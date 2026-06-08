Sin filtros ni maquillaje: Jennifer López sorprende al mostrar su rutina real al despertar
Publicado el08/06/2026 a las 13:07
- Jennifer López sin maquillaje
- Revela rutina de belleza
- Promociona película en Netflix
Jennifer López volvió a captar la atención al mostrarse recién levantada y sin maquillaje en redes sociales. La actriz y cantante compartió el momento mientras promocionaba su nueva película Office Romance.
En el video publicado en Instagram, apareció con bata de seda y el rostro completamente limpio. “Esta soy yo a primera hora de la mañana, sin nada en la cara”, dijo frente a la cámara.
La artista aprovechó el clip para anunciar un lanzamiento dentro de su marca JLo Beauty. “Por fin puedo compartir con ustedes uno de los productos que hemos estado desarrollando”, expresó.
Según explicó, el sérum Fusion Retinal y Vitamina C forma parte esencial de su rutina nocturna. Atribuye a ese tratamiento la apariencia fresca con la que inicia cada jornada.
Su fórmula para mantenerse radiante
La estrella de 56 años ha compartido en semanas recientes algunos hábitos de bienestar y disciplina. En entrevistas recientes habló con franqueza sobre cómo se prepara para escenas exigentes.
“Sabes que vas a aparecer en pantalla… Tienes que estar preparada”, comentó sobre rodajes. Reconoció que el trabajo físico y la alimentación son pilares fundamentales.
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“Yendo al gimnasio y alimentándote bien”, explicó al detallar su preparación constante. Para López, la clave está en la constancia y en elegir los alimentos adecuados.
“Se trata de comer de forma saludable… hacer ejercicio y ser constante”, reiteró. La artista subrayó que mantiene esa filosofía desde hace años.
El impulso detrás de JLo Beauty
Además del estreno cinematográfico, la cantante celebró el crecimiento de su línea de belleza. También anunció que la marca ya cuenta con su primera página web oficial.
El producto presentado se suma a la colección enfocada en el cuidado de la piel. La intérprete aseguró que lo utiliza como parte de su rutina nocturna diaria.
Su mensaje se centró en mostrar autenticidad y transparencia ante su público. La imagen sin maquillaje reforzó la idea de confianza en sus propios productos.
Para muchos seguidores, el gesto representó un momento poco habitual en celebridades. La naturalidad del video generó miles de reacciones en cuestión de horas.
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Nuevo proyecto en Netflix
Mientras comparte aspectos de su rutina, López también promociona Office Romance en Netflix. En la cinta interpreta a Jackie Cruz, una ejecutiva que enfrenta un inesperado romance laboral.
La historia gira en torno a la relación entre su personaje y un nuevo empleado. El reparto incluye a Brett Goldstein, Tony Hale, Amy Sedaris y Edward James Olmos.
El estreno ha coincidido con una etapa activa en su carrera profesional. Entre música, cine y negocios, la artista continúa ampliando su presencia en distintas industrias.
Con 56 años, López insiste en que disciplina y constancia son su mayor secreto. Su reciente aparición sin maquillaje refuerza el mensaje de confianza y cuidado personal.