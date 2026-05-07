La cantante colombiana Shakira volverá a ser protagonista en una Copa del Mundo. Su nueva canción “Dai Dai” fue anunciada como el tema oficial del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Un regreso esperado Shakira confirmó la noticia a través de un video en redes sociales grabado en el Estadio Maracaná. El tema será lanzado oficialmente el próximo 14 de mayo.

Ritmo mundialista “Dai Dai” presenta un ritmo alegre con influencias caribeñas y una letra en inglés que resalta el espíritu global del torneo. En el video, la artista aparece rodeada de bailarines y elementos icónicos del fútbol. Shakira y los Mundiales No es la primera vez que Shakira marca un Mundial. “Waka Waka” fue el himno de Sudáfrica 2010

“La La La” destacó en Brasil 2014

“Hips Don’t Lie” fue sensación en Alemania 2006 Con este nuevo tema, la colombiana reafirma su vínculo con el fútbol. Un Mundial con sello musical Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira) El video promocional también incluye balones históricos y el nuevo balón oficial del torneo. El mensaje final es claro: “We Are Ready”.