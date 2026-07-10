Sismo de magnitud 4.3 sacude Venezuela y alarma a Caracas y Miranda
Publicado el10/07/2026 a las 07:07
- Sismo de magnitud 4.3
- Caracas sintió el temblor
- Sin víctimas confirmadas
Un sismo de magnitud 4.3 sacudió este viernes 10 de julio parte de la región central de Venezuela y fue percibido por habitantes de Guarenas, Caracas y otras zonas del estado Miranda.
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:53 de la mañana y provocó que residentes y trabajadores desalojaran edificios de forma preventiva por temor a posibles réplicas.
De acuerdo con la información publicada por el diario La Calle.com Noticias de Carabobo, el epicentro se ubicó cerca de Guarenas y el temblor fue sentido con claridad en distintos municipios del área metropolitana de Caracas.
El sismo sorprendió a miles de personas en Caracas y Miranda
🚨 Caraqueños desalojaron edificios y oficinas ante sismo de 3.9
⚠️ Momentos de tensión y alarma se vivieron en la Gran Caracas la mañana de este viernes, cuando trabajadores de distintos sectores abandonaron de inmediato sus puestos de trabajo y salieron a las calles tras el… pic.twitter.com/6puxR4j2cr
— EVTV (@EVTVMiami) July 10, 2026
El movimiento sísmico volvió a generar preocupación entre la población debido a la actividad registrada en semanas recientes en distintas zonas del país.
Según el reporte preliminar, el temblor alcanzó una magnitud aproximada de 4.3 y tuvo como epicentro un área localizada a 17 kilómetros de la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda.
El evento ocurrió exactamente a las 10:53 de la mañana.
Habitantes de edificios residenciales y oficinas aseguraron haber sentido una sacudida fuerte y prolongada, lo que motivó evacuaciones preventivas en diferentes sectores.
Las redes sociales comenzaron a llenarse de reportes pocos minutos después del sismo, con usuarios describiendo la intensidad con la que se percibió el movimiento.
La cercanía del epicentro con importantes zonas urbanas hizo que el fenómeno fuera sentido en buena parte de la Gran Caracas.
Autoridades mantienen monitoreo tras el temblor en Guarenas
Las agencias sismológicas del Estado y los equipos técnicos adscritos al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz difundieron los primeros datos disponibles sobre el evento.
Entre la información preliminar se indicó:
- Epicentro: localizado a 17 kilómetros de la ciudad de Guarenas, estado Miranda.
- Hora local: 10:53 a.m.
- Profundidad: bajo monitoreo constante por parte de especialistas que analizan los mapas de intensidad para determinar el alcance de las ondas sísmicas.
Las autoridades señalaron que continúan recopilando información técnica para conocer con mayor precisión las características del movimiento.
Mientras avanzan esos análisis, los organismos especializados mantienen vigilancia permanente ante cualquier variación de la actividad sísmica.
Protección Civil inspecciona zonas residenciales tras la emergencia
Como medida preventiva, numerosos habitantes de Guarenas, Guatire y del este de Caracas abandonaron edificios residenciales y torres de oficinas para permanecer en espacios abiertos.
La evacuación se realizó de forma ordenada mientras las personas esperaban instrucciones de las autoridades y permanecían atentas a la posibilidad de nuevas réplicas.
Tras el sismo, comisiones de Protección Civil y cuerpos de bomberos iniciaron recorridos por comunidades y urbanizaciones del estado Miranda.
El objetivo de estas inspecciones es verificar si existen afectaciones estructurales o personas lesionadas como consecuencia del movimiento telúrico.
Las autoridades también realizan evaluaciones de habitabilidad en distintos sectores para descartar riesgos adicionales.
«Los equipos de gestión de riesgo se mantienen desplegados en las comunidades de la región central para verificar técnicamente si existen daños materiales de consideración en las fachadas o personas heridas producto de caídas u objetos desprendidos», informaron fuentes oficiales de los cuerpos de rescate.
Hasta ahora no reportan víctimas ni colapsos por el sismo
#EnDirecto | Ciudadanos en el municipio Chacao, en Caracas, evacuaron los edificios de forma preventiva luego del sismo registrado esta mañana en Venezuela. @SomosFunvisis indicó que tuvo una magnitud de 3,9.
📹: @JackelinDz pic.twitter.com/sWqFmUrgT9
— El Diario (@eldiario) July 10, 2026
Al momento de este primer reporte, las autoridades venezolanas no habían confirmado el colapso de edificaciones ni pérdidas humanas relacionadas con el temblor.
Tampoco se informó oficialmente sobre personas heridas producto del movimiento sísmico.
Sin embargo, los organismos de emergencia mantienen activos los operativos de inspección en las zonas donde el sismo fue percibido con mayor intensidad.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para conservar la calma y seguir los protocolos familiares de evacuación sísmica mientras continúa el monitoreo de la situación.
Asimismo, recomendaron mantenerse atentos únicamente a la información difundida por los canales oficiales en caso de nuevas actualizaciones sobre el evento.
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FUENTE: La Calle.com Venezuela