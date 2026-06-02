Sismo de magnitud 3.3 impacta frente a Santa Elena reactiva vigilancia en la costa ecuatoriana
Publicado el02/06/2026 a las 07:54
- Sismo magnitud 3.3 en Santa Elena
- Actividad sísmica reciente
- Costa de Ecuador en alerta
Un sismo de magnitud 3.3 se registró la madrugada de este martes frente a la provincia ecuatoriana de Santa Elena. El movimiento ocurrió a las 04:48 hora local, generando alerta momentánea en la zona costera.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales derivados del evento. El temblor fue percibido levemente en sectores cercanos al litoral.
El fenómeno se produjo mar adentro, lo que redujo la posibilidad de afectaciones estructurales. Organismos técnicos activaron los protocolos habituales de monitoreo.
La actividad sísmica fue catalogada como moderada dentro de los parámetros regionales. Sin embargo, mantiene atentos a los sistemas de vigilancia geológica del país.
Datos técnicos del movimiento telúrico
El Instituto Geofísico precisó que el epicentro se ubicó a 2.34 grados de latitud sur y 80.90 grados de longitud oeste. Estas coordenadas sitúan el evento en aguas del océano Pacífico.
La profundidad fue estimada en 20 kilómetros bajo la superficie terrestre. El punto exacto se localizó a poco más de 13 kilómetros de La Libertad.
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La magnitud registrada se considera baja dentro de la escala sísmica. No obstante, confirma la constante actividad tectónica de la región.
Los sistemas de monitoreo continúan evaluando posibles réplicas. Hasta ahora, no se ha informado de variaciones adicionales relevantes.
Otro sismo reciente en El Oro
El movimiento ocurre tras otro sismo de magnitud 3.4 registrado la tarde del lunes en El Oro. Esa provincia se ubica en el sur del país, cerca de la frontera con Perú.
A diferencia del evento en Santa Elena, ese temblor se produjo a 83 kilómetros de profundidad. Su epicentro se localizó a unos 30 kilómetros del cantón Portovelo.
Ambos movimientos reflejan actividad sísmica consecutiva en la región costera. Sin embargo, ninguno provocó daños reportados por las autoridades.
Especialistas mantienen seguimiento continuo ante cualquier variación. La secuencia ha sido clasificada como actividad leve.
Ecuador y el Cinturón de Fuego del Pacífico
Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Esta franja concentra importantes puntos de subducción tectónica.
El cinturón se extiende por varios países de América y otras regiones del planeta. Entre ellos se encuentran Chile, Perú, México, Estados Unidos y Canadá.
La interacción constante de placas tectónicas genera frecuentes movimientos telúricos. Por ello, los sismos forman parte de la dinámica natural del territorio ecuatoriano.
Las autoridades reiteran la importancia de mantener protocolos de prevención. Además, la vigilancia geológica permanece activa ante cualquier eventualidad mayor, señaló ‘EFE’ y ‘El Universo‘.