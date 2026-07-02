Sheinbaum rechaza alerta británica por el Mundial 2026
Publicado el02/07/2026 a las 08:59
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la alerta de viaje emitida por el Gobierno del Reino Unido para los aficionados que asistirán al Mundial 2026 y aseguró que el país trabaja para garantizar la seguridad de millones de visitantes durante el torneo.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que México está preparado para recibir a los turistas que llegarán con motivo de la Copa del Mundo y reiteró que existen operativos especiales para proteger tanto a la población como a los aficionados extranjeros.
«México es un país seguro»
Sheinbaum aseguró que los visitantes pueden viajar con tranquilidad al país.
«Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema», afirmó la presidenta al responder a la recomendación emitida por las autoridades británicas.
¿Por qué Reino Unido emitió la alerta?
La recomendación del Gobierno británico surgió previo al partido de octavos de final que disputará Inglaterra en la Ciudad de México.
Las autoridades del Reino Unido pidieron a sus ciudadanos mantenerse atentos a las indicaciones de seguridad debido a incidentes recientes registrados durante las celebraciones por la clasificación de la Selección Mexicana, donde se reportaron aglomeraciones, cuatro personas fallecidas y un incremento en el robo de teléfonos celulares.
Además, recomendaron tomar precauciones en centros nocturnos y resguardar adecuadamente la documentación personal.
Gobierno anuncia operativo especial
Claudia Sheimbaun aseguró que es seguro viajar a México tras los hechos ocurridos durante los festejos en Paseo de la Reforma.
Sheimbaun informó que el Gobierno de la Ciudad de México reforzará el operativo con la instalación de más pantallas para evitar aglomeraciones, luego… pic.twitter.com/8Q7y0MtrTV
— 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) July 2, 2026
Como respuesta, Sheinbaum informó que el Gobierno de la Ciudad de México implementará un dispositivo especial para reducir riesgos durante los festejos del Mundial.
Entre las medidas destaca la instalación de un mayor número de pantallas gigantes a lo largo del Paseo de la Reforma con el objetivo de distribuir mejor a los aficionados y evitar concentraciones masivas en un solo punto.
Llamado a celebrar con responsabilidad
La presidenta también pidió a la población disfrutar del Mundial de forma responsable.
«Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable», señaló.
Finalmente, reiteró que México continuará coordinando acciones con autoridades nacionales e internacionales para ofrecer un entorno seguro antes, durante y después de los partidos del Mundial 2026.
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