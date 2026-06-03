Serie de sismos remecen la costa oeste de EEUU: en Oregón de magnitud 5.7 y en Hawái de 4.6

Sismos remecen en Oregón

Actividad sísmica en California

Temblor leve en Hawái

La madrugada del miércoles comenzó con un sismo de magnitud 5.7 en el Océano Pacífico, frente a la costa sur de Oregón, registrado a las 3:53 a.m., hora local, según datos oficiales.

El epicentro se ubicó a unos 159 kilómetros al oeste-noroeste de Crescent City, California, a una profundidad cercana a los 10 kilómetros, aunque solo un número reducido de residentes en comunidades costeras reportó haberlo percibido.

Las autoridades indicaron que no fue necesaria la emisión de una alerta de tsunami, lo que redujo la preocupación inmediata en la región fronteriza entre el norte de California y el sur de Oregón.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, pese a tratarse de un movimiento considerado fuerte en la escala de magnitud.

Dos sismos adicionales intensifican la actividad en California

Horas después del primer evento, un segundo terremoto de magnitud 5.1 se registró a las 5:45 a.m., esta vez a unos 88 kilómetros al suroeste de Eureka, California.

A este le siguió otro movimiento de magnitud 4.1 aproximadamente media hora más tarde en prácticamente la misma zona, lo que elevó la atención sobre la actividad sísmica en el área.

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Ambos temblores ocurrieron a menos de una milla de profundidad, lo que provocó que fueran percibidos con mayor claridad en varias comunidades costeras cercanas.

Pese a la sucesión de movimientos, las autoridades confirmaron que no existen reportes de daños significativos ni interrupciones graves en servicios, detalló ‘Fox Weather‘.