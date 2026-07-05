Shakira dona medio millón para niños de Venezuela tras devastadores terremotos
Publicado el05/07/2026 a las 08:40
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- Apoya a niños de Venezuela
- Donación para educación infantil
Shakira confirmó una importante ayuda económica destinada a los niños de Venezuela afectados por los recientes terremotos, en un gesto que busca mitigar el impacto educativo tras la tragedia del 24 de junio.
La cantante colombiana se sumó a la iniciativa de la FIFA Global Citizen, enfocada en garantizar el acceso a la educación en contextos de crisis, especialmente para menores que han visto interrumpidos sus estudios.
A pesar de su agenda internacional, la artista reiteró su compromiso con la región y destacó la urgencia de apoyar a una generación que enfrenta múltiples dificultades tras los desastres naturales.
El anuncio llega en un momento crítico, cuando miles de familias aún intentan recuperarse de los daños provocados por los sismos que golpearon con fuerza distintas zonas del país.
Shakira destina fondos para educación infantil en Venezuela
La intérprete anunció que parte de los recursos provienen de las regalías de su participación en proyectos vinculados al Mundial, reafirmando una promesa hecha previamente.
“Millones de niños están creciendo sin acceso a la educación ni a las oportunidades que merecen”, expresó la artista al explicar la motivación detrás de su aporte.
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El fondo conjunto entre FIFA y Global Citizen canalizará 500.000 dólares para respaldar a organizaciones que trabajan directamente con menores afectados por la emergencia.
“También me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación de la FIFA Global Citizen destinará 500.000 dólares”, agregó, confirmando la magnitud del apoyo económico.
Llamado internacional para apoyar la reconstrucción
La iniciativa no se limita a una donación puntual, sino que busca movilizar a líderes internacionales para ampliar el alcance del apoyo humanitario.
Shakira y la organización hicieron un llamado directo a gobiernos de países como Alemania, Francia y Portugal para que se sumen a la causa en favor de la educación.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya ha mostrado respaldo a este esfuerzo, lo que refuerza la presión internacional para generar más contribuciones.
El objetivo es evitar que la crisis educativa se profundice en el mediano y largo plazo, especialmente en comunidades vulnerables afectadas por los desastres.
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Educación en riesgo tras el impacto de los sismos
Global Citizen advirtió que los efectos de los terremotos podrían tener consecuencias prolongadas en el sistema educativo venezolano si no se toman medidas inmediatas.
“Tras los devastadores terremotos en Venezuela, es probable que los programas educativos se enfrenten a reveses a largo plazo”, señala el comunicado difundido junto al mensaje de Shakira.
La organización destacó la importancia de mantener el acceso a la educación durante el proceso de reconstrucción, asegurando que los niños no queden rezagados.
Además, informó que las organizaciones locales podrán solicitar financiamiento para continuar sus labores educativas, en un intento por sostener el aprendizaje en medio de la crisis y brindar oportunidades a quienes más lo necesitan, según ‘El Diario NY‘.