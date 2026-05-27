Shakira sorprende con mensaje de gratitud a Gerard Piqué tras años de polémica
Publicado el27/05/2026 a las 10:49
- Shakira mensaje a Piqué
- Recuerda su separación
- Prioriza a sus hijos
Shakira volvió a colocarse en el centro de la conversación pública al dedicar palabras de agradecimiento a Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos, a más de cuatro años de su ruptura.
La cantante colombiana habló sobre el exfutbolista español en una entrevista con el diario británico The Times, donde aseguró que no guarda resentimientos pese al pasado turbulento.
“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, declaró la intérprete de “Antología”.
El mensaje sorprendió porque su separación en 2022 estuvo marcada por fuertes rumores de infidelidad y una exposición mediática que impactó su vida personal y artística.
“Fue mi momento más oscuro”
Durante la conversación, la artista también recordó el dolor que atravesó cuando su relación de 12 años llegó a su fin. “Fue mi momento más oscuro. Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre”, confesó.
Shakira explicó que aquella etapa estuvo llena de incertidumbre y cambios radicales en su entorno familiar y profesional.
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“He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o, al menos, más fuerte”, añadió.
Sus palabras reflejan un tono más reflexivo frente a una historia que en su momento generó titulares constantes en medios de todo el mundo.
De Barcelona a Miami
La relación entre Shakira y Piqué comenzó en 2010 tras coincidir durante la Copa del Mundo en Sudáfrica, donde la cantante interpretó el tema oficial “Waka, Waka”.
Durante más de una década formaron una de las parejas más mediáticas del entretenimiento y se establecieron en Barcelona, ciudad donde nacieron sus hijos Milan y Sasha.
En 2022 se confirmó la ruptura y poco después se dio a conocer la relación de Piqué con Clara Chía Martí, lo que intensificó la polémica pública.
Shakira decidió entonces mudarse con sus hijos a Miami y enfocarse en reconstruir su vida lejos del foco constante que tenía en España.
Música, catarsis y nueva etapa
En medio del proceso de separación, la artista lanzó la “BZRP Session Vol. 53” junto al productor argentino Bizarrap.
El tema incluyó referencias directas a su ruptura y se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados de su carrera reciente. Con el tiempo, la cantante consolidó su regreso musical con el álbum “Las mujeres ya no lloran”, publicado en 2024.
La gira asociada al proyecto comenzó el 11 de febrero de 2025 en Brasil y tiene previsto concluir el 28 de noviembre de 2026 en Guiza, Egipto.
Hoy, con una carrera reactivada y una agenda internacional en marcha, Shakira muestra una perspectiva distinta sobre su pasado sentimental.
Sus declaraciones evidencian que, pese a la controversia y al dolor, el vínculo como padres de Milan y Sasha sigue siendo un punto central en su historia compartida, según ‘El Diario NY‘.