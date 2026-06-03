Serie de sismos remecen la costa oeste de EEUU: en Oregón de magnitud 5.7 y en Hawái de 4.6
Publicado el03/06/2026 a las 08:00
- Sismos remecen en Oregón
- Actividad sísmica en California
- Temblor leve en Hawái
La madrugada del miércoles comenzó con un sismo de magnitud 5.7 en el Océano Pacífico, frente a la costa sur de Oregón, registrado a las 3:53 a.m., hora local, según datos oficiales.
El epicentro se ubicó a unos 159 kilómetros al oeste-noroeste de Crescent City, California, a una profundidad cercana a los 10 kilómetros, aunque solo un número reducido de residentes en comunidades costeras reportó haberlo percibido.
Las autoridades indicaron que no fue necesaria la emisión de una alerta de tsunami, lo que redujo la preocupación inmediata en la región fronteriza entre el norte de California y el sur de Oregón.
Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, pese a tratarse de un movimiento considerado fuerte en la escala de magnitud.
Dos sismos adicionales intensifican la actividad en California
Horas después del primer evento, un segundo terremoto de magnitud 5.1 se registró a las 5:45 a.m., esta vez a unos 88 kilómetros al suroeste de Eureka, California.
A este le siguió otro movimiento de magnitud 4.1 aproximadamente media hora más tarde en prácticamente la misma zona, lo que elevó la atención sobre la actividad sísmica en el área.
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Ambos temblores ocurrieron a menos de una milla de profundidad, lo que provocó que fueran percibidos con mayor claridad en varias comunidades costeras cercanas.
Pese a la sucesión de movimientos, las autoridades confirmaron que no existen reportes de daños significativos ni interrupciones graves en servicios, detalló ‘Fox Weather‘.
Hawái también registra actividad sísmica esta semana
En otro punto del Pacífico, la Isla Grande de Hawái experimentó un sismo de magnitud 4.6 el lunes por la tarde, específicamente frente a la costa de Kona.
El movimiento ocurrió a las 5:58 p.m., hora local, con un epicentro ubicado a poco más de 5.6 kilómetros de la costa de Kahaluu-Keauhou y a 34 kilómetros de profundidad bajo el mar.
El temblor fue percibido en amplias zonas de la Isla Grande y en algunos sectores de Maui, aunque tampoco generó alerta de tsunami.
Las autoridades descartaron que el evento estuviera vinculado con actividad volcánica o con el movimiento de magma en volcanes como Kīlauea, Mauna Loa o Hualālai.
Expertos advierten sobre posibles réplicas
El reciente movimiento en Hawái ocurre semanas después de un sismo de magnitud 6.0 registrado el 22 de mayo en la misma isla, lo que mantiene la atención de especialistas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que podrían presentarse réplicas en las próximas horas o días, aunque no se prevén escenarios de mayor gravedad.
Tanto en la costa oeste continental como en Hawái, la actividad sísmica forma parte de la dinámica natural del Cinturón de Fuego del Pacífico.
Por ahora, las autoridades continúan monitoreando la situación mientras reiteran que no se han reportado daños ni impactos mayores derivados de estos eventos, señaló ‘Fox Weather‘.