Estos serán los artistas del espectáculo histórico del Mundial 2026
La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá un espectáculo de medio tiempo histórico. Entre los artistas principales estarán: Shakira Madonna BTS Un show sin precedentes La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium. Será la primera vez que una final de Copa del Mundo tenga un espectáculo de […]
Publicado el14/05/2026 a las 07:59
La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá un espectáculo de medio tiempo histórico.
Entre los artistas principales estarán:
- Shakira
- Madonna
- BTS
Un show sin precedentes
La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium.
Será la primera vez que una final de Copa del Mundo tenga un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.
Chris Martin eligió a los artistas
El vocalista de Coldplay, Chris Martin, participó en la selección del cartel junto a la organización Global Citizen.
Shakira vuelve al Mundial
La cantante colombiana también interpreta “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026.
Además, ya había marcado historia con:
- Waka Waka en Sudáfrica 2010
- La La La en Brasil 2014
El descanso será más largo
Aunque la FIFA no confirmó la duración exacta, el show extendería el entretiempo más allá de los tradicionales 15 minutos.
Algo similar ocurrió en el Mundial de Clubes 2025.
Un Mundial más espectáculo que nunca
La Copa del Mundo 2026 promete combinar fútbol, entretenimiento y cultura pop como nunca antes.
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