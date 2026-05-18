Shakira logra revés histórico contra Hacienda tras ocho años de disputa legal en España

Shakira gana juicio contra Hacienda

Devolverán más de €60M

Hacienda recurrirá sentencia

La justicia española falló a favor de Shakira en un litigio fiscal que se extendió durante ocho años.

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional determinó que la artista no era residente fiscal en España en 2011.

Con esta resolución, se anula el expediente que la obligaba a pagar casi 55 millones de euros.

La Agencia Tributaria deberá devolver esa cantidad más intereses, lo que eleva la cifra a más de 60 millones de euros.

Tribunal concluye que no fue residente en 2011

El eje del caso se centró en si la cantante cumplía con el requisito de residencia fiscal en territorio español ese año.