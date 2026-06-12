Shakira rompe el silencio y publica inesperadas fotos del Mundial 2026 tras rumores de doble
Publicado el12/06/2026 a las 11:03
- Shakira en el Mundial 2026
- Rumores crecen en redes
- Dudan de su show
La aparición de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 generó un impacto inmediato, pero también desató una ola de dudas en redes sociales. Minutos después de su presentación, comenzaron a circular teorías que cuestionaban si realmente había estado presente en el escenario.
La cantante colombiana interpretó ‘Dai Dai’ en el Estadio Ciudad de México antes del partido entre México y Sudáfrica. Su actuación fue uno de los momentos más comentados del evento deportivo a nivel internacional.
Sin embargo, usuarios en plataformas digitales comenzaron a señalar supuestas inconsistencias en su apariencia. Estas especulaciones alimentaron versiones que sugerían el uso de una doble durante el espectáculo.
Durante varias horas, la artista optó por no responder a los rumores que se multiplicaban en redes sociales. El silencio inicial aumentó la incertidumbre entre seguidores y críticos.
Redes sociales impulsan teoría de una doble
Las versiones surgieron principalmente en Instagram y TikTok, donde usuarios analizaron imágenes del show. Algunos afirmaron que la persona en el escenario tenía diferencias físicas respecto a la cantante.
Entre los señalamientos destacaron supuestos cambios en la altura y complexión de la figura observada. También mencionaron que el uso constante de lentes oscuros generaba sospechas.
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Otros comentarios apuntaron a que su cabellera parecía distinta a la habitual. Incluso se habló de una posible peluca debido al color y estilo mostrados.
También se cuestionó su desempeño en el escenario, señalando que no bailó como suele hacerlo. Estas observaciones fortalecieron la teoría de que no se trataba de la artista original.
Shakira rompe el silencio con fotos
Horas después de la polémica, Shakira decidió responder de forma indirecta a las especulaciones. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram con una serie de imágenes.
En estas publicaciones, la cantante mostró momentos de su participación en la inauguración. Las fotografías coincidían con el vestuario y accesorios vistos durante el evento.
En las imágenes aparece con lentes oscuros y un atuendo en tonos amarillo y blanco con detalles morados. Esto fue interpretado como una confirmación de su presencia en el escenario.
Con estas publicaciones, la artista buscó poner fin a las dudas generadas en redes sociales. Las imágenes rápidamente se viralizaron entre sus seguidores.
Apariciones con otros artistas refuerzan versión
Además de las fotos individuales, Shakira compartió momentos con otros artistas presentes en el evento. Entre ellos destacan figuras como Tyla, J Balvin y Danny Ocean.
Estas imágenes reforzaron la idea de que la cantante sí estuvo en el lugar durante la inauguración. La interacción con otros artistas fue clave para desmentir los rumores.
Las publicaciones fueron interpretadas como una respuesta directa, aunque sin declaraciones explícitas. De esta forma, la artista optó por aclarar la situación con evidencia visual.
El episodio refleja el impacto de las redes sociales en la percepción pública de eventos en vivo. También evidencia la rapidez con la que surgen y se difunden teorías sin confirmación oficial.