Shakira sorprende con mensaje de gratitud a Gerard Piqué tras años de polémica

Shakira mensaje a Piqué

Recuerda su separación

Prioriza a sus hijos

Shakira volvió a colocarse en el centro de la conversación pública al dedicar palabras de agradecimiento a Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos, a más de cuatro años de su ruptura.

La cantante colombiana habló sobre el exfutbolista español en una entrevista con el diario británico The Times, donde aseguró que no guarda resentimientos pese al pasado turbulento.

“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, declaró la intérprete de “Antología”.

El mensaje sorprendió porque su separación en 2022 estuvo marcada por fuertes rumores de infidelidad y una exposición mediática que impactó su vida personal y artística.

“Fue mi momento más oscuro”

Durante la conversación, la artista también recordó el dolor que atravesó cuando su relación de 12 años llegó a su fin. “Fue mi momento más oscuro. Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre”, confesó.

Shakira explicó que aquella etapa estuvo llena de incertidumbre y cambios radicales en su entorno familiar y profesional.

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“He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o, al menos, más fuerte”, añadió.

Sus palabras reflejan un tono más reflexivo frente a una historia que en su momento generó titulares constantes en medios de todo el mundo.