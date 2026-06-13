Shakibecca, la imitadora de Shakira, desmiente rumores sobre la inauguración del Mundial 2026

Shakibecca sobre inauguración del Mundial

Imitadora responde claro

Shakira guarda silencio

La presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de Futbol generó una ola inesperada de comentarios, luego de que usuarios en redes sociales aseguraran que la artista “lucía diferente” durante el espectáculo.

Algunas publicaciones incluso afirmaron que quien apareció en el escenario no era la cantante, sino una imitadora, lo que rápidamente encendió la conversación digital y alimentó teorías sin confirmar.

La polémica creció al punto de involucrar directamente a Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, una imitadora reconocida por su parecido físico y estilo con la colombiana.

Ante la intensidad de los rumores, su nombre se volvió tendencia, obligándola a salir públicamente para aclarar su supuesta participación en el evento internacional.

Shakibecca responde con contundencia y descarta participación

Frente a las especulaciones, Shakibecca utilizó su cuenta de Instagram para desmentir de forma directa que haya sustituido a Shakira en el escenario del Mundial.

“Dejen su vacilación que yo estaba viendo a Shakira en el (hotel) St. Regis con mis amigos, no manchen”, escribió, acompañando el mensaje con un video grabado desde un restaurante.

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En otra publicación, la imitadora reforzó su versión al compartir imágenes bailando en la Ciudad de México, donde dejó claro que su presencia fue únicamente como espectadora.

“Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”, añadió sobre el video, descartando completamente cualquier vínculo con el show oficial.