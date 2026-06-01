¡Bomba en el tenis! Serena Williams regresa a las canchas

La espera terminó. Serena Williams volverá a competir profesionalmente casi cuatro años después de disputar su último partido oficial.

La ex número uno del mundo y ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam aceptó una invitación especial para participar en el torneo de Queen’s Club, en Londres, donde disputará la modalidad de dobles.

Serena vuelve a las canchas

La noticia fue confirmada por la WTA y marca el regreso de una de las figuras más importantes en la historia del tenis.

Williams, de 44 años, no compite oficialmente desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, torneo en el que dejó abierta la puerta a un posible regreso al asegurar que estaba «evolucionando» hacia una nueva etapa de su vida.

La propia Serena confirmó la noticia

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La estadounidense también compartió un mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

“Supongo que todos escucharon la noticia”, escribió junto a un video en el que aparece respondiendo una llamada telefónica.