Shakira dona medio millón para niños de Venezuela tras devastadores terremotos

Shakira dona medio millón

Apoya a niños de Venezuela

Donación para educación infantil

Shakira confirmó una importante ayuda económica destinada a los niños de Venezuela afectados por los recientes terremotos, en un gesto que busca mitigar el impacto educativo tras la tragedia del 24 de junio.

La cantante colombiana se sumó a la iniciativa de la FIFA Global Citizen, enfocada en garantizar el acceso a la educación en contextos de crisis, especialmente para menores que han visto interrumpidos sus estudios.

A pesar de su agenda internacional, la artista reiteró su compromiso con la región y destacó la urgencia de apoyar a una generación que enfrenta múltiples dificultades tras los desastres naturales.

El anuncio llega en un momento crítico, cuando miles de familias aún intentan recuperarse de los daños provocados por los sismos que golpearon con fuerza distintas zonas del país.

Shakira destina fondos para educación infantil en Venezuela

La intérprete anunció que parte de los recursos provienen de las regalías de su participación en proyectos vinculados al Mundial, reafirmando una promesa hecha previamente.

“Millones de niños están creciendo sin acceso a la educación ni a las oportunidades que merecen”, expresó la artista al explicar la motivación detrás de su aporte.

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El fondo conjunto entre FIFA y Global Citizen canalizará 500.000 dólares para respaldar a organizaciones que trabajan directamente con menores afectados por la emergencia.

“También me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación de la FIFA Global Citizen destinará 500.000 dólares”, agregó, confirmando la magnitud del apoyo económico.