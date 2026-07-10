Sismo de magnitud 4.3 sacude Venezuela y alarma a Caracas y Miranda

Sismo de magnitud 4.3

Caracas sintió el temblor

Sin víctimas confirmadas

Un sismo de magnitud 4.3 sacudió este viernes 10 de julio parte de la región central de Venezuela y fue percibido por habitantes de Guarenas, Caracas y otras zonas del estado Miranda.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:53 de la mañana y provocó que residentes y trabajadores desalojaran edificios de forma preventiva por temor a posibles réplicas.

De acuerdo con la información publicada por el diario La Calle.com Noticias de Carabobo, el epicentro se ubicó cerca de Guarenas y el temblor fue sentido con claridad en distintos municipios del área metropolitana de Caracas.

El sismo sorprendió a miles de personas en Caracas y Miranda

🚨 Caraqueños desalojaron edificios y oficinas ante sismo de 3.9 ⚠️ Momentos de tensión y alarma se vivieron en la Gran Caracas la mañana de este viernes, cuando trabajadores de distintos sectores abandonaron de inmediato sus puestos de trabajo y salieron a las calles tras el… pic.twitter.com/6puxR4j2cr — EVTV (@EVTVMiami) July 10, 2026



El movimiento sísmico volvió a generar preocupación entre la población debido a la actividad registrada en semanas recientes en distintas zonas del país.

Según el reporte preliminar, el temblor alcanzó una magnitud aproximada de 4.3 y tuvo como epicentro un área localizada a 17 kilómetros de la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda.

El evento ocurrió exactamente a las 10:53 de la mañana.

Habitantes de edificios residenciales y oficinas aseguraron haber sentido una sacudida fuerte y prolongada, lo que motivó evacuaciones preventivas en diferentes sectores.

Las redes sociales comenzaron a llenarse de reportes pocos minutos después del sismo, con usuarios describiendo la intensidad con la que se percibió el movimiento.

La cercanía del epicentro con importantes zonas urbanas hizo que el fenómeno fuera sentido en buena parte de la Gran Caracas.