Sismo de magnitud 3.3 impacta frente a Santa Elena reactiva vigilancia en la costa ecuatoriana

Sismo magnitud 3.3 en Santa Elena

Actividad sísmica reciente

Costa de Ecuador en alerta

Un sismo de magnitud 3.3 se registró la madrugada de este martes frente a la provincia ecuatoriana de Santa Elena. El movimiento ocurrió a las 04:48 hora local, generando alerta momentánea en la zona costera.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales derivados del evento. El temblor fue percibido levemente en sectores cercanos al litoral.

El fenómeno se produjo mar adentro, lo que redujo la posibilidad de afectaciones estructurales. Organismos técnicos activaron los protocolos habituales de monitoreo.

La actividad sísmica fue catalogada como moderada dentro de los parámetros regionales. Sin embargo, mantiene atentos a los sistemas de vigilancia geológica del país.

Datos técnicos del movimiento telúrico

El Instituto Geofísico precisó que el epicentro se ubicó a 2.34 grados de latitud sur y 80.90 grados de longitud oeste. Estas coordenadas sitúan el evento en aguas del océano Pacífico.

La profundidad fue estimada en 20 kilómetros bajo la superficie terrestre. El punto exacto se localizó a poco más de 13 kilómetros de La Libertad.

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La magnitud registrada se considera baja dentro de la escala sísmica. No obstante, confirma la constante actividad tectónica de la región.

Los sistemas de monitoreo continúan evaluando posibles réplicas. Hasta ahora, no se ha informado de variaciones adicionales relevantes.