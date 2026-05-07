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Shakira regresa al Mundial: “Dai Dai” será la canción oficial

La cantante colombiana Shakira volverá a ser protagonista en una Copa del Mundo. Su nueva canción “Dai Dai” fue anunciada como el tema oficial del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Un regreso esperado Shakira confirmó la noticia a través de un video en redes sociales grabado en el Estadio […]

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Shakira regresa al Mundial: “Dai Dai” será la canción oficial

Publicado el07/05/2026 a las 11:32

La cantante colombiana Shakira volverá a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Su nueva canción “Dai Dai” fue anunciada como el tema oficial del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Un regreso esperado

Shakira confirmó la noticia a través de un video en redes sociales grabado en el Estadio Maracaná.

El tema será lanzado oficialmente el próximo 14 de mayo.

Ritmo mundialista

“Dai Dai” presenta un ritmo alegre con influencias caribeñas y una letra en inglés que resalta el espíritu global del torneo.

En el video, la artista aparece rodeada de bailarines y elementos icónicos del fútbol.

Shakira y los Mundiales

No es la primera vez que Shakira marca un Mundial.

  • “Waka Waka” fue el himno de Sudáfrica 2010
  • “La La La” destacó en Brasil 2014
  • “Hips Don’t Lie” fue sensación en Alemania 2006

Con este nuevo tema, la colombiana reafirma su vínculo con el fútbol.

Un Mundial con sello musical

 

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El video promocional también incluye balones históricos y el nuevo balón oficial del torneo.

El mensaje final es claro: “We Are Ready”.

Una apuesta global

El Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia y, con Shakira al frente de su música, también uno de los más recordados.

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