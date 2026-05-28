El calor acaba con Sinner en Roland Garros
Publicado el28/05/2026 a las 08:03
Jannik Sinner quedó eliminado de manera sorpresiva en la segunda ronda de Roland Garros tras caer ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en un dramático partido de cinco sets.
El italiano perdió por marcador de 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 luego de sufrir fuertes problemas físicos en medio de las altas temperaturas en París.
Sinner dominaba el partido
El número uno del mundo parecía encaminado a una victoria cómoda.
Había ganado los dos primeros sets y tenía ventaja de 5-1 en el tercero, además de contar con match point.
Sin embargo, comenzó a mostrar molestias físicas y el encuentro cambió completamente.
El calor golpeó al italiano
Sinner tuvo que abandonar momentáneamente la cancha para recibir atención médica.
A su regreso lucía agotado físicamente:
- Vomitaba durante el partido
- Buscaba aire constantemente
- Utilizaba ventiladores en los descansos
- Mostraba evidentes problemas físicos
Cerúndolo aprovechó el momento
El argentino tomó confianza y comenzó la remontada más importante de su carrera.
Cerúndolo ganó cuatro juegos consecutivos en el tercer set y terminó imponiéndose con autoridad en los últimos dos parciales.
Roland Garros pierde a su gran favorito
Sinner llegaba al torneo como máximo candidato al título tras:
- 30 victorias consecutivas
- La ausencia de Carlos Alcaraz
- Su gran momento físico y tenístico
Ahora, Roland Garros se queda sin su principal favorito apenas en segunda ronda.
Te puede interesar: ¡POLÉMICA! Pochettino negoció con Milan antes del Mundial 2026