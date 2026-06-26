Shakira alza la voz por Venezuela: pide ayuda urgente tras devastadores terremotos

Shakira pide ayuda para Venezuela

920 muertos confirmados

Artistas apoyan a venezolanos

La crisis humanitaria en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio ha provocado una ola de solidaridad internacional, incluyendo a figuras del entretenimiento.

Entre ellas, Shakira utilizó sus redes sociales para llamar la atención sobre la situación que enfrentan miles de familias afectadas.

Los sismos han dejado un saldo devastador, con cientos de fallecidos, miles de heridos y comunidades enteras en medio de la incertidumbre.

Las labores de rescate continúan mientras organizaciones y voluntarios buscan atender a los damnificados en distintas regiones del país.

Shakira pide apoyo urgente para los afectados

A través de sus historias de Instagram, la cantante colombiana compartió un mensaje directo dirigido a sus seguidores en todo el mundo.

“Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta tragedia en Venezuela… Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas. Nuestra ayuda es urgente”, expresó la artista.

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Además de su mensaje, difundió información sobre organizaciones que ya trabajan en el terreno para canalizar apoyo y donaciones.

Su llamado se suma a una campaña creciente en redes sociales que busca movilizar recursos y visibilizar la emergencia.