Sentencian a Mark Adams Prieto, hombre que planeó tiroteo en concierto de Bad Bunny y evitan tragedia antes de las elecciones
Publicado el20/07/2026 a las 08:51
- Tiroteo en concierto de Bad Bunny
- FBI frustró el plan
- Sentencia para acusado
Un hombre de Arizona fue sentenciado tras admitir que transfirió armas para facilitar un ataque durante un concierto de Bad Bunny en Atlanta.
Mark Adams Prieto, de 60 años, recibió una condena equivalente al tiempo que ya pasó en prisión y tres años de libertad supervisada.
Según la fiscalía, el acusado pretendía provocar una guerra racial mediante un tiroteo masivo antes de las elecciones presidenciales de 2024.
El caso generó impacto por el presunto nivel de planificación y la cantidad de armas encontradas durante la investigación.
El plan apuntaba a los conciertos de Bad Bunny en Atlanta
Los fiscales afirman que Prieto creyó haber encontrado colaboradores con ideas racistas durante exposiciones de armas en Arizona.
En realidad, esas personas eran una fuente confidencial del FBI y un agente encubierto que documentaron el plan.
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El objetivo eran dos conciertos de Bad Bunny programados para mayo de 2024 en Atlanta.
También habló de disparar a los neumáticos de vehículos para impedir que las personas escaparan.
La investigación reveló la venta de armas y otros planes violentos
La fiscalía asegura que Prieto incluso propuso robar un vehículo, matar a su propietario y quemarlo después del ataque.
Durante la operación encubierta vendió un rifle estilo AK por 2,000 dólares a un agente del FBI.
Un mes después también le vendió un rifle AR-15 por 1,000 dólares y le indicó que lo utilizara en el tiroteo.
Tras su arresto, los agentes hallaron siete armas en su vehículo y más de 150 durante el registro de la vivienda.
El acuerdo redujo los cargos, pero mantiene estrictas condiciones
Prieto se declaró culpable de un cargo por transferencia de un arma para su uso en un delito y el resto de las acusaciones fueron desestimadas.
Los fiscales indicaron que el acusado mostró dudas sobre ejecutar personalmente el ataque durante las conversaciones finales.
«Con el tiempo, los investigadores desarrollaron la sospecha subjetiva de que el acusado quería una guerra racial y cambios en el gobierno, pero era poco probable que participara personalmente en actos violentos para que eso sucediera», se lee en el memorando de sentencia.
Como parte de la sentencia, no podrá poseer armas, deberá recibir tratamiento de salud mental y cumplir 200 horas de servicio comunitario, detalló ‘N+‘.