¿Sientes que todo te gira al levantarte? Mareo vs. vértigo: cómo reconocer la diferencia

¿Sientes que todo gira al levantarte? Aprende a reconocer las señales que ayudan a distinguir ambas sensaciones y cuándo conviene consultar.

Mareo y vértigo son diferentes

El giro puede ser vértigo

Síntomas persistentes requieren evaluación 👉Recupera estabilidad y confianza AQUI! Levantarte de la cama y sentir que pierdes estabilidad no siempre significa lo mismo: mientras el mareo puede sentirse como aturdimiento, debilidad o sensación de desmayo, el vértigo tiene una característica mucho más concreta: parece que tú o la habitación están girando aunque permanezcas quieto. Expertos consultados por UCHealth explican que distinguir ambas sensaciones es importante porque pueden tener causas diferentes y, por lo tanto, requerir evaluaciones y tratamientos distintos. ¿Mareo o vértigo? Todo Lo que debes saber En pocas palabras: Mareo: sensación amplia de inestabilidad.

Vértigo: sensación clara de giro.

Ambos: pueden tener diferentes causas. Si persisten: Ambos requieren evaluación. 1. Mareo y vértigo no son exactamente lo mismo

El mareo es un término general que puede incluir aturdimiento, debilidad, inestabilidad, pérdida momentánea del equilibrio o la impresión de que podrías desmayarte. El vértigo, en cambio, es un tipo más específico de mareo: quien lo experimenta puede sentir que la habitación gira, que el piso se mueve o que su propio cuerpo da vueltas aunque realmente esté inmóvil. Según UCHealth, las personas describen el mareo de muchas maneras, lo que puede dificultar identificar su origen; el vértigo suele distinguirse precisamente por esa ilusión de movimiento. 👉Muévete con mayor seguridad aqui! 2. Si todo gira al levantarte, la posición puede dar una pista Sentir que la habitación gira cuando te incorporas en la cama, te acuestas, volteas hacia un lado o realizas determinados movimientos con la cabeza puede estar relacionado con el vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB). De acuerdo con University of Utah Health, el VPPB es la forma más común de vértigo y ocurre cuando pequeños cristales de calcio del oído interno se desprenden y se desplazan por los conductos llenos de líquido. Al mover la cabeza, estos cristales pueden enviar señales equivocadas al cerebro y producir episodios repentinos de giro que suelen ser breves. Entre los síntomas asociados pueden aparecer sensación de giro o balanceo, aturdimiento, náuseas, vómitos y problemas de equilibrio. UCHealth también identifica al VPPB como la causa más común del vértigo y explica que puede desencadenarse precisamente por cambios en la posición de la cabeza.

👉Haz tu descanso más seguro 3. Levantarte mareado también puede tener otras explicaciones No toda sensación extraña al ponerse de pie procede del oído interno. Entre las causas mencionadas por las fuentes están la deshidratación, niveles bajos de azúcar en sangre, efectos secundarios de determinados medicamentos y cambios repentinos en la presión arterial, como ocurre con la hipotensión ortostática. También pueden estar involucrados problemas del oído interno, infecciones virales que afectan el sistema vestibular, migrañas vestibulares, ansiedad o estrés. UCHealth advierte que encontrar la causa puede ser complejo porque el mareo puede tener su origen en diferentes sistemas y órganos, incluidos los ojos, los oídos, el cerebro y el corazón. 👉Encuentra apoyo para el equilibrio 4. El VPPB puede tratarse con movimientos específicos Cuando el problema es VPPB, los especialistas pueden evaluar los síntomas colocando la cabeza en diferentes posiciones y observando los movimientos de los ojos. University of Utah Health explica que un terapeuta vestibular puede determinar qué canal del oído está afectado y posteriormente realizar un procedimiento de reposicionamiento para ayudar a devolver los cristales desplazados a su lugar.

UCHealth menciona específicamente la maniobra de Epley como una opción utilizada por profesionales de la salud y señala que pacientes con VPPB pueden ser tratados exitosamente mediante estas maniobras en pocas sesiones. Esto también explica por qué no conviene asumir que cualquier mareo necesita medicamentos: el tratamiento dependerá de qué está provocando realmente los síntomas. 👉Haz tu descanso más seguro 5. Hay señales que no deberías ignorar Un episodio ocasional puede tener una explicación sencilla, pero las fuentes recomiendan buscar atención médica cuando los síntomas aparecen repentinamente, son intensos, persisten, empeoran o regresan constantemente. Hay que prestar especial atención cuando el mareo o vértigo aparece acompañado de otros síntomas preocupantes. Busca atención médica especialmente si aparece junto con: Dolor en el pecho.

Desmayo.

Dificultad para respirar.

Problemas para hablar.

Debilidad o entumecimiento.

Problemas de visión.

Dolor de cabeza.

Náuseas o vómitos importantes. UCHealth recomienda buscar atención rápidamente cuando el mareo o vértigo se presenta con síntomas como náuseas y vómitos, dolor de pecho, dolor de cabeza o alteraciones visuales. 👉Recupera estabilidad AQUI!

6. La verdadera diferencia: ¿estás mareado o realmente sientes que todo gira? La forma más sencilla de diferenciarlos está en cómo se siente el episodio: el mareo describe diferentes sensaciones de aturdimiento o inestabilidad, mientras que el vértigo implica una ilusión de movimiento. Si al levantarte sientes que se te va la cabeza, pierdes estabilidad o podrías desmayarte, la descripción se acerca más al mareo. Si al levantarte, acostarte o girarte en la cama sientes claramente que la habitación comienza a dar vueltas, la sensación se acerca más al vértigo. Una guía rápida: Mareo: “Siento que voy a desmayarme”.

“Siento que voy a desmayarme”. Mareo: “Estoy débil o inestable”.

“Estoy débil o inestable”. Vértigo: “La habitación está girando”.

“La habitación está girando”. Vértigo: “Siento que yo estoy dando vueltas”. Describir exactamente lo que sientes puede ser importante durante una consulta médica, ya que los especialistas utilizan las características del episodio para investigar qué puede estar provocándolo. 👉Haz tu descanso más seguro, los mejores suplementos AQUI! 7. ¿Qué hacer cuando aparece el mareo o el vértigo?