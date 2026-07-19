Shakira y Madonna, en el centro de una polémica predicción de Mhoni Vidente para la final del Mundial 2026
Publicado el19/07/2026 a las 08:01
- Predicción Shakira y Madonna
- Mhoni visualiza enfrentamiento musical
- España sería campeón
La expectativa por el espectáculo de clausura de la final del Mundial 2026 sigue creciendo, pero ahora una nueva predicción de Mhoni Vidente ha colocado a Shakira y Madonna en el centro de la conversación.
Mhoni aseguró que ambas artistas podrían protagonizar un fuerte desacuerdo durante el show que acompañará la final entre España y Argentina este domingo 19 de julio.
Aunque no presentó pruebas sobre ese supuesto conflicto, sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular entre seguidores de la música y del futbol.
La vidente sostuvo que la tensión no tendría su origen en la intérprete colombiana, sino en la postura que, según ella, adoptaría Madonna durante la presentación.
Madonna sería quien iniciaría el desacuerdo, según la predicción
Durante su participación en un programa de Unicable, Mhoni Vidente explicó que sus cartas le mostraban un escenario complicado entre ambas figuras internacionales.
«Aquí el problema no es Shakira, es Madonna porque tiene 66 años porque es del signo Leo y Shakira es Acuario», aseguró la astróloga.
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La vidente relacionó esa interpretación con la personalidad de ambas artistas y con el momento profesional que atraviesa la cantante estadounidense.
Según explicó, Madonna estaría concentrada en impulsar su nuevo álbum Confesiones 2, un proyecto que describió como parte del legado que desea dejar a las nuevas generaciones.
El espectáculo reuniría a varias estrellas internacionales
Además de Shakira y Madonna, el espectáculo de la final también tendría la participación de BTS y Coldplay, lo que elevaría aún más la atención sobre el evento.
Para Mhoni Vidente, precisamente esa combinación de artistas aumentaría las posibilidades de que surgieran diferencias durante la producción del espectáculo.
«Va a haber pleito en la clausura porque se supone que todos van a participar con Shakira en su canción, pero Madonna no quiere», afirmó.
La declaración provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios consideran estas predicciones como parte del entretenimiento, mientras otros esperan comprobar si ocurre algún incidente.
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También se animó a pronosticar al campeón del Mundial
La astróloga insistió en que el ambiente detrás del escenario podría complicarse por la supuesta negativa de Madonna a integrarse al número musical encabezado por Shakira.
«Van a tener un problemón terrible porque Madonna no quiere… lo bueno que Shakira no se me deja», comentó durante su espacio televisivo.
Hasta el momento, ninguna de las artistas ni los organizadores del espectáculo han emitido declaraciones sobre las afirmaciones realizadas por la vidente.
Más allá de la controversia musical, Mhoni también compartió su predicción deportiva y aseguró que España levantará el trofeo tras imponerse a Argentina en la gran final del Mundial 2026, según ‘Univisión‘.