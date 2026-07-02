Sheinbaum rechaza alerta británica por el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la alerta de viaje emitida por el Gobierno del Reino Unido para los aficionados que asistirán al Mundial 2026 y aseguró que el país trabaja para garantizar la seguridad de millones de visitantes durante el torneo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que México está preparado para recibir a los turistas que llegarán con motivo de la Copa del Mundo y reiteró que existen operativos especiales para proteger tanto a la población como a los aficionados extranjeros.

«México es un país seguro»

Sheinbaum aseguró que los visitantes pueden viajar con tranquilidad al país.

«Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema», afirmó la presidenta al responder a la recomendación emitida por las autoridades británicas.

¿Por qué Reino Unido emitió la alerta?

La recomendación del Gobierno británico surgió previo al partido de octavos de final que disputará Inglaterra en la Ciudad de México.

Las autoridades del Reino Unido pidieron a sus ciudadanos mantenerse atentos a las indicaciones de seguridad debido a incidentes recientes registrados durante las celebraciones por la clasificación de la Selección Mexicana, donde se reportaron aglomeraciones, cuatro personas fallecidas y un incremento en el robo de teléfonos celulares.