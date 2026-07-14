Sheinbaum pide investigar muertes de migrantes mexicanos en operativos del ICE y eleva presión sobre autoridades de EE.UU.

México exige una investigación en EE.UU.

Son 17 migrantes muertos reportados

El caso genera tensión migratoria La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió impulsar una investigación penal en Estados Unidos por las muertes de migrantes mexicanos relacionadas con operativos del ICE. El caso eleva la tensión en la agenda migratoria y pone presión directa sobre autoridades estadounidenses por posibles violaciones a derechos humanos. Una muerte reciente que detonó la acción Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The New York Times (@nytimes) El reclamo surge tras un nuevo caso. Se trata de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano que murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston. El hecho provocó indignación en México.

“Este es un caso que genera indignación entre todos los mexicanos”, afirmó Sheinbaum. México lleva el caso a la justicia de EE.UU. El gobierno mexicano decidió escalar el tema. Presentó una denuncia formal ante fiscales estadounidenses para que se investiguen estas muertes y se determinen responsabilidades. Además, se han enviado denuncias a fiscalías estatales y acciones legales contra empresas privadas que operan centros de detención. El objetivo es claro. Un patrón que preocupa El caso no es aislado.

Según cifras oficiales, al menos 17 ciudadanos mexicanos han muerto en operativos del ICE o dentro de centros de detención en Estados Unidos desde el año pasado. Tres de esas muertes ocurrieron directamente durante operativos migratorios. También se han enviado al menos 11 notas diplomáticas por estos casos. Sheinbaum descarta conflicto con Trump La postura es firme. La presidenta aseguró que esta iniciativa no busca generar tensiones con el gobierno de Donald Trump, sino cumplir con la obligación de proteger a los ciudadanos mexicanos. “No podemos quedarnos callados”, sostuvo. También cuestionó que las vías diplomáticas tradicionales no han dado resultados. Defensa de derechos en el centro del debate