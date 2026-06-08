Sin filtros ni maquillaje: Jennifer López sorprende al mostrar su rutina real al despertar

Jennifer López sin maquillaje

Revela rutina de belleza

Promociona película en Netflix

Jennifer López volvió a captar la atención al mostrarse recién levantada y sin maquillaje en redes sociales. La actriz y cantante compartió el momento mientras promocionaba su nueva película Office Romance.

En el video publicado en Instagram, apareció con bata de seda y el rostro completamente limpio. “Esta soy yo a primera hora de la mañana, sin nada en la cara”, dijo frente a la cámara.

La artista aprovechó el clip para anunciar un lanzamiento dentro de su marca JLo Beauty. “Por fin puedo compartir con ustedes uno de los productos que hemos estado desarrollando”, expresó.

Según explicó, el sérum Fusion Retinal y Vitamina C forma parte esencial de su rutina nocturna. Atribuye a ese tratamiento la apariencia fresca con la que inicia cada jornada.

Su fórmula para mantenerse radiante

La estrella de 56 años ha compartido en semanas recientes algunos hábitos de bienestar y disciplina. En entrevistas recientes habló con franqueza sobre cómo se prepara para escenas exigentes.

“Sabes que vas a aparecer en pantalla… Tienes que estar preparada”, comentó sobre rodajes. Reconoció que el trabajo físico y la alimentación son pilares fundamentales.

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“Yendo al gimnasio y alimentándote bien”, explicó al detallar su preparación constante. Para López, la clave está en la constancia y en elegir los alimentos adecuados.

“Se trata de comer de forma saludable… hacer ejercicio y ser constante”, reiteró. La artista subrayó que mantiene esa filosofía desde hace años.