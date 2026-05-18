Shakira logra revés histórico contra Hacienda tras ocho años de disputa legal en España
Publicado el18/05/2026 a las 13:36
- Shakira gana juicio contra Hacienda
- Devolverán más de €60M
- Hacienda recurrirá sentencia
La justicia española falló a favor de Shakira en un litigio fiscal que se extendió durante ocho años.
Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional determinó que la artista no era residente fiscal en España en 2011.
Con esta resolución, se anula el expediente que la obligaba a pagar casi 55 millones de euros.
La Agencia Tributaria deberá devolver esa cantidad más intereses, lo que eleva la cifra a más de 60 millones de euros.
Tribunal concluye que no fue residente en 2011
El eje del caso se centró en si la cantante cumplía con el requisito de residencia fiscal en territorio español ese año.
La normativa establece que se considera residente a quien permanezca más de 183 días en el país durante el año fiscal.
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La Audiencia Nacional concluyó que Shakira no superó ese umbral en 2011.
Por tanto, determinó que no estaba obligada a tributar en España por los ingresos generados en ese periodo.
Hacienda anuncia que recurrirá
La Agencia Tributaria manifestó su desacuerdo con la sentencia emitida por la Audiencia Nacional.
Un portavoz indicó que solicitarán a la Abogacía del Estado presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.
Esto abre la posibilidad de que el caso continúe en instancias superiores.
Mientras tanto, la sentencia actual obliga a devolver el dinero ya abonado por la artista.
Comunicado de la cantante
Tras conocerse el fallo, Shakira compartió un mensaje dirigido a medios españoles.
En el comunicado afirmó que nunca existió fraude y que la Administración no pudo probar lo contrario.
La artista sostuvo que la acusación carecía de fundamento desde el inicio.
Su equipo legal defendió durante años que no correspondía tributar en España en 2011.
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El fallo no cubre otros ejercicios
La sentencia se limita exclusivamente al ejercicio fiscal correspondiente a 2011.
No afecta otros procedimientos en los que la cantante sí aceptó resoluciones y realizó pagos.
Entre ellos se encuentran casos relacionados con impuestos correspondientes a años posteriores.
La controversia original giraba en torno a los ingresos obtenidos durante una gira internacional ese año.
Punto clave en la disputa
La Agencia Tributaria argumentaba que la artista debía declarar en España por actividades realizadas en 2011.
Ese fue también el año en que inició su relación con Gerard Piqué, lo que influyó en el análisis de residencia.
Sin embargo, el tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para acreditar permanencia superior a 183 días.
La decisión representa un nuevo capítulo en uno de los litigios fiscales más mediáticos de los últimos años en España, según la ‘BBC‘.