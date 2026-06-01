¡Bomba en el tenis! Serena Williams regresa a las canchas
Publicado el01/06/2026 a las 11:55
La espera terminó. Serena Williams volverá a competir profesionalmente casi cuatro años después de disputar su último partido oficial.
La ex número uno del mundo y ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam aceptó una invitación especial para participar en el torneo de Queen’s Club, en Londres, donde disputará la modalidad de dobles.
Serena vuelve a las canchas
La noticia fue confirmada por la WTA y marca el regreso de una de las figuras más importantes en la historia del tenis.
Williams, de 44 años, no compite oficialmente desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, torneo en el que dejó abierta la puerta a un posible regreso al asegurar que estaba «evolucionando» hacia una nueva etapa de su vida.
La propia Serena confirmó la noticia
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La estadounidense también compartió un mensaje en redes sociales que rápidamente se volvió viral.
“Supongo que todos escucharon la noticia”, escribió junto a un video en el que aparece respondiendo una llamada telefónica.
¿Camino a Wimbledon?
El regreso de Serena en una competencia sobre césped despertó inmediatamente rumores sobre una posible participación en Wimbledon Championships.
La estadounidense conquistó siete veces el histórico torneo londinense y el certamen comenzará el próximo 28 de junio.
“Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo. El césped me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera”, declaró Williams.
El tenis celebra su regreso
La noticia provocó reacciones de varias figuras del deporte.
Martina Navratilova destacó el impacto de Serena en la historia del tenis y aseguró que su regreso es positivo para todo el deporte.
Por su parte, Naomi Osaka confesó que seguirá de cerca su primer partido.
“Todos saben que Serena y Venus fueron mis modelos a seguir mientras crecía”, señaló.
Un regreso que ilusiona al mundo del tenis
También reaccionaron figuras como Coco Gauff y John McEnroe, quienes coincidieron en que la presencia de Serena vuelve a generar una enorme expectativa dentro del circuito.
La identidad de la compañera de dobles de Williams será anunciada en los próximos días, pero una cosa ya es segura: una de las mayores leyendas del deporte está de regreso.
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