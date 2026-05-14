La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá un espectáculo de medio tiempo histórico.

Entre los artistas principales estarán:

Shakira

Madonna

BTS

Un show sin precedentes

La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Será la primera vez que una final de Copa del Mundo tenga un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.