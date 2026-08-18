Shakira convierte la solidaridad en acción: millonario plan para reconstruir escuelas en Colombia

Shakira dona 1.25 millones para Colombia

Reconstruirán al menos 10 escuelas

Chocó concentra esfuerzo educativo

Shakira llevó su ayuda directamente a una de las zonas golpeadas por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia y anunció un proyecto destinado a recuperar espacios educativos afectados por el desastre.

La cantante colombiana viajó a Chocó una semana después del sismo y recorrió Quibdó para conocer los daños que enfrentan las comunidades, especialmente niños y jóvenes que quedaron sin espacios adecuados para estudiar.

El proyecto contempla una aportación inicial de $1.25 millones y tiene como objetivo reconstruir al menos 10 escuelas, además de apoyar la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó.

Por qué importa: La iniciativa busca acelerar el regreso de estudiantes a las aulas en una región donde el terremoto dañó infraestructura educativa y agravó las dificultades que ya enfrentaban numerosas comunidades.

Shakira anuncia reconstrucción de escuelas tras terremoto

La respuesta será impulsada por la Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira, junto con la Fundación Howard G. Buffett y otras organizaciones que aportarán recursos para desarrollar las obras.

Global Citizen y Live Nation anunciaron una contribución conjunta de $1 millón destinada a la recuperación educativa, mientras CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, también comprometió recursos.

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El dato: La iniciativa plantea intervenir al menos 10 centros educativos y contribuir a recuperar la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones importantes para los jóvenes de la región.

La ayuda llega mientras las comunidades afectadas continúan enfrentando daños en viviendas e infraestructura, además de las consecuencias humanas que dejó el fuerte movimiento registrado en el occidente colombiano.