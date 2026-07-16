Sheinbaum responde a Trump por nuevas medidas contra migrantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el regreso de las medidas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que vulneran los derechos humanos de los migrantes mexicanos.

Las declaraciones se producen en medio de la preocupación por los recientes casos de ciudadanos mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

«La migración no es un delito»

Durante su conferencia matutina del 16 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró que la postura de su gobierno es clara: migrar no debe ser considerado un crimen.

La mandataria reconoció que quienes cometan delitos deben responder ante la ley, pero subrayó que millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos merecen un trato digno y el respeto de sus derechos fundamentales.

Pide respeto para los mexicanos en EE.UU.

Sheinbaum hizo un llamado a que las autoridades estadounidenses mantengan la colaboración con el gobierno mexicano y garanticen el respeto a los derechos humanos de los connacionales.

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«Si hay una persona que lleva treinta años trabajando en los Estados Unidos, que ha sido contratado, que incluso en algunos casos tiene permisos de trabajo y en otros no, siempre debe haber respeto a sus derechos humanos y colaboración con el país de origen», afirmó la presidenta.