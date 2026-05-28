El calor acaba con Sinner en Roland Garros

Jannik Sinner quedó eliminado de manera sorpresiva en la segunda ronda de Roland Garros tras caer ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en un dramático partido de cinco sets.

El italiano perdió por marcador de 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 luego de sufrir fuertes problemas físicos en medio de las altas temperaturas en París.

Sinner dominaba el partido

El número uno del mundo parecía encaminado a una victoria cómoda.

Había ganado los dos primeros sets y tenía ventaja de 5-1 en el tercero, además de contar con match point.

Sin embargo, comenzó a mostrar molestias físicas y el encuentro cambió completamente.

El calor golpeó al italiano

Sinner tuvo que abandonar momentáneamente la cancha para recibir atención médica.