San Francisco.
Miles de personas reportaron haber sentido las sacudidas en diferentes puntos del Área de la Bahía, mientras las autoridades iniciaban las primeras evaluaciones para determinar posibles afectaciones.
Hasta las primeras horas posteriores al evento, no existían informes confirmados sobre víctimas ni daños materiales significativos, aunque continuaban las inspecciones preventivas.
Autoridades activan protocolos de emergencia
La oficina del gobernador Gavin Newsom informó que fue notificada inmediatamente sobre el terremoto y comenzó la coordinación con agencias estatales y locales.
Los equipos de respuesta revisan infraestructura crítica, carreteras y servicios esenciales para descartar impactos que puedan representar riesgos para la población.
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Las autoridades de gestión de emergencias mantienen comunicación constante con los gobiernos locales mientras recopilan información sobre las condiciones en las zonas cercanas al epicentro.
El monitoreo continuará durante las próximas horas para confirmar si el fenómeno dejó consecuencias que requieran acciones adicionales de protección civil.
Réplica mantiene la atención sobre Redwood Valley
Poco después del sismo principal, los instrumentos detectaron un segundo movimiento de menor intensidad en la misma zona, aumentando la vigilancia de los especialistas.
Aunque esta réplica fue considerablemente más débil, sirvió como recordatorio de que la actividad sísmica puede continuar tras un evento principal de mayor magnitud.
Expertos suelen advertir que las réplicas forman parte de los procesos naturales de reajuste de las fallas geológicas después de una liberación importante de energía.
Las autoridades pidieron a los residentes mantenerse atentos a la información oficial y revisar sus planes familiares de emergencia como medida preventiva.
Qué significa un sismo de magnitud 5.6
De acuerdo con referencias académicas sobre actividad sísmica, los terremotos dentro del rango de 5.5 a 6.0 pueden provocar daños leves en algunas estructuras vulnerables.
La intensidad de los efectos suele depender de factores como la profundidad del evento, la distancia al epicentro y las características de las construcciones afectadas.
En este caso, los registros preliminares indicaron que el movimiento ocurrió a varios kilómetros bajo la superficie, un dato clave para evaluar su impacto real.
Además, las autoridades confirmaron que no existía riesgo de tsunami tras el terremoto, una noticia que ayudó a reducir la preocupación en las comunidades costeras mientras continúan las evaluaciones oficiales, detalló ‘USA Today‘.