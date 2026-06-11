Sheinbaum garantiza inauguración del Mundial 2026 sin incidentes
Publicado el11/06/2026 a las 07:32
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México se llevará a cabo “sin problema”, pese a las protestas recientes en la capital.
El evento marcará el arranque del torneo más importante del fútbol mundial y ocurre en un contexto de manifestaciones que han generado preocupación sobre la logística y seguridad.
Gobierno garantiza el desarrollo del evento
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que existe coordinación total entre el gobierno federal y el de la Ciudad de México para asegurar que todo se desarrolle con normalidad.
“Como dijimos, el Mundial, la inauguración del Mundial se va a llevar a cabo muy bien sin problema”, declaró.
La mandataria destacó que los equipos de trabajo ya están desplegados para garantizar el éxito del evento, considerado uno de los más importantes a nivel global.
Protestas generan tensión en la capital
Las declaraciones se dan en medio de movilizaciones encabezadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Las protestas han incluido bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la ciudad, algunas de ellas con episodios de tensión, lo que ha generado inquietud a pocos días del inicio del torneo.
Ante este escenario, el gobierno aseguró que se están tomando medidas para evitar que estas acciones afecten el desarrollo del Mundial.
El Estadio Azteca hará historia
La Ciudad de México será una de las sedes del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá.
El Estadio Azteca albergará el partido inaugural, convirtiéndose en el primer recinto en la historia en recibir tres inauguraciones mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986.
Además, Sheinbaum expresó su respaldo a la selección mexicana de cara al torneo, deseándole éxito en la competencia.
“Va a estar muy, muy bien y como siempre toda la suerte a la selección nacional”, agregó.
Con el inicio del Mundial a la vuelta de la esquina, las autoridades enfocan sus esfuerzos en garantizar que la inauguración transcurra sin incidentes.
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