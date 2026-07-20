Sentencian a Mark Adams Prieto, hombre que planeó tiroteo en concierto de Bad Bunny y evitan tragedia antes de las elecciones

Tiroteo en concierto de Bad Bunny

FBI frustró el plan

Sentencia para acusado

Un hombre de Arizona fue sentenciado tras admitir que transfirió armas para facilitar un ataque durante un concierto de Bad Bunny en Atlanta.

Mark Adams Prieto, de 60 años, recibió una condena equivalente al tiempo que ya pasó en prisión y tres años de libertad supervisada.

Según la fiscalía, el acusado pretendía provocar una guerra racial mediante un tiroteo masivo antes de las elecciones presidenciales de 2024.

El caso generó impacto por el presunto nivel de planificación y la cantidad de armas encontradas durante la investigación.

El plan apuntaba a los conciertos de Bad Bunny en Atlanta

Los fiscales afirman que Prieto creyó haber encontrado colaboradores con ideas racistas durante exposiciones de armas en Arizona.

En realidad, esas personas eran una fuente confidencial del FBI y un agente encubierto que documentaron el plan.

TE PUEDE INTERESAR: ICE en Milwaukee desata alerta entre latinos: reportan varios arrestos

El objetivo eran dos conciertos de Bad Bunny programados para mayo de 2024 en Atlanta.

También habló de disparar a los neumáticos de vehículos para impedir que las personas escaparan.