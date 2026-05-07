Sheinbaum rechaza intervención extranjera

Trump presiona por narcotráfico

México exige respeto soberano La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves que su Gobierno quiere mantener la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Por qué importa: Las declaraciones ocurren después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a amenazar con intervenir en México si las autoridades mexicanas “no hacen su trabajo”. Sheinbaum insistió en que la cooperación bilateral debe mantenerse bajo principios de respeto mutuo y sin violar la soberanía mexicana. Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que México está actuando contra el narcotráfico y presentó cifras sobre los avances de su estrategia. Sheinbaum responde a Trump por intervención #Mañanera | “Nosotros estamos actuando”: Sheinbaum (@Claudiashein) responde a las advertencias de Donald Trump 🗣️

La presidenta defendió la soberanía de México destacando una reducción del 50% en homicidios dolosos, detenciones clave y el freno al paso de fentanilo a EU. pic.twitter.com/VPhqR6ZY0x — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) May 7, 2026 “Hay una reducción casi del 50 % en homicidios dolosos”, afirmó. También señaló que se han destruido 2.500 laboratorios clandestinos y que se han realizado detenciones relacionadas con actividades criminales.

Sheinbaum agregó que existe una reducción en el paso de fentanilo desde México hacia Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR: Tennessee cambia mapa electoral y afecta al único distrito demócrata La presidenta subrayó que no es la primera vez que Trump amenaza con intervenir en territorio mexicano. Pese a ello, defendió nuevamente el trabajo de las autoridades nacionales y rechazó cualquier posibilidad de intervención extranjera. Según dijo, el diálogo entre ambos gobiernos ha dado resultados dentro de un marco de “respeto mutuo”.

Además, expresó que no desea que se rompa la confianza bilateral. México insiste en el respeto a la soberanía Sobre la declaración de Donald Trump de posibles acciones en territorio mexicano contra cárteles del narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que se está actuando para combatir a la delincuencia organizada. pic.twitter.com/6DKyKpjMg2 — NMás (@nmas) May 7, 2026 Sheinbaum afirmó que la relación con Estados Unidos debe sostenerse sobre varios principios fundamentales.

Mencionó el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la responsabilidad compartida entre ambos países. “Queremos que siga colaborando siempre y cuando tengamos estos cuatro puntos muy claros”, sostuvo. La mandataria insistió en que la cooperación debe darse “sin violar soberanía”. También pidió a Washington reconocer el problema del consumo de drogas dentro de su propio territorio. Además, solicitó mayores acciones para detener el tráfico de armas hacia México.

Sheinbaum mencionó la reciente Estrategia Nacional de Control de Drogas presentada por Estados Unidos. Según afirmó, el documento reconoce “por primera vez” el problema de drogadicción en la sociedad estadounidense. Indicó que dicho fenómeno afecta al 16 % de la población de ese país. El presidente mantiene presión sobre México La presidenta mexicana recordó una conversación previa con Donald Trump. Según relató, el mandatario estadounidense le preguntó por qué México no enfrenta el mismo nivel de consumo de drogas.

Sheinbaum respondió que esto se debe a los “valores familiares” y a campañas gubernamentales enfocadas en tratar las adicciones como un problema de salud pública. “No queremos que el fentanilo llegue a los jóvenes de Estados Unidos”, afirmó. Añadió que tampoco quieren que las drogas afecten a los jóvenes mexicanos ni a personas de otros países. Sin embargo, reiteró que Estados Unidos debe reconocer su propia problemática interna relacionada con el consumo de sustancias. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha sostenido que los carteles “controlan” partes de México.