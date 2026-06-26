Shakira alza la voz por Venezuela: pide ayuda urgente tras devastadores terremotos
Publicado el26/06/2026 a las 14:20
- Shakira pide ayuda para Venezuela
- 920 muertos confirmados
- Artistas apoyan a venezolanos
La crisis humanitaria en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio ha provocado una ola de solidaridad internacional, incluyendo a figuras del entretenimiento.
Entre ellas, Shakira utilizó sus redes sociales para llamar la atención sobre la situación que enfrentan miles de familias afectadas.
Los sismos han dejado un saldo devastador, con cientos de fallecidos, miles de heridos y comunidades enteras en medio de la incertidumbre.
Las labores de rescate continúan mientras organizaciones y voluntarios buscan atender a los damnificados en distintas regiones del país.
Shakira pide apoyo urgente para los afectados
A través de sus historias de Instagram, la cantante colombiana compartió un mensaje directo dirigido a sus seguidores en todo el mundo.
“Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta tragedia en Venezuela… Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas. Nuestra ayuda es urgente”, expresó la artista.
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Además de su mensaje, difundió información sobre organizaciones que ya trabajan en el terreno para canalizar apoyo y donaciones.
Su llamado se suma a una campaña creciente en redes sociales que busca movilizar recursos y visibilizar la emergencia.
Más voces se suman a la solidaridad
La iniciativa de Shakira ha sido respaldada por otros artistas latinoamericanos que también han expresado su apoyo al pueblo venezolano.
Figuras como Gaby Spanic, Danny Ocean, Lasso y Carlos Baute han utilizado sus plataformas para compartir mensajes de aliento e información útil.
Asimismo, Alejandro Sanz, Thalía y Ricky Martin enviaron palabras de apoyo en medio de la tragedia que atraviesa el país sudamericano.
Este respaldo colectivo refleja el impacto regional del desastre y la necesidad de cooperación para enfrentar sus consecuencias.
Panorama crítico tras los sismos
Los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas minutos de diferencia, generando múltiples réplicas y daños generalizados.
Caracas y La Guaira figuran entre las zonas más afectadas, con edificios colapsados y personas atrapadas bajo los escombros.
La cifra de víctimas ha seguido en aumento, alcanzando los 920 fallecidos en los últimos reportes oficiales.
Mientras tanto, la ayuda internacional continúa llegando desde más de 20 países, en un esfuerzo por aliviar la crisis y salvar vidas, señaló ‘DW‘.