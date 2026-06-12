Shakira rompe el silencio y publica inesperadas fotos del Mundial 2026 tras rumores de doble

Shakira en el Mundial 2026

Rumores crecen en redes

Dudan de su show

La aparición de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 generó un impacto inmediato, pero también desató una ola de dudas en redes sociales. Minutos después de su presentación, comenzaron a circular teorías que cuestionaban si realmente había estado presente en el escenario.

La cantante colombiana interpretó ‘Dai Dai’ en el Estadio Ciudad de México antes del partido entre México y Sudáfrica. Su actuación fue uno de los momentos más comentados del evento deportivo a nivel internacional.

Sin embargo, usuarios en plataformas digitales comenzaron a señalar supuestas inconsistencias en su apariencia. Estas especulaciones alimentaron versiones que sugerían el uso de una doble durante el espectáculo.

Durante varias horas, la artista optó por no responder a los rumores que se multiplicaban en redes sociales. El silencio inicial aumentó la incertidumbre entre seguidores y críticos.

Redes sociales impulsan teoría de una doble

Las versiones surgieron principalmente en Instagram y TikTok, donde usuarios analizaron imágenes del show. Algunos afirmaron que la persona en el escenario tenía diferencias físicas respecto a la cantante.

Entre los señalamientos destacaron supuestos cambios en la altura y complexión de la figura observada. También mencionaron que el uso constante de lentes oscuros generaba sospechas.

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Otros comentarios apuntaron a que su cabellera parecía distinta a la habitual. Incluso se habló de una posible peluca debido al color y estilo mostrados.

También se cuestionó su desempeño en el escenario, señalando que no bailó como suele hacerlo. Estas observaciones fortalecieron la teoría de que no se trataba de la artista original.