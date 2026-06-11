Sheinbaum garantiza inauguración del Mundial 2026 sin incidentes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México se llevará a cabo “sin problema”, pese a las protestas recientes en la capital.

El evento marcará el arranque del torneo más importante del fútbol mundial y ocurre en un contexto de manifestaciones que han generado preocupación sobre la logística y seguridad.

Gobierno garantiza el desarrollo del evento

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que existe coordinación total entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México para asegurar que todo se desarrolle con normalidad.

“Como dijimos, el Mundial, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien sin problema”, declaró.

La mandataria destacó que los equipos de trabajo ya están desplegados para garantizar el éxito del evento, considerado uno de los más importantes a nivel global.

Protestas generan tensión en la capital

Las declaraciones se dan en medio de movilizaciones encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).