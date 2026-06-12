Sismo de 4.5 vuelve a sacudir Nevada y enciende alertas en zona con actividad reciente
Publicado el12/06/2026 a las 08:56
- Sismo de 4.5 en Nevada
- Temblor se siente lejos
- Autoridades piden revisión
Un nuevo movimiento telúrico despertó a residentes del oeste de Nevada tras registrarse un sismo de magnitud 4.5 en horas de la madrugada. El temblor ocurrió poco después de las 5:00 a.m. y fue percibido en distintas comunidades cercanas.
El epicentro se ubicó a unos 19 kilómetros al este-sureste de Silver Springs, según datos oficiales. También se reportó que el movimiento fue sentido en ciudades como Reno, a varios kilómetros de distancia.
Aunque no se reportaron daños inmediatos, autoridades locales pidieron a la población mantenerse alerta. Se recomendó revisar viviendas en busca de posibles afectaciones estructurales o fugas de gas.
El evento se suma a una serie de sismos recientes que han mantenido en vigilancia a la región. Este patrón ha generado preocupación entre residentes y especialistas.
Autoridades piden precaución tras el temblor
Funcionarios del condado de Lyon emitieron un llamado preventivo tras el movimiento telúrico. Solicitaron a los habitantes inspeccionar sus hogares como medida de seguridad básica.
Las recomendaciones incluyeron revisar conexiones de gas, grietas en paredes y posibles daños invisibles. Esto busca evitar riesgos mayores tras movimientos que pueden debilitar estructuras.
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Hasta el momento, no se han confirmado afectaciones graves ni personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades continúan monitoreando la situación en la zona.
El llamado a la prevención se mantiene ante la posibilidad de réplicas. Este tipo de fenómenos suele presentarse tras un sismo principal.
Zona con historial reciente de actividad sísmica
El temblor ocurre en una región que ya había registrado movimientos similares en semanas anteriores. A finales de abril y principios de mayo se reportaron varios sismos en el mismo sector.
Esta recurrencia ha generado inquietud entre los residentes que han experimentado múltiples sacudidas. La frecuencia de estos eventos ha puesto a la región bajo observación constante.
Especialistas señalan que estos movimientos forman parte de la dinámica natural del área. No obstante, el incremento en la actividad mantiene la atención de autoridades y población.
El seguimiento de estos eventos permite evaluar posibles patrones sísmicos en desarrollo. Esto es clave para anticipar riesgos y reforzar medidas de prevención.
Fallas geológicas explican los movimientos
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, la zona se encuentra sobre fallas activas. Estas estructuras geológicas se ubican en el borde oriental de la Sierra Nevada.
La presencia de múltiples fallas explica la recurrencia de movimientos en la región. Estos sistemas pueden generar sismos de distinta magnitud de manera periódica.
Aunque el sismo fue moderado, su percepción en varias ciudades evidencia su alcance. Esto refuerza la necesidad de mantener protocolos de seguridad activos.
Las autoridades continúan evaluando el comportamiento sísmico en el área. Mientras tanto, se mantiene la recomendación de estar preparados ante nuevos movimientos, detalló ‘Fox Weather‘.