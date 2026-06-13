Shakibecca, la imitadora de Shakira, desmiente rumores sobre la inauguración del Mundial 2026
Publicado el13/06/2026 a las 09:06
- Shakibecca sobre inauguración del Mundial
- Imitadora responde claro
- Shakira guarda silencio
La presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de Futbol generó una ola inesperada de comentarios, luego de que usuarios en redes sociales aseguraran que la artista “lucía diferente” durante el espectáculo.
Algunas publicaciones incluso afirmaron que quien apareció en el escenario no era la cantante, sino una imitadora, lo que rápidamente encendió la conversación digital y alimentó teorías sin confirmar.
La polémica creció al punto de involucrar directamente a Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, una imitadora reconocida por su parecido físico y estilo con la colombiana.
Ante la intensidad de los rumores, su nombre se volvió tendencia, obligándola a salir públicamente para aclarar su supuesta participación en el evento internacional.
Shakibecca responde con contundencia y descarta participación
Frente a las especulaciones, Shakibecca utilizó su cuenta de Instagram para desmentir de forma directa que haya sustituido a Shakira en el escenario del Mundial.
“Dejen su vacilación que yo estaba viendo a Shakira en el (hotel) St. Regis con mis amigos, no manchen”, escribió, acompañando el mensaje con un video grabado desde un restaurante.
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En otra publicación, la imitadora reforzó su versión al compartir imágenes bailando en la Ciudad de México, donde dejó claro que su presencia fue únicamente como espectadora.
“Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”, añadió sobre el video, descartando completamente cualquier vínculo con el show oficial.
Shakira evita la polémica y enfoca su mensaje en el Mundial
Mientras la conversación continúa en redes, Shakira no ha emitido comentarios sobre los rumores que cuestionan su aparición en el espectáculo inaugural.
En lugar de responder, la artista ha mantenido su actividad digital centrada en el significado del Mundial y el impacto que este evento tiene a nivel global.
“Que este Mundial 2026 transcurra en paz y se una fuente de alegría y unión para todos en el mundo”, compartió en sus redes sociales.
Su mensaje dejó ver un enfoque más amplio, alejándose de la controversia que circula en torno a su imagen y participación.
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Mensaje social y aparición junto a otros artistas
Además del llamado a la unión, la cantante también destacó la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones en el contexto del evento deportivo.
“Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, agregó.
Paralelamente, Shakira publicó fotografías junto a artistas que participaron en el espectáculo, entre ellos Burna Boy, J Balvin y Danny Ocean.
Las imágenes confirmaron su presencia en el evento, mientras la polémica sobre la supuesta “doble” continúa generando debate entre los usuarios.