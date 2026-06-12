Sheinbaum celebra triunfo del Tri y destaca la “alegría” que unió a México
Publicado el12/06/2026 a las 07:09
- Sheinbaum celebra triunfo
- Tri inicia con victoria
- Afición festeja en calles
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la selección mexicana 2-0 ante Sudáfrica en el arranque del Mundial. El resultado generó un ambiente de entusiasmo colectivo en distintas regiones del país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el partido como destacado por su nivel de juego. “Hermosísimo, la verdad. El juego buenísimo. Buenísimo (…) Buenísimo, felicidades a la selección”, expresó.
Sheinbaum subrayó que el impacto del resultado fue más allá de lo deportivo y alcanzó a millones de aficionados. Destacó que la victoria se sintió como un logro compartido en todo el territorio nacional.
“No solo por cómo jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México. A todas y a todos los mexicanos”, afirmó. Con ello, resaltó el valor emocional del triunfo en el contexto social del país.
Familias mexicanas vivieron el Mundial con entusiasmo
La presidenta señaló que desde antes del partido ya se percibía un ambiente de emoción entre los aficionados. Mencionó que muchas familias se prepararon para apoyar a la selección en conjunto.
Destacó las imágenes de hogares y espacios públicos llenos de personas con la camiseta nacional. “Es muy hermoso, de verdad, ver a las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde”, dijo.
TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta
Según explicó, el fútbol volvió a convertirse en un punto de unión entre generaciones. Niños, jóvenes y adultos compartieron la experiencia del partido como una celebración colectiva.
Este tipo de momentos, afirmó, reflejan la importancia del deporte en la vida cotidiana. También evidencian la capacidad de la selección para generar identidad y orgullo nacional.
Plazas públicas se llenan de festejos
Ver esta publicación en Instagram
Sheinbaum resaltó que miles de personas se reunieron en distintos puntos del país para ver el partido. Las concentraciones ocurrieron tanto en la capital como en otras ciudades.
“Van, ya sea a verlo con sus familiares, a todos los lugares que hubo aquí en la ciudad o en el país”, comentó. Subrayó la tradición de celebrar en comunidad este tipo de eventos.
El Zócalo, el Ángel de la Independencia y diversas plazas fueron escenarios clave de los festejos. En estos espacios se registraron celebraciones tras los goles de la selección.
“Fue una cosa (bonita), pero igual en todas las plazas de las ciudades, una alegría de verdad”, afirmó. La mandataria enfatizó que la emoción fue generalizada en todo el país.
Mensaje político tras la victoria
La presidenta vinculó el triunfo con un mensaje de confianza en México. Consideró que el resultado refleja el impacto de creer en el país.
“Ahí es cuando uno piensa que el que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal”, declaró. Aseguró que esto aplica en distintos ámbitos más allá del deporte.
“Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida”, agregó. Con ello, reforzó su postura sobre el valor del respaldo nacional.
También sostuvo que quienes confían en México obtienen mejores resultados. El triunfo dejó al equipo con tres puntos y al país con una jornada de celebración colectiva, detalló ‘EFE’ y ‘Forbes México‘.