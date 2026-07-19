Shakira y Madonna, en el centro de una polémica predicción de Mhoni Vidente para la final del Mundial 2026

Predicción Shakira y Madonna

Mhoni visualiza enfrentamiento musical

España sería campeón

La expectativa por el espectáculo de clausura de la final del Mundial 2026 sigue creciendo, pero ahora una nueva predicción de Mhoni Vidente ha colocado a Shakira y Madonna en el centro de la conversación.

Mhoni aseguró que ambas artistas podrían protagonizar un fuerte desacuerdo durante el show que acompañará la final entre España y Argentina este domingo 19 de julio.

Aunque no presentó pruebas sobre ese supuesto conflicto, sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular entre seguidores de la música y del futbol.

La vidente sostuvo que la tensión no tendría su origen en la intérprete colombiana, sino en la postura que, según ella, adoptaría Madonna durante la presentación.

Madonna sería quien iniciaría el desacuerdo, según la predicción

Durante su participación en un programa de Unicable, Mhoni Vidente explicó que sus cartas le mostraban un escenario complicado entre ambas figuras internacionales.

«Aquí el problema no es Shakira, es Madonna porque tiene 66 años porque es del signo Leo y Shakira es Acuario», aseguró la astróloga.

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La vidente relacionó esa interpretación con la personalidad de ambas artistas y con el momento profesional que atraviesa la cantante estadounidense.

Según explicó, Madonna estaría concentrada en impulsar su nuevo álbum Confesiones 2, un proyecto que describió como parte del legado que desea dejar a las nuevas generaciones.