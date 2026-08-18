Shakira convierte la solidaridad en acción: millonario plan para reconstruir escuelas en Colombia
Publicado el18/08/2026 a las 14:18
- Shakira dona 1.25 millones para Colombia
- Reconstruirán al menos 10 escuelas
- Chocó concentra esfuerzo educativo
Shakira llevó su ayuda directamente a una de las zonas golpeadas por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia y anunció un proyecto destinado a recuperar espacios educativos afectados por el desastre.
La cantante colombiana viajó a Chocó una semana después del sismo y recorrió Quibdó para conocer los daños que enfrentan las comunidades, especialmente niños y jóvenes que quedaron sin espacios adecuados para estudiar.
El proyecto contempla una aportación inicial de $1.25 millones y tiene como objetivo reconstruir al menos 10 escuelas, además de apoyar la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó.
- Por qué importa: La iniciativa busca acelerar el regreso de estudiantes a las aulas en una región donde el terremoto dañó infraestructura educativa y agravó las dificultades que ya enfrentaban numerosas comunidades.
Shakira anuncia reconstrucción de escuelas tras terremoto
La respuesta será impulsada por la Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira, junto con la Fundación Howard G. Buffett y otras organizaciones que aportarán recursos para desarrollar las obras.
Global Citizen y Live Nation anunciaron una contribución conjunta de $1 millón destinada a la recuperación educativa, mientras CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, también comprometió recursos.
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- El dato: La iniciativa plantea intervenir al menos 10 centros educativos y contribuir a recuperar la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones importantes para los jóvenes de la región.
La ayuda llega mientras las comunidades afectadas continúan enfrentando daños en viviendas e infraestructura, además de las consecuencias humanas que dejó el fuerte movimiento registrado en el occidente colombiano.
La cantante pone la educación en el centro de la recuperación
Durante su recorrido por Quibdó, la artista pudo observar el impacto del terremoto sobre instalaciones educativas y conocer las dificultades que enfrentan estudiantes para retomar sus actividades.
“Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro”, expresó Shakira durante la visita, al explicar la urgencia de recuperar los espacios destinados a la educación.
La estrategia mantiene la educación como prioridad, un campo en el que Fundación Pies Descalzos lleva más de dos décadas desarrollando proyectos dirigidos a comunidades vulnerables de Colombia.
- El proceso: Las organizaciones participantes aportarán recursos y trabajarán en la reconstrucción de las escuelas seleccionadas, así como en la recuperación de instalaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó.
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Donación busca acelerar regreso de niños a las aulas
La reconstrucción educativa forma parte de un desafío mucho mayor después del terremoto, debido a que miles de familias también necesitan recuperar viviendas y servicios esenciales.
Más de 26,000 viviendas y 265 instalaciones educativas resultaron afectadas por el terremoto, según los datos citados en la información disponible sobre el alcance de los daños.
- Qué pueden hacer: Las personas interesadas en respaldar la recuperación pueden seguir los canales oficiales de Fundación Pies Descalzos y de las organizaciones participantes para conocer las iniciativas de apoyo relacionadas con las comunidades afectadas.
Para Shakira, recuperar las escuelas no representa únicamente reconstruir edificios: el objetivo es reducir el tiempo que niños y jóvenes permanecen alejados de las aulas y ayudar a las comunidades de Chocó a recuperar parte de su vida cotidiana, según la revista ‘Quién‘.