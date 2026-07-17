Shakira y Piqué vuelven a generar rumores antes de la final del Mundial 2026

Shakira y Piqué generan rumores

El futbolista aparece en Los Ángeles

Crecen especulaciones de reencuentro

La presencia de Gerard Piqué en Los Ángeles días antes de la final de la Copa Mundial 2026 desató nuevas especulaciones sobre un posible reencuentro con Shakira.

Los rumores crecieron porque la cantante colombiana forma parte del espectáculo musical programado para el medio tiempo del partido decisivo.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado su asistencia al evento como espectadores o participantes fuera de sus compromisos conocidos, las imágenes del exfutbolista reavivaron el interés.

La expectativa aumenta conforme se acerca la final entre España y Argentina, uno de los encuentros más esperados del calendario deportivo.

Piqué fue visto en Los Ángeles junto a Clara Chía

En los últimos días, Gerard Piqué fue captado a la salida de un restaurante en Los Ángeles acompañado de su pareja, Clara Chía.

Las fotografías comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y alimentaron las versiones sobre una posible asistencia del exjugador a la final.

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Hasta ahora, Piqué no ha hecho declaraciones públicas sobre los motivos de su estancia en California ni sobre sus planes para el fin de semana.

La aparición de ambos ocurre mientras miles de aficionados ya comenzaron a llegar a Estados Unidos para seguir las actividades previas al encuentro.