Shakira y Piqué vuelven a generar rumores antes de la final del Mundial 2026
Publicado el17/07/2026 a las 11:50
- Shakira y Piqué generan rumores
- El futbolista aparece en Los Ángeles
- Crecen especulaciones de reencuentro
La presencia de Gerard Piqué en Los Ángeles días antes de la final de la Copa Mundial 2026 desató nuevas especulaciones sobre un posible reencuentro con Shakira.
Los rumores crecieron porque la cantante colombiana forma parte del espectáculo musical programado para el medio tiempo del partido decisivo.
Aunque ninguno de los dos ha confirmado su asistencia al evento como espectadores o participantes fuera de sus compromisos conocidos, las imágenes del exfutbolista reavivaron el interés.
La expectativa aumenta conforme se acerca la final entre España y Argentina, uno de los encuentros más esperados del calendario deportivo.
Piqué fue visto en Los Ángeles junto a Clara Chía
En los últimos días, Gerard Piqué fue captado a la salida de un restaurante en Los Ángeles acompañado de su pareja, Clara Chía.
Las fotografías comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y alimentaron las versiones sobre una posible asistencia del exjugador a la final.
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Hasta ahora, Piqué no ha hecho declaraciones públicas sobre los motivos de su estancia en California ni sobre sus planes para el fin de semana.
La aparición de ambos ocurre mientras miles de aficionados ya comenzaron a llegar a Estados Unidos para seguir las actividades previas al encuentro.
Shakira encabezará el espectáculo del medio tiempo
La final de la Copa Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.
Uno de los principales atractivos será el espectáculo del medio tiempo, que reunirá a varias figuras internacionales de la música.
Entre los artistas confirmados destacan Madonna, Post Malone, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus junto a Coldplay y Shakira con Burna Boy.
La participación de la cantante colombiana es una de las más esperadas y ha incrementado el interés alrededor del evento deportivo.
Un posible reencuentro alimenta las especulaciones
La coincidencia entre la presencia de Shakira en el espectáculo y el avistamiento de Piqué en Estados Unidos impulsó versiones sobre un posible encuentro.
Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme que ambos coincidirán durante la final del Mundial.
Tampoco se ha informado si el exfutbolista asistirá al partido entre España y Argentina o si permanecerá en otra ciudad durante esos días.
Las especulaciones continúan principalmente en redes sociales, donde seguidores de ambas figuras comentan la posibilidad de volver a verlos en un mismo evento.
📌 #LoMásLeído 🧐⚽ El exfutbolista Gerard Piqué y su pareja fueron fotografiados en Los Ángeles. Se especula que viajarán a Nueva York para la gran final, donde la cantante colombiana será la estrella del show de medio tiempo. 📲 https://t.co/HH2SFPH2Tu pic.twitter.com/Tnbmkmv89n
— Ecuavisa (@ecuavisa) July 17, 2026
La final también reunirá a otras estrellas internacionales
Además del espectáculo del medio tiempo, la ceremonia incluirá presentaciones musicales antes y después del encuentro.
Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed también forman parte del programa artístico preparado para la final.
La FIFA confirmó además que Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido.
El evento contará igualmente con una aparición especial del actor Tom Cruise como parte de la producción prevista para la ceremonia.
El Mundial cerrará con un gran despliegue artístico
La final combinará fútbol y entretenimiento con un espectáculo que reunirá a artistas de distintos géneros musicales sobre un mismo escenario.
La organización busca convertir el cierre del torneo en uno de los eventos deportivos y musicales más vistos del año.
Mientras tanto, la presencia de Shakira y los recientes avistamientos de Gerard Piqué mantienen vivo el interés de los seguidores más allá del resultado del partido.
Por ahora, cualquier posibilidad de un reencuentro entre ambos permanece en el terreno de la especulación, ya que ninguno ha confirmado planes relacionados con la final.