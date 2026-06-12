Sismo de 4.5 vuelve a sacudir Nevada y enciende alertas en zona con actividad reciente

Sismo de 4.5 en Nevada

Temblor se siente lejos

Autoridades piden revisión

Un nuevo movimiento telúrico despertó a residentes del oeste de Nevada tras registrarse un sismo de magnitud 4.5 en horas de la madrugada. El temblor ocurrió poco después de las 5:00 a.m. y fue percibido en distintas comunidades cercanas.

El epicentro se ubicó a unos 19 kilómetros al este-sureste de Silver Springs, según datos oficiales. También se reportó que el movimiento fue sentido en ciudades como Reno, a varios kilómetros de distancia.

Aunque no se reportaron daños inmediatos, autoridades locales pidieron a la población mantenerse alerta. Se recomendó revisar viviendas en busca de posibles afectaciones estructurales o fugas de gas.

El evento se suma a una serie de sismos recientes que han mantenido en vigilancia a la región. Este patrón ha generado preocupación entre residentes y especialistas.

Autoridades piden precaución tras el temblor

Funcionarios del condado de Lyon emitieron un llamado preventivo tras el movimiento telúrico. Solicitaron a los habitantes inspeccionar sus hogares como medida de seguridad básica.

Las recomendaciones incluyeron revisar conexiones de gas, grietas en paredes y posibles daños invisibles. Esto busca evitar riesgos mayores tras movimientos que pueden debilitar estructuras.

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Hasta el momento, no se han confirmado afectaciones graves ni personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades continúan monitoreando la situación en la zona.

El llamado a la prevención se mantiene ante la posibilidad de réplicas. Este tipo de fenómenos suele presentarse tras un sismo principal.