Sheinbaum celebra triunfo del Tri y destaca la “alegría” que unió a México

Sheinbaum celebra triunfo

Tri inicia con victoria

Afición festeja en calles

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la selección mexicana 2-0 ante Sudáfrica en el arranque del Mundial. El resultado generó un ambiente de entusiasmo colectivo en distintas regiones del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el partido como destacado por su nivel de juego. “Hermosísimo, la verdad. El juego buenísimo. Buenísimo (…) Buenísimo, felicidades a la selección”, expresó.

Sheinbaum subrayó que el impacto del resultado fue más allá de lo deportivo y alcanzó a millones de aficionados. Destacó que la victoria se sintió como un logro compartido en todo el territorio nacional.

“No solo por cómo jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México. A todas y a todos los mexicanos”, afirmó. Con ello, resaltó el valor emocional del triunfo en el contexto social del país.

Familias mexicanas vivieron el Mundial con entusiasmo

La presidenta señaló que desde antes del partido ya se percibía un ambiente de emoción entre los aficionados. Mencionó que muchas familias se prepararon para apoyar a la selección en conjunto.

Destacó las imágenes de hogares y espacios públicos llenos de personas con la camiseta nacional. “Es muy hermoso, de verdad, ver a las familias con la camiseta, toda la familia con la camiseta verde”, dijo.

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Según explicó, el fútbol volvió a convertirse en un punto de unión entre generaciones. Niños, jóvenes y adultos compartieron la experiencia del partido como una celebración colectiva.

Este tipo de momentos, afirmó, reflejan la importancia del deporte en la vida cotidiana. También evidencian la capacidad de la selección para generar identidad y orgullo nacional.